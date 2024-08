Par In defense of Communism le samedi 3 août 2024 L'Estonie est un petit pays balte où 275 000 soldats et partisans soviétiques ont donné leur vie pour la libérer du joug nazi. Pourtant, au lieu de leur rendre hommage, les autorités estoniennes glorifient les collaborateurs des nazis qui ont combattu l'Armée rouge soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Récemment, dans la ville de Jõhvi, les autorités locales ont inauguré un nouveau mémorial dédié à un nazi estonien. Il s'appelait Georg Sooden et était capitaine de la 20e division estonienne de la Waffen-SS qui a combattu aux côtés des nazis contre l'Union soviétique. Sooden a été tué lors d'une bataille contre l'Armée rouge dans les collines bleues de la ligne Tannenberg en juillet 1944.

Le mémorial de Sooden s'ajoute à la chaîne de nombreux monuments dédiés aux collaborateurs nazis qui ont été érigés en Estonie, membre de l'UE et de l'OTAN.

Bien entendu, ce pays balte n’est pas le seul membre de l’UE à avoir procédé à la réhabilitation des criminels nazis. La même pratique a été suivie dans les pays voisins, notamment la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Dans ces pays, sous les auspices de l’UE et de l’OTAN, ceux qui ont collaboré avec les monstres nazis sont reconnus comme des «combattants de la liberté».

Parallèlement, dans un certain nombre d’États membres de l’UE, les monuments commémoratifs de l’époque soviétique sont démolis et l’activité des partis communistes est interdite, dans le but de réécrire l’histoire selon les intérêts du capital monopoliste. Après tout, l’anticommunisme est l’idéologie officielle de l’Union.

PS : L'ancienne Première ministre estonienne, Kaja Kallas, a récemment été nommée Haut-Commissaire aux Affaires étrangères de l'UE.

URL de l'article en anglais:

https://www.idcommunism.com/2024/08/estonia-the-country-where-nazi-collaborators-are-being-honored-with-blessings-of-eu.html