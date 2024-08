Comment naissent les guerres civiles

Dans l'après-midi du 13 juillet, un membre de ma famille m'a appelé: "Ils viennent de tirer sur Trump. C'est ainsi que commencent les guerres civiles ". Ce membre de ma famille est un fervent partisan de Trump et il pense, comme beaucoup d'autres dans le camp de Trump, que le tireur n'a pas agi seul. La négligence flagrante consistant à laisser un toit non protégé dans la ligne de mire alimente cette conviction, tout comme le fait que le tireur ait été vu sur le toit au préalable et qu'il ait pu, d'une manière ou d'une autre, transporter une échelle et un fusil sur une distance d'environ 200 mètres entre sa camionnette et le bâtiment sans être interpellé. Qu'il s'agisse d'une série d'erreurs monumentales ou de quelque chose de pire, un truisme que j'ai appris il y a longtemps est qu’en politique la perception rejoint la réalité. C'est pourquoi, si Trump avait subi plus qu'une blessure superficielle, cela aurait légitimé une réaction violente aux yeux de beaucoup. C'est la raison pour laquelle le sentiment trop répandu, "Dommage qu'il ait manqué son coup", est remarquablement myope. Les gens qui croient que Trump est le problème, et non le symptôme de quelque chose de plus profond, ne comprennent rien, tout simplement. Les États-Unis sont de plus en plus divisés entre des oppositions qui semblent presque irréconciliables. Il est difficile de voir comment cette division sera résolue sans un conflit quelconque. On peut espérer qu'il ne sera pas sanglant, bien que l'histoire violente de ce pays n'inspire pas confiance. Quoi qu'il en soit, quel que soit le candidat élu en novembre, une grande partie de la population américaine sera profondément mécontente et se sentira même menacée dans son existence. Ce qui conduira à des affrontements conflictuels. Je reviens sur ce thème depuis plusieurs années. Dans ce billet, je passerai en revue un certain nombre d'articles que j'ai écrits et qui montrent qu'il y a des raisons de s'inquiéter profondément. Je parlerai des sondages qui montrent que l'on s'attend largement à un éclatement de la nation, et même que l'on est largement favorable à la division en nations distinctes. Je passerai également en revue plusieurs livres qui étudient les possibilités d'un tel événement. Puis, dans un billet de suivi, je proposerai mes propres réflexions sur la manière dont nous pourrons aborder les années à venir de la manière la plus pacifique possible. Sondage sur les perspectives de guerre civile Dans un article paru en 2021, j'ai posé la question suivante : "Les États-Unis sont-ils irrécupérables? "Les sondages montrent un large soutien à la sécession à travers le spectre politique. Un sondage de l'Université de Virginie a révélé que le soutien à la séparation des États bleus et rouges en deux pays distincts était de 52 % parmi les électeurs de Trump et de 41 % parmi les électeurs de Biden. À la question de savoir si les dirigeants de l'autre parti représentent 'un danger clair et actuel pour la démocratie', 80 % des électeurs de Biden et 84 % des électeurs de Trump ont répondu par l'affirmative." Le sentiment que l'autre partie représente une menace existentielle est exactement ce qui provoque les guerres civiles. L'élection de Lincoln en 1860 a suscité ce sentiment chez les esclavagistes du Sud, qui craignaient de perdre leurs biens, et a conduit à la sécession de la Confédération. "Dans l'ensemble, on peut se demander si les États-Unis tels que nous les avons connus touchent à leur fin. Le maintien de leur forme actuelle deviendra-t-il si inacceptable pour l'une ou l'autre partie qu'ils voleront en éclats? Si les démocrates s'en sortent et gagnent en 2024, les fortes tendances à la sécession dans les États rouges apparaîtront-elles au grand jour ? Si les Républicains l'emportent et un pouvoir minoritaire permanent, comment cela se passera-t-il sur la côte ouest et dans le nord-est?" Dans mon article intitulé "Un nouveau sondage indique de fortes probabilités de guerre civile", j'ai rapporté les résultats d'un récent sondage en 2022. J'ai écrit : "Environ 40 % des citoyens américains pensent qu'une guerre civile éclatera, 47 % s'attendent à un effondrement économique total et 50 % anticipent la fin des États-Unis en tant que superpuissance mondiale, le tout au cours des dix prochaines années. Tels sont les résultats d'un sondage réalisé auprès de 1 000 citoyens américains du 1er au 4 septembre par YouGov et The Economist, qui a interrogé les gens sur 15 scénarios catastrophiques. La marge d'erreur est de 3 %. Les résultats montrent que les États-Unis, autrefois terre d'optimisme, ont sombré dans un profond pessimisme quant à leur avenir". Les sondages présentent un point positif. "Si beaucoup s'attendent à une guerre civile, peu pensent que ce serait une bonne chose. Dans l'ensemble, 69 % des personnes interrogées ont répondu "mauvaise" et seulement 6 % "bonne". J'ai également indiqué que "les personnes qui pensent que la démocratie survivra aux États-Unis ne dépassent que de peu celles qui s'attendent à ce qu'elle prenne fin, 39 % contre 38 %. La fin de la démocratie américaine est considérée comme très probable par 13 % des personnes interrogées, mais le nombre de celles qui pensent que c'est très improbable n'est pas beaucoup plus élevé (18 %). Les résultats sont présentés dans ce graphique:

Les dangers de la recherche de la domination

L'année dernière, j'ai analysé un livre de l'écrivain conservateur David French dans un article intitulé "La recherche de la domination met en péril l'unité des États-Unis".

"Il présente son livre, Divided We Fall: America's Secession Threat and How to Restore Our Nation, par ces mots. ‘Il est temps pour les Américains de s’éveiller à une réalité fondamentale : l'unité des États-Unis d'Amérique ne peut être garantie. En ce moment de l'histoire, il n'y a pas une seule force culturelle, religieuse, politique ou sociale importante qui rapproche les Américains plus qu'elle ne les éloigne les uns des autres. Nous ne pouvons pas supposer qu'une démocratie multiethnique et multiconfessionnelle de la taille d'un continent puisse rester unie, et elle ne restera pas unie si notre classe politique ne peut et ne veut s'adapter à un public américain de plus en plus diversifié et divisé’.

"Il attribue la responsabilité des divisions croissantes précisément à cette classe. ‘Les personnes qui dirigent la politique américaine sont engagées dans l'escalade et, à mesure qu'elles progressent, elles engagent leurs partisans dans des frénésies toujours plus grandes [...] les incitations culturelles et économiques se suivent pour accorder, encore et toujours, le plus de gloire et de fortune à ceux qui attisent le plus la rage’.

"Dans une nation trop diverse pour fonctionner autrement que comme un système pluraliste, la volonté de domination met l'unité en danger. ‘La quête de domination morale, culturelle et politique par l'un ou l'autre camp risque de diviser la nation en deux (ou en trois ou en quatre)’, écrit French.

French lui-même est devenu une cible, et un mème, pour son plaidoyer en faveur de la civilité et du libéralisme traditionnel dans le sens du respect des libertés civiles, lorsque Sohrab Ahmari, rédacteur en chef du New York Post, a publié un essai intitulé ‘Against David French-ism’ (contre le ‘frenchisme’) qui est devenu viral. Selon David French, M. Ahmari incarne exactement ce contre quoi il avait mis en garde lorsque ce dernier avait affirmé que la politique évoluait vers un état de ‘guerre et d'hostilité’, de sorte que la civilité et la décence envers les opposants politiques étaient des ‘valeurs de second ordre’.

Ce genre de ‘recherche de la domination est dangereux’. Les plus enragés de notre pays doivent connaître le coût du conflit qu’ils créent. En cherchant à écraser leurs ennemis politiques et culturels, ils risquent de détruire la nation qu'ils veulent gouverner".

Enquête sur les perspectives de sécession

Dans un article paru en 2023 et intitulé A national divorce ? Surveying the potential for a national breakup, j'analysais un autre livre d'un auteur conservateur sur le même thème, American Secession: The Looming Threat of a National Breakup de F.H. Buckley.

"Les mouvements de sécession se multiplient dans le monde entier", note M. Buckley. Il cite le mouvement pour l'indépendance de l'Écosse, l'éclatement de la Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique, ainsi que les sentiments séparatistes dans des nations allant du Pakistan et de l'Indonésie à la Turquie et au Nigeria. Si l'on parcourt la liste, on trouve des groupes sécessionnistes dans presque tous les pays. Pouvons-nous penser que, presque seuls dans le monde, nous sommes à l'abri de cela? Pour prouver son point de vue, Buckley cite les efforts de sécession en Californie et en Cascadie, venant de la gauche, et au Texas, venant de la droite.

"Nous vivons actuellement un moment de sécession dans l'histoire du monde, écrit Buckley.

"Les pays menacent de s'effondrer lorsque leurs habitants semblent désespérément divisés, écrit-il. Nous sommes moins unis aujourd'hui que nous ne l'avons jamais été depuis la guerre de Sécession, divisés par la politique, la religion et la culture. Dans tous les domaines qui comptent, à l'exception de la force nue de la loi, nous sommes déjà divisés en deux nations, tout autant qu'en 1861.

"Les divisions nationales ont provoqué un blocage politique, avec un gouvernement divisé incapable de se recentrer sur des questions clés telles que les soins de santé et la réforme de l'immigration. Cette situation a engendré la première crise constitutionnelle depuis la guerre de Sécession. Et, comme en 1861, c'est une voie vers la sécession."

Alors que l'idée de la sécession "a été reléguée au rang de folie politique depuis la guerre de Sécession", l'idée est de plus en plus respectable, affirme Buckley. "Les obstacles à une rupture sont bien moins importants que la plupart des gens ne le pensent, et si les électeurs d'un État étaient déterminés à quitter l'Union, ils pourraient probablement le faire".

Buckley écrit: "Je nous vois dans un train, en route vers la rupture. Les aiguillages qui pourraient nous arrêter n’ont pas fonctionné, et si nous voulons rester unis, nous devons apprendre à ralentir le moteur". La solution qu'il préconise ... est "une dévolution du pouvoir aux États'".

Un soutien important aux commonwealths régionaux

Dans un autre article de 2023, intitulé "Alors que l'indépendance régionale gagne du terrain, nous devons tenir compte de notre interdépendance", j'ai parlé d'un sondage qui montre qu'une proportion étonnamment élevée de personnes aux États-Unis est favorable à une certaine forme de décentralisation.

"Alors que les mouvements qui proclament le soutien à la sécession et à l'indépendance sont encore relativement peu importants, le soutien potentiel à l'idée même est étonnamment grand. Un sondage réalisé en juillet 2022 par Yahoo News/YouGov a révélé ce qui suit:

⦁ 32 % des républicains et 21 % des démocrates pensent qu'il vaudrait mieux que les États-Unis se divisent en pays "rouges" et "bleus".

⦁ 42 % des républicains et 51 % des démocrates estiment que la situation serait pire.

⦁ Dans l'ensemble, 21% des électeurs sont d'avis que la situation serait meilleure, contre 46% qui pensent qu'elle serait pire.

"Bien que la majorité soit favorable au statu quo, les chiffres indiquent que les mouvements d'indépendance peuvent bénéficier d'un large soutien. Un sondage réalisé en juillet-août 2021 par l'Université de Virginie a révélé un soutien significatif aux unions régionales, à hauteur de 66 % chez les républicains du Sud et de 47 % chez les démocrates de la côte Ouest. Le soutien global à de nouvelles unions régionales n'était pas inférieur à un tiers dans toutes les régions.

"Ces chiffres laissent entrevoir des scénarios de réorganisation des structures de gouvernance aux États-Unis dans les années à venir. Si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que les grands changements surviennent souvent de manière inattendue, de la Révolution française à l'éclatement de l'Union soviétique. De même que les tensions qui se sont longtemps accumulées sur une faille sismique aboutissent à une rupture soudaine, les conditions qui conduisent à de tels événements politiques bouleversants s'accumulent pendant longtemps avant que la rupture ne survienne. Les divisions se sont accrues aux États-Unis depuis un certain temps et pourraient être proches d'un point de rupture. De larges segments de la population se sentent marginalisés par un système politique qui semble de plus en plus insensible à tous les intérêts, à l'exception de ceux des grandes fortunes".

La sécession dans une perspective progressiste

Le meilleur ouvrage sur les tendances centrifuges des États-Unis est celui d'un auteur progressiste, Richard Kreitner, Break It Up: Secession, Division and The Secret History of America's Imperfect Union. Kreitner documente les mouvements sécessionnistes tout au long de l'histoire des États-Unis, y compris un effort peu connu des abolitionnistes de l'esclavage pour que le Nord se sépare du Sud lorsque ce dernier dominait la politique américaine. J'ai écrit à ce sujet, en 2022, un article intitulé "La sécession par la gauche". Les conclusions de Kreitner méritent d'être citées.

"Si les abolitionnistes radicaux des années 1840 pensaient que le pouvoir esclavagiste contrôlait si complètement le gouvernement qu'aucun progrès vers l'émancipation ne pouvait être fait en son sein, devrions-nous nous demander si nous approchons rapidement de ce jour - s'il n'est pas déjà arrivé - où le contrôle du pouvoir de l'argent sur nos politiciens est devenu si profondément enraciné, si indéracinable, qu'aucun remède ne peut être trouvé dans le système politique existant?

"Combien de temps les Américains, terrifiés à juste titre par le chaos climatique qui s'annonce, travailleront-ils au sein d'un système qui semble totalement incapable de faire quoi que ce soit pour désaccoutumer notre pays d'un mode de vie qui a fait des êtres humains une espèce en voie de disparition? Notre gouvernement semble irrémédiablement incapable, et le temps nous est compté.... L'effondrement du gouvernement constitutionnel est presque complet. Au niveau fédéral, chaque branche est embourbée dans une crise de légitimité dont l'avenir n'offre guère d'espoir d'en sortir facilement.

"Notre discours politique est une guerre civile par d'autres moyens - nous parlons comme si nous ne voulions pas vraiment continuer à être membres d'un même pays. Il n'y a jamais eu de garantie que le pays survivrait, et il n'y en a pas aujourd'hui. Si nous pouvons convenir, malgré toutes nos différences, que nous voulons préserver l'Union... des changements significatifs dans notre comportement politique et même social seront nécessaires. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de nous soumettre mutuellement à coups de matraque ou nous laisser aller à des fantasmes d'évaporation soudaine, d'extermination totale ou de reddition inconditionnelle de l'autre partie."

Le progressiste Kreitner se fait ici l'écho des sentiments des conservateurs français. Mais, comme l'a demandé Rodney King, "Ne pourrions-nous pas tous nous entendre?".

Cet article a été publié pour la première fois dans The Raven...

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2024/07/29/how-civil-wars-start/