La France exhorte ses citoyens à quitter l'Iran

Le ministère français des Affaires étrangères a recommandé aux citoyens français de quitter l'Iran et d'éviter de s'y rendre, «quelle qu'en soit la raison». Le ministère a évoqué «un risque accru d'escalade militaire dans la région».

Cette mise en garde intervient après l'assassinat mercredi à Téhéran du chef politique du Hamas Ismaïl Haniyeh. L'Iran a imputé la responsabilité de cet assassinat à Israël, même si l'Etat hebreu n'a ni confirmé ni démenti son implication.

Cet assassinat a provoqué une recrudescence des tensions entre Israël et l'Iran, ainsi qu'avec le Hezbollah basé au Liban. Des informations parues dans les médias occidentaux laissent penser que des représailles iraniennes contre Israël pourraient être imminentes.

Les Français actuellement présents en Iran sont invités à "quitter le plus vite possible" le territoire iranien, a indiqué vendredi le ministère dans un communiqué publié sur son site internet. Il appelle également la population à faire preuve d'une "grande vigilance" lors de son séjour en Iran, à "se tenir à l'écart de toute manifestation" et à consulter régulièrement le site internet de l'ambassade.

Paris a également ordonné des mesures de sécurité supplémentaires sur les sites juifs de France, invoquant le risque d' attaques de "vengeance" après l'assassinat de Haniyeh. «Le risque que des actes soient commis est réel», a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

La France abrite la troisième plus grande population juive au monde, après Israël et les États-Unis, et abrite également la plus grande communauté musulmane d'Europe, selon l'AFP.

Jeudi, le New York Times a rapporté que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, aurait ordonné une frappe directe contre Israël en réponse à l'assassinat du chef politique du Hamas.

CNN et Axios ont rapporté vendredi que des responsables américains s'attendaient à une attaque imminente de Téhéran contre Israël, qui pourrait également impliquer le Hezbollah. L'Iran a juré de venger l'assassinat du chef du Hamas, Khamenei ayant déclaré qu'Israël serait «sévèrement puni».

Les tensions entre Israël, l'Iran et le Hezbollah étaient déjà exacerbées en raison de la campagne militaire menée à Gaza. À la suite de l'attaque surprise du Hamas contre Israël en octobre dernier, Jérusalem-Ouest a répondu par une vaste campagne de bombardements suivie d'une invasion terrestre de Gaza, qui, selon les autorités sanitaires locales, a coûté jusqu'à présent des dizaines de milliers de vies.

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises contre le risque que le conflit de Gaza ne dégénère en une guerre majeure au Moyen-Orient et a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue. Le ministère russe des Affaires étrangères a fermement condamné l'assassinat de Haniyeh et a averti que de telles actions étaient «lourdes de conséquences dangereuses pour toute la région».

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/602068-france-warn-citizens-leave-iran/