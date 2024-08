Moscou a mis en garde contre l'utilisation possible de produits chimiques toxiques dans le conflit et a remis en question le rôle des États-Unis dans la recherche biologique en Ukraine. Le chef des troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes, Igor Kirillov, a averti mardi que les récentes actions du gouvernement ukrainien suggèrent la possibilité d'une agression avec des substances toxiques dans la région, au milieu de l'opération spéciale militaire en cours. Le responsable russe a souligné que l'Ukraine avait importé une grande quantité de réactifs chimiques et d'équipements de protection et a précisé que le 13 juillet, des munitions chargées de produits chimiques irritants avaient été livrées aux unités du troisième bataillon aéromobile des forces armées ukrainiennes.

En outre, Kirillov a indiqué qu'en août, des substances préparées avaient été trouvées dans une cachette de l'armée ukrainienne , contenant un mélange à base de nitrate de thallium, un composé hautement toxique qui affecte le système nerveux et le tractus gastro-intestinal.

L’armée russe a également signalé la découverte de mélanges de substances irritantes figurant sur la liste 3 de la Convention sur les armes chimiques et a dénoncé le fait que l’Ukraine entraîne ses militaires à l’utilisation de munitions chimiques pour les systèmes d’artillerie de fabrication occidentale.

Dans un rapport détaillé sur les événements qui ont conduit à la création du département destiné à prévenir et à repousser les attaques radiologiques, chimiques et biologiques, Kirillov a mentionné la saisie de documents dans des positions ukrainiennes abandonnées qui comprenaient un manuel sur le maniement de ces munitions, ce qui renforce les soupçons. Kiev pourrait préparer des attaques aux armes chimiques.

Dans ce contexte, Igor Kirillov a exhorté la communauté internationale à prêter attention à ces questions et à prendre des mesures préventives.

Il a souligné l'importance pour l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) de surveiller de près les activités de l'Ukraine et de garantir le respect de la Convention sur les armes chimiques.

Et il a souligné le «grand intérêt» des États-Unis pour le développement de la recherche biologique en Ukraine.

Avant le début de l'opération militaire spéciale, les États-Unis ont exporté en Ukraine au moins 16,000 échantillons biologiques qui pourraient être utilisés dans la recherche biologique militaire, a précisé Kirillov.