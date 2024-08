Le gouvernement de Kiev a appelé les bailleurs de fonds occidentaux de l'Ukraine à interdire à la soprano Anna Netrebko de se produire en dehors de la Russie.

Plus tôt cette semaine, l'Opéra de Rome a annoncé que Netrebko serait la vedette de sa production de Tosca le 14 janvier, à l'occasion du 125e anniversaire de la première de l'opéra de Giacomo Puccini au Théâtre Costanzi.

«Il est désormais très important que les personnalités russes n'aient pas la possibilité de gagner de l'argent dans le monde civilisé et continuent d'apporter la culture russe en Europe et en Occident», a déclaré vendredi le chef de cabinet de Vladimir Zelensky, Andreï Yermak.

Yermak a décrit Netrebko comme une «serveuse du régime» de Moscou, qui a soutenu le président Vladimir Poutine lors des élections de 2012 et a visité le Donbass en 2014.

«Netrebko ne devrait pas se produire en Europe. Le seul endroit où elle et d’autres comme elle peuvent se produire maintenant, c’est l’opéra de Moscou. J’appelle toutes les parties concernées et nos alliés à réagir», a-t-il ajouté.

Son initiative intervient alors que les forces ukrainiennes perdent du terrain tout au long de la ligne de front et juste après que Zelensky ait annoncé la suspension de tous les paiements de la dette extérieure.

Yermak, qui dirige officiellement l’administration présidentielle, est considéré comme l’«éminence grise» qui dirige actuellement l’Ukraine. L’ancien producteur de cinéma a plus d’influence à Kiev que n’importe quel élu, ont déclaré certains Ukrainiens au Times en juin.

Netrebko vit en Autriche depuis 2006 et assure n'avoir aucune vocation politique. Elle a néanmoins dû faire face à une vague d'annulations en Occident. Des compagnies et des théâtres aux États-Unis, en Estonie, en République tchèque et même à Taiwan ont rompu leurs contrats en raison de son refus de désavouer la Russie, de condamner Poutine ou de soutenir Kiev dans le conflit avec Moscou. Netrebko a fini par poursuivre l'an dernier la compagnie du Metropolitan Opera de New York à hauteur de 360,000 dollars, pour rupture de contrat, diffamation et autres délits.

L'année dernière, les artistes ukrainiens ont boycotté le festival international de mai en Allemagne, car Netrebko devait s'y produire. Plus récemment, la ville suisse de Lucerne a annulé sa prestation du 1er juin en invoquant la «conférence de paix» en Ukraine, prévue deux semaines plus tard.

Kiev a également tenté d'obtenir l'annulation de la participation de tous les artistes russes. En mars, le gouvernement ukrainien a fait pression sur la Corée du Sud pour qu'elle annule la venue de Svetlana Zakharova, la célèbre ballerine du Théâtre Bolchoï de Russie. Elle devait se produire au Seoul Arts Center, dans un spectacle développé en collaboration avec la maison de couture française Chanel en 2019.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/pop-culture/602067-ukraine-netrebko-opera-protest/