Le château aragonais, une impressionnante forteresse médiévale dans le golfe de Naples, en Italie

Construit en 474 avant JC par le tyran grec Hiéron Ier de Syracuse, le château servait à l'origine de défense contre les invasions de pirates. Au fil des siècles, la forteresse a été agrandie et fortifiée par divers souverains, notamment les Romains, les Normands et les Angevins. Cependant, c'est sous le règne d'Alphonse V d'Aragon, au XVe siècle, que le château subit d'importantes améliorations, qui lui donnèrent son nom et son apparence actuels.

Le château aragonais présente un réseau complexe de tunnels, d'églises, de jardins et de bâtiments historiques. L'une de ses structures les plus remarquables est l'église de l'Immaculée Conception, un bel exemple d'architecture médiévale. Le château offre également une vue panoramique sur la mer et le littoral environnants, ce qui en fait une destination touristique prisée.

Aujourd'hui, le château aragonais est un mélange d'importance historique et de beauté naturelle, attirant les visiteurs intéressés à explorer son passé riche et ses vues à couper le souffle.