Le peuple vénézuélien reste fidèle à la révolution bolivarienne

Le 28 juillet, jour du 70e anniversaire de Hugo Chávez (1954-2013), Nicolás Maduro Moros a remporté l'élection présidentielle vénézuélienne, la cinquième depuis la ratification de la Constitution bolivarienne en 1999. En janvier 2025, Maduro entamera son troisième mandat de six ans à la tête du pays. Il a pris les rênes de la Révolution bolivarienne après la mort de Chávez d'un cancer du bassin en 2013. Depuis cela, Maduro a dû relever plusieurs défis: construire sa propre légitimité en tant que président à la place d'un homme charismatique qui a défini la Révolution bolivarienne; faire face à l'effondrement des prix du pétrole à la mi-2014, qui a eu un impact négatif sur les recettes de l'État vénézuélien (dont plus de 90% provenaient des exportations de pétrole); et gérer une réponse aux sanctions unilatérales et illégales renforcées contre le Venezuela par les États-Unis alors que les prix du pétrole baissaient. Ces facteurs négatifs ont pesé lourdement sur le gouvernement Maduro, au pouvoir depuis une décennie après avoir été réélu aux urnes en 2018 et maintenant en 2024.

Depuis la première victoire électorale de Maduro en 2013, l’opposition de plus en plus à droite a commencé à rejeter le processus électoral et à se plaindre des irrégularités du système. Les entretiens que j’ai menés au cours de la dernière décennie avec des politiciens conservateurs ont clairement montré qu’ils reconnaissaient à la fois l’emprise idéologique du chavisme sur la classe ouvrière du Venezuela et le pouvoir organisationnel non seulement du Parti socialiste unifié du Venezuela de Maduro, mais aussi des réseaux du chavisme qui vont des communes (1,4 million de membres) aux organisations de jeunesse. Près de la moitié de la population électorale vénézuélienne est fidèle au projet bolivarien, et aucun autre projet politique au Venezuela ne dispose du type de machine électorale construite par les forces de la révolution bolivarienne. Il est donc impossible pour les forces anti-Chávez de remporter une élection. Pour cela, leur seul moyen est de calomnier le gouvernement de Maduro en le qualifiant de corrompu et de se plaindre du caractère inéquitable des élections. Après la victoire de Maduro – avec une marge de 51,2% contre 44,2% – c’est précisément ce que l’opposition d’extrême droite a tenté de faire, encouragée par les États-Unis et un réseau de gouvernements d’extrême droite et pro-américains en Amérique du Sud.

L’Europe a besoin du pétrole vénézuélien

Les États-Unis tentent de trouver une solution à un problème qu’ils ont eux-mêmes créé. Après avoir imposé de lourdes sanctions à l’Iran et à la Russie, les États-Unis ont du mal à trouver une source d’énergie pour leurs partenaires européens. Le gaz naturel liquéfié américain est cher et insuffisant. Les États-Unis aimeraient avoir une source de pétrole fiable, facile à traiter et en quantité suffisante. Le pétrole vénézuélien répond à ces critères, mais étant donné les sanctions américaines contre le Venezuela, il est introuvable sur le marché européen. Les États-Unis se sont tendu un piège dont ils ne trouvent guère de solutions.

En juin 2022, le gouvernement américain a autorisé Eni SpA (Italie) et Repsol SA (Espagne) à transporter du pétrole vénézuélien vers le marché européen pour compenser la perte des livraisons de pétrole russe. Cette autorisation a révélé le changement de stratégie de Washington à l’égard du Venezuela. Il n’était plus possible d’étouffer le Venezuela en empêchant les exportations de pétrole, puisque ce pétrole était nécessaire en raison des sanctions américaines contre la Russie. Depuis juin 2022, les États-Unis tentent de doser leur besoin en pétrole, leur antipathie envers la révolution bolivarienne et leurs relations avec l’opposition d’extrême droite au Venezuela.

Les États-Unis et l’extrême droite vénézuélienne

L’émergence du chavisme, la politique d’action de masse pour construire le socialisme au Venezuela, a transformé le scénario politique du pays. Les anciens partis de droite (Acción Democrática et COPEI) se sont effondrés après 40 ans d’alternance au pouvoir. Lors des élections de 2000 et 2006, l’opposition à Chávez n’a pas été fournie par la droite, mais par des forces dissidentes de centre-gauche (La Causa R et Un Nuevo Tiempo). La vieille droite a dû faire face au défi de la nouvelle droite, résolument procapitaliste, anti-chaviste et pro-américaine; ce groupe a formé une plateforme politique appelée La Salida ou La Sortie, en référence à leur souhait de sortir de la révolution bolivarienne. Les personnalités clés de cette manifestation étaient Leopoldo López, Antonio Ledezma et María Corina Machado, qui ont mené des manifestations violentes contre le gouvernement en 2014 (López a été arrêté pour incitation à la violence et vit désormais en Espagne ; un responsable du gouvernement américain a déclaré en 2009 qu'il était «souvent décrit comme arrogant, vindicatif et avide de pouvoir»). Ledezma s'est installé en Espagne en 2017 et a été, avec Corina Machado, signataire de la Charte de Madrid, un manifeste anticommuniste organisé par le parti d'extrême droite espagnol Vox. Le projet politique de Corina Machado est soutenu par la proposition de privatisation de la compagnie pétrolière vénézuélienne.

Depuis la mort de Chávez, la droite vénézuélienne se débat avec l’absence d’un programme unifié et avec une multitude de dirigeants égoïstes. Il est revenu aux États-Unis de tenter de transformer l’opposition en un projet politique. La tentative la plus comique a été la nomination en janvier 2019 d’un obscur politicien du nom de Juan Guaidó au poste de président. Cette manœuvre a échoué et en décembre 2022, l’opposition d’extrême droite a destitué Guaidó de son poste de chef. La destitution de Guaidó a permis des négociations directes entre le gouvernement vénézuélien et l’opposition d’extrême droite, qui espérait depuis 2019 une intervention militaire américaine pour s’assurer le pouvoir à Caracas.

Les États-Unis ont fait pression sur l’extrême droite, de plus en plus intransigeante, pour qu’elle engage des négociations avec le gouvernement vénézuélien afin de permettre aux États-Unis de réduire les sanctions et de permettre au pétrole vénézuélien d’entrer sur les marchés européens. Cette pression a abouti à l’accord de la Barbade d’octobre 2023, dans lequel les deux parties ont convenu d’organiser des élections équitables en 2024 comme base pour le lent retrait des sanctions. Les élections du 28 juillet sont le résultat du processus de la Barbade. Même si María Corina Machado n’a pas été autorisée à se présenter, elle s’est présentée contre Maduro par l’intermédiaire de son candidat par procuration Edmundo González et a perdu une élection âprement disputée.

Vingt-trois minutes après la fermeture des bureaux de vote, la vice-présidente américaine Kamala Harris, désormais candidate à l’élection présidentielle de novembre aux États-Unis, a publié un tweet dans lequel elle reconnaissait la défaite de l’extrême droite. C’était un signe avant-coureur que les États-Unis, malgré les rumeurs de fraude électorale, voulaient dépasser leurs alliés d’extrême droite, trouver un moyen de normaliser leurs relations avec le gouvernement vénézuélien et permettre au pétrole de s’écouler vers l’Europe. Cette tendance du gouvernement américain a frustré l’extrême droite, qui s’est tournée vers d’autres forces d’extrême droite en Amérique latine pour obtenir du soutien, et qui sait que son dernier argument politique concerne la fraude électorale. Si le gouvernement américain veut acheminer le pétrole vénézuélien vers l’Europe, il devra abandonner l’extrême droite et s’adapter au gouvernement Maduro. Pendant ce temps, l’extrême droite est descendue dans la rue par le biais de bandes armées qui veulent répéter les perturbations de 2017.

Le livre le plus récent de Vijay Prashad (avec Noam Chomsky) est The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power (New Press, août 2022).

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2024/07/31/the-venezuelan-people-stay-with-the-bolivarian-revolution/