Le château de Bourtzi en Grèce

L'architecture du château reflète sa vocation militaire, avec d'épais murs de pierre, des créneaux et des tourelles conçus pour résister aux sièges. La structure est compacte mais redoutable, occupant tout l'îlot, et comprend des logements pour la garnison, des entrepôts et une chapelle. L'accès au château se fait principalement par bateau, soulignant son rôle de bastion maritime.

Tout au long de son histoire, le château de Bourtzi a connu diverses utilisations et rénovations. Pendant la guerre d'indépendance grecque au début du XIXe siècle, il a joué un rôle important en tant que refuge et point de défense. Après la guerre, il servit à différentes fins, notamment comme logement pour les fonctionnaires du gouvernement et même comme hôtel de luxe au milieu du XXe siècle.

Aujourd'hui, le château de Bourtzi est une attraction touristique populaire, attirant les visiteurs par son importance historique et ses vues imprenables sur Nauplie et la mer environnante. Des excursions régulières en bateau transportent les visiteurs jusqu'à l'îlot, où ils peuvent explorer la forteresse et profiter de la beauté pittoresque du golfe d'Argolide. Le château, illuminé la nuit, offre un spectacle magique et reste un symbole du riche patrimoine et du charme durable de Nauplie.