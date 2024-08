La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a prêté serment après l'approbation royale

Le roi de Thaïlande a approuvé Paetongtarn Shinawatra comme nouvelle Première ministre du pays, deux jours après son élection par le Parlement.

Paetongtarn, 37 ans, a prêté serment dimanche, devenant ainsi la plus jeune Première ministre de l'histoire de la Thaïlande.

Elle a obtenu ce poste quelques jours seulement après que Srettha Thavisin ait été démis de ses fonctions de Premier ministre par la Cour constitutionnelle, un organe judiciaire central dans les deux décennies de troubles politiques que la Thaïlande a traversés.

Son approbation comme nouvelle Première ministre du pays par le roi Maha Vajiralongkorn, une formalité, a été lue par le secrétaire de la Chambre des représentants, Apat Sukhanand, lors d'une cérémonie à Bangkok.

Paetongtarn a remporté avec près des deux tiers des voix un vote à la Chambre des représentants vendredi, ce qui n'est pas une nouveauté dans le processus venant d'une famille impliquée dans la politique thaïlandaise puisqu'elle est la fille de l'ancien Premier ministre controversé Thaksin Shinawatra et la nièce de Yingluck Shinawatra, la première femme à occuper le poste de Premier ministre de Thaïlande.

La deuxième femme Première ministre de Thaïlande et chef du parti Pheu Thai bénéficie du soutien solide des hauts dirigeants du parti et des partenaires de la coalition, a déclaré Tony Cheng d'Al Jazeera, en reportage depuis Bangkok.

«Elle n'a pas encore choisi le cabinet, mais nous présumons, d'après les personnes qui l'accompagnent aujourd'hui, que son cabinet sera à peu près le même que celui de son prédécesseur», a déclaré Cheng, ajoutant que Srettha était présent à la cérémonie, le parti voulant montrer un certain niveau de continuité en ne le jetant pas comme un vieux chiffon.

Dans le cadre de l'approbation royale, Paetongtarn s'est agenouillé devant un portrait du roi et a prononcé un bref discours.

«En tant que chef du pouvoir exécutif, je ferai mon devoir avec les législateurs avec un cœur ouvert», a-t-elle déclaré. «J’écouterai toutes les opinions afin que nous puissions ensemble faire avancer le pays dans la stabilité.»

URL de l'article en anglais:

https://www.aljazeera.com/news/2024/8/18/thailands-paetongtarn-shinawatra-sworn-in-as-pm-after-royal-sign-off