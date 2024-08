L'histoire tragique du château de Grandval

Le château de Grandval avant et après 1944

Les traces les plus anciennes de l'existence de ce château remontent à l'année 1478. Le château, qui avant la Seconde Guerre mondiale était une résidence magnifiquement meublée, a ensuite été utilisé comme cachette pour les FFI pendant la guerre.

Suite à cela, il fut incendié par les Allemands lors d'une opération contre le maquis. Toute la décoration intérieure et les toitures furent détruites. Le château fut ensuite abandonné, pillé et englouti par la construction du barrage de Razisse. Aujourd'hui, les ruines du château sont plus ou moins visibles selon la saison.