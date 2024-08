Pourquoi les révolutions de 1848 sont importantes aujourd’hui

En janvier 1848, Alexis de Tocqueville, une figure clé de la classe dirigeante française, prend la parole au Parlement pour avertir d'une explosion sociale à venir.

«Je crois que nous dormons en ce moment sur un volcan. Ne sentez-vous pas le vent de la révolution dans l’air?» argumenta-t-il.

«On me dit qu’il n’y a pas de danger parce qu’il n’y a pas d’émeutes», a-t-il poursuivi.

«On me dit que, puisqu’il n’y a pas de désordre visible à la surface de la société, il n’y a pas de révolution à venir. Messieurs, voyez ce qui se prépare dans les classes ouvrières.

«Ne voyez-vous pas qu’ils forment des idées destinées non seulement à bouleverser telle loi, tel ministère, voire telle forme de gouvernement, mais la société elle-même, jusqu’à ce qu’elle chancelle jusque dans les fondements sur lesquels elle repose aujourd’hui?

L'auditoire complaisant a pensé que le discours était alarmiste. Mais en quelques semaines, toute l'Europe était submergée par la révolte.

En février et mars 1848, les masses se soulevèrent en masse contre le régime des rois et des princes dans une série de révolutions.

En janvier, Palerme en Sicile, en février Paris, en mars Vienne, Berlin, Milan. Puis ce fut la Hongrie, la Pologne, la Suisse, la Norvège, le Danemark, la principauté roumaine de Valachie et d'autres pays.

Ces révoltes ne se limitèrent pas à quelques manifestations. Le 23 février, les manifestants se soulevèrent à Paris, arrachant plus de 8 millions de pavés et coupant 400,000 arbres nécessaires à la défense de la ville.

Le lendemain matin, ils avaient dressé 1 500 barricades à travers la ville. Trois jours plus tard, le roi avait déguerpi.

Si jamais vous vous sentez découragé face à la possibilité d’un changement social, ne vous contentez pas de lire sur la révolution russe de 1917 , mais découvrez également ce qui s’est passé en 1848.

Ce n'est pas seulement une histoire inspirante. Au début de l'été, un nouveau livre sur 1848 est sorti en livre de poche. "Revolutionary Spring" de Christopher Clark est une lecture passionnante, qui rassemble les événements tumultueux de cette grande année et rend pleinement justice à leur vigueur ardente.

Et Clark cherche à utiliser les expériences de 1848 pour éclairer les luttes d’aujourd’hui.

Il dit à juste titre que pendant la majeure partie des années 1830 et 1840, les classes dirigeantes avaient le sentiment qu’après 1815 et la fin des guerres menées par Napoléon, elles avaient restauré leur contrôle.

L’élite pensait avoir écrasé pour toujours l’ère de rébellion continentale qui avait éclaté après la révolution de 1789 en France.

Mais une nouvelle vague de troubles s'est produite, provoquée par la haine des dirigeants non démocratiques et par une pauvreté extrême, voire la famine, pour certaines couches de la population.

De nos jours, les dirigeants ont mené un assaut néolibéral qui dure depuis des décennies et qui a au moins partiellement mis fin aux grandes luttes émancipatrices de 1968.

Mais encore une fois, cette restauration est en train de s’effondrer.

Clark écrit: «Si une révolution se prépare (et nous semblons loin d’une solution non révolutionnaire à la "méga crise" à laquelle nous sommes actuellement confrontés), elle pourrait ressembler à celle de 1848: mal planifiée, dispersée, inégale et criblée de contradictions.»

Il soutient qu’une leçon clé de 1848 était «l’incapacité des libéraux et des radicaux à s’écouter les uns les autres».

«Lorsque les libéraux dénoncèrent les démocrates comme des "communistes" et que les radicaux ridiculisèrent le "parlementarisme bavard" des libéraux, l’une des tragédies majeures de 1848 se produisit.»

Cela implique qu’un grand danger aujourd’hui – que ce soit en Europe ou dans les récents incendies révolutionnaires au Soudan, au Sri Lanka ou au Bangladesh – est l'absence d’une "coalition progressiste".

Un tel rapprochement permettrait de mettre de côté les différences de classes au profit d'un "mouvement populaire" uni. Il s'inscrit dans une analyse plus large selon laquelle la lutte des classes est dépassée et que mettre l'accent sur les classes fracture les mouvements.

Mais comme le montre Clark, un problème central en 1848 était la façon dont l’unité initiale des révolutions – tous ensemble contre les gens au sommet – s’est rapidement fracturée autour de lignes de classe.

L’harmonie des premières luttes commença à s’effriter quelques mois après leur déclenchement.

Les libéraux craignaient que les travailleurs qui avaient contribué à la chute des anciens régimes ne désirent désormais plus que la démocratie et ne se tournent vers un règlement de comptes de classe.

En juin, les ouvriers français lancèrent une nouvelle insurrection. Les capitalistes, qui avaient été contraints en mars de concéder des "Ateliers nationaux" pour garantir l’emploi et le salaire, commencèrent alors à les restreindre ou à les fermer.

Les barricades furent à nouveau érigées et les libéraux qui avaient parlé de liberté universelle répondirent par une terreur brutale.

En utilisant des méthodes mises au point lors de la répression coloniale en Algérie, ils ont mené à bien l’un des premiers affrontements directs entre la bourgeoisie et le prolétariat.

Le socialiste russe Alexandre Herzen a vu le carnage.

Il a écrit: «En ces jours terribles, le meurtre est devenu un devoir; l’homme qui n’avait pas trempé ses mains dans le sang du prolétariat devenait suspect aux yeux de la bourgeoisie.»

Il a maudit: «Des moments comme ceux-là font haïr pendant une décennie entière, et on cherche à se venger toute sa vie. Malheur à ceux qui pardonnent de tels moments!

Plus tard, il a analysé: «Pendant longtemps, les libéraux ont joué joyeusement avec l’idée de la révolution, et la fin de leur jeu a été février 1848. L’ouragan populaire les a emportés jusqu’au sommet d’un haut clocher d’où ils pouvaient voir où ils allaient et où ils conduisaient les autres. En regardant l’abîme qui s’ouvrait devant leurs yeux, ils pâlirent. Ils ont vu que ce qui s’effondrait n’était pas seulement ce qu’ils considéraient comme des préjugés, mais aussi tout le reste – ce qu’ils considéraient comme vrai et éternel.»

Il ajouta: «Ils reprirent leurs esprits quand, de derrière les murs à moitié démolis, émergea le prolétaire, l’ouvrier avec sa hache et ses mains noircies, affamé et à moitié nu, en haillons – non pas comme il apparaît dans les livres ou dans les bavardages parlementaires ou dans le verbiage philanthropique, mais dans la réalité. Ce "frère malheureux" dont on a tant parlé, sur lequel on a tant pleuré, se demandait enfin quelle serait sa part dans tous ces biens, où étaient sa liberté, son égalité, sa fraternité? Les libéraux étaient consternés par l’impudence et l’ingratitude des ouvriers. Ils ont pris d’assaut les rues de Paris, les ont jonchées de cadavres, puis se sont cachés de leur frère derrière les baïonnettes de la loi martiale.»

Karl Marx a retenu la même leçon. Cette confrontation entre les deux grandes classes de la société moderne résulte du caractère irréconciliable de leurs intérêts.

Les revendications indépendantes de la classe ouvrière ont forcé la république bourgeoise, dit Marx, «à apparaître immédiatement sous sa forme pure en tant qu'État dont l'objectif avoué est de perpétuer la domination du capital, l'esclavage du travail. Ayant constamment devant les yeux l’ennemi blessé, irréconciliable, invincible, le pouvoir bourgeois, libéré de toutes entraves, devait se transformer immédiatement en terrorisme bourgeois.»

Après Juin, déclarait Marx, la révolution signifiait le «renversement de la société bourgeoise».

Il conclut que les travailleurs «doivent contribuer le plus possible à leur victoire finale en s’informant sur leurs propres intérêts de classe, en adoptant leur position politique indépendante le plus tôt possible, en ne se laissant pas tromper par les phrases hypocrites de la petite bourgeoisie démocratique au point de douter une seule minute de la nécessité d’un parti du prolétariat organisé de manière indépendante.

Leur cri de guerre doit être: la révolution permanente. »

Si cela était vrai en 1848, c’est encore plus vrai aujourd’hui. Les libéraux et une partie des capitalistes faisaient partie du mouvement qui a renversé le dictateur soudanais Omar el-Béchir en 2019. Mais au lieu de s’appuyer sur les manifestations pour chasser les généraux et les riches, les libéraux ont conclu un accord de "partage du pouvoir" pourri entre l’armée et le mouvement pro-démocratie. Les libéraux, tout comme en 1848, craignaient davantage le changement venu d’en bas que les forces armées.

Le résultat a été une révolution bloquée, la poursuite du contrôle militaire, puis une guerre civile meurtrière entre différentes sections des forces armées, qui a été totalement désastreuse pour le peuple soudanais.

Il existe un risque que, sans un élargissement de la lutte et une participation active des travailleurs, la même situation se produise au Bangladesh ou au Kenya.

La révolte de 1848 a montré que les capitalistes sont réactionnaires et ne peuvent pas faire partie d’un mouvement visant à instaurer la démocratie, et encore moins un véritable changement de système. Mais une différence essentielle par rapport à 1848 est que nos dirigeants ne sont plus confrontés à une classe ouvrière qui est en train de naître. Ils sont plutôt confrontés à un problème mondial dont les membres et les personnes à charge constituent la majorité de la société.

C'est cette force qui peut transformer le monde.

URL de l'article en anglais:

https://socialistworker.co.uk/features/why-the-1848-revolutions-matter-now/