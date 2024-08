Kamala Harris n'est pas une amie de la liberté ni des Palestiniens

Kamala Harris devrait être choisie comme candidate démocrate à la présidentielle cette semaine lors de la convention nationale du parti à Chicago, aux États-Unis.

Le public principal de son discours était la classe dirigeante américaine. Elle auditionnait pour être le choix de l'impérialisme, des généraux et des riches lors des élections de novembre.

Mais dans le cadre de son projet de rassembler des voix, Harris se présente comme une candidate révolutionnaire en faveur de la libération, de la démocratie et du progrès. C'est faux.

Harris est un autre visage du capitalisme américain pourri qui détruit la vie des Américains sur le territoire national et celle de ses ennemis à l’étranger.

En tant que numéro deux de Biden, Harris a le sang des Palestiniens sur les mains. Rien que ce mois-ci, les États-Unis ont envoyé 2,7 milliards de livres (NDT: environ 3,2 milliards d'euros) d’aide à Israël dans le cadre d’un programme supplémentaire de 11 milliards de livres approuvé par le Congrès. Ce montant n’inclut pas les énormes sommes supplémentaires destinées à l’armement.

Harris tente de réfuter toute suggestion selon laquelle, parce qu'elle est noire, elle pourrait être indulgente envers l'immigration. En 2021, elle a dit aux migrants après un voyage au Mexique et au Guatemala: «Ne venez pas» aux États-Unis.

En février, elle a soutenu un projet de loi sur la sécurité des frontières qui aurait augmenté le financement des agents chargés de repousser les réfugiés et de renforcer les centres de détention. Elle est également fière des poursuites liées aux violations des frontières qu'elle a engagées en tant que procureure générale de Californie.

Harris s'est réjoui: «J'ai poursuivi les gangs transnationaux, les cartels de la drogue et les trafiquants d'êtres humains qui entraient illégalement dans notre pays.

«Je les ai poursuivis en justice affaire après affaire, et j'ai gagné.» Le camp de Harris se distancie également de la campagne Medicare for All qui permettrait à des millions d'Américains d'accéder aux soins de santé.

Mais la réputation de «gauche» de Harris est renforcée par ce qui passe pour de la gauche au sein du parti démocrate. Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), qui a soutenu il y a quatre ans le candidat alternatif de gauche Bernie Sanders, a pris le devant de la scène pour soutenir Harris lundi.

En mars, la colère des manifestants a poussé AOC à qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide . C'est désormais oublié. Et Ilhan Omar, membre de «l'équipe» aux côtés d'AOC, qui avait déclaré en février que Biden «donnait le feu vert au massacre des Palestiniens» affirme aujourd'hui que ce serait «le meilleur président» de sa vie et se retrouve désormais derrière Harris.

Pendant ce temps, des milliers de manifestants pro-palestiniens ont défilé lundi devant la Convention nationale démocrate (DNC) et devraient à nouveau le faire jeudi. Leur message était clair: unissons les luttes, combattons l'impérialisme, ne faisons pas de quartier aux criminels démocrates et ne soutenons pas Harris.

Lundi, des manifestants ont tenté de franchir les barrières de sécurité et la police a arrêté quatre personnes. Les manifestants ont marché jusqu'au centre de la convention avec des pancartes, des keffiehs et des drapeaux palestiniens.

Ils ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza, à la fin de l’approvisionnement en armes américaines en Israël et à la fin de l’intervention impérialiste américaine au Moyen-Orient. Ils ont scandé «Genocide Joe, Killer Kamala (Joe le génocide, Kamala la tueuse)» ainsi que «Baby-killer Blinken (Blinken le tueur de bébés)» face au secrétaire d’État Antony Blinken.

A l'intérieur de la convention, certains participants ont déployé une banderole «Arrêtez d'armer Israël» pendant le discours de Biden. Un homme qui se trouvait derrière le groupe a frappé à plusieurs reprises une femme musulmane à la tête avec une pancarte pro-Biden alors que les lumières de la conférence étaient baissées.

Les manifestants dénoncent les démocrates