Le château de Vršac en Serbie

Il existe deux théories sur l'origine de cette forteresse. Selon le voyageur turc Evliya Çelebi, la forteresse a été construite par le despote serbe Đurađ Branković. Les historiens considèrent que Branković a construit la forteresse après la chute de Smederevo en 1439. Lors de sa construction, la forteresse avait des éléments architecturaux similaires à ceux de la forteresse de Smederevo et de la forteresse autour du monastère de Manasija.

L'autre théorie affirme que le château de Vršac est un vestige de la forteresse médiévale connue sous le nom d'Erdesumulu. Cependant, les sources de cette théorie n'identifient pas Erdesumulu à Vršac, mais affirment que l'emplacement de cette ville et de cette forteresse se trouvait plus à l'est, sur la rivière Karaš, dans l'actuel Banat roumain.