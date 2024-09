Des avocats australiens avertissent les ministres fédéraux que leur soutien à Israël contrevient au droit international

Ceci fait suite à un avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de Justice, qui estime que la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés - la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est - est illégale et que ce pays est tenu de retirer sa force d'occupation, ses colonies et ses communautés de colons de la région où il applique un régime d'apartheid.

«Ces conclusions historiques de la CIJ ne créent pas de nouvelles obligations pour les États», expliquent les avocats locaux aux responsables politiques, qui devraient en être conscients. «Ces obligations existent depuis des décennies et – malheureusement – ​​la plupart des États, y compris l’Australie, les ont violées. L’avis consultatif est plutôt un rappel officiel de ces obligations.»

Espérons que le procureur général tiendra compte de cet avertissement, car en fonction de l'action des autres ministres clés, cela pourrait être un peu exagéré, étant donné qu'Albanese, Wong et Marles ont tous été accusés de complicité dans le génocide jugé «plausible» qui se déroule à Gaza, dans le cadre d'une affaire qui a été soumise à la Cour pénale internationale (CPI) par plus de 100 avocats australiens en mars .

Et 11 mois après le début du génocide de Gaza, alors que le bilan officiel des morts a dépassé les 40 000 et que des milliers d’autres restent à déterminer, le gouvernement d'Albanese se tient désormais nu devant le public, après avoir tenté de nier l’existence d’un commerce facilitant le génocide avec Israël, non seulement complice de massacres de masse mais contribuant également à l’apartheid.

Le simple fait de remplir nos obligations

Selon plus de 100 experts juridiques, les obligations qui incombent à notre nation à la suite de ces conclusions comprennent la non-reconnaissance par Israël de l’ensemble des territoires palestiniens occupés, l’abstention de relations conventionnelles ou de missions diplomatiques impliquant Israël agissant en leur nom, et la fin des relations économiques, commerciales ou d’investissement qui contribuent à l’occupation.

L’Australie est également tenue de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire: ne pas aider ni assister l’occupation illégale des territoires palestiniens, veiller à ce que l’occupation prenne fin pour permettre l’autodétermination palestinienne et contribuer aux efforts qui obligent l’Assemblée générale des Nations Unies et son Conseil de sécurité à agir conformément à cet avis.

«Nous considérons que les obligations légales relatives au commerce et à l'investissement sont cruciales d'un point de vue juridique et pratique», avertissent les avocats australiens au gouvernement d'Albanese dans leur déclaration du 22 août publiée dans Overland.

«Toute interprétation de bonne foi de cette obligation implique, à tout le moins, un embargo complet sur les armes et l’énergie contre Israël qui couvre l’exportation, l’importation et le transfert d’armes, y compris les pièces, composants et autres articles à double usage, ainsi que le carburéacteur militaire», assurent les avocats.

Les avocats soulignent également «l'exposé détaillé par la CIJ du rôle de la gestion de l'eau, de l'urbanisme, des infrastructures et des politiques foncières dans les pratiques illégales d'occupation, de ségrégation raciale et d'annexion d'Israël», et expliquent aux principaux ministres, y compris au principal législateur du pays, que cela signifie que «l'Australie doit suspendre de toute urgence» les liens liés à ces domaines.

Une réponse légèrement insuffisante

Le lendemain de la publication de l'avis de la CIJ, la ministre des Affaires étrangères a publié une déclaration qui n'en faisait aucune mention, mais annonçait plutôt qu'elle avait «imposé des sanctions financières ciblées de type Magnitsky et des interdictions de voyager à sept personnes israéliennes, et des sanctions financières ciblées à une entité, pour leur implication dans la violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie».

Les lois Magnitsky permettent aux gouvernements de prendre des sanctions contre des individus spécifiques à l’étranger impliqués dans des violations des droits de l’homme. Ainsi, après que la Cour internationale de Justice a ordonné à ce pays et à tous les autres de rompre leurs liens avec Israël en relation avec son occupation des territoires palestiniens, Wong semble avoir répondu en imposant des sanctions ciblées contre seulement sept colons, après que tous aient été appelés à partir.

Jeudi, les avocats locaux ont fait savoir au ministre que ces éléments étaient «insuffisants». Et comme Wong ne doit pas être en mesure de comprendre pourquoi il en est ainsi, sinon ses actes auraient été contraires à la réalité, les avocats ont expliqué pourquoi, à savoir que la CIJ a estimé que «la violence des colons en Cisjordanie n'est pas le fait anormal de colons extrémistes individuels», mais qu'elle fait partie de la politique d'occupation d'Israël.

«À la lumière de cela, le gouvernement australien doit imposer des sanctions ciblées, y compris le gel des avoirs contre les individus et entités israéliens impliqués dans l'occupation illégale d'Israël, l'entreprise de colonisation, l'annexion, la persécution, la ségrégation raciale et/ou les politiques d'apartheid», ont également conseillé les juristes.

Un État d'apartheid

Les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, comme on l’appelle, ne constituent pas une réponse au projet de massacre et de famine à grande échelle qu’Israël perpètre dans la bande de Gaza depuis octobre dernier, mais répondent plutôt aux questions qui lui ont été posées en 2022 par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution A/77/400 .

Les avocats expliquent en outre que «l'occupation prolongée d'Israël viole de multiples facettes du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, y compris la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles», qui, comme l'a confirmé le tribunal, est un droit «erga omnes et jus cogens par nature».

Une question erga omnes est une question que tous les États ont un intérêt juridique à voir satisfaite en raison de ce qu’elle implique, tandis que le jus cogens fait référence à une norme juridique du droit international.

«La nature erga omnes et jus cogens de ce droit signifie qu’il ne s’agit pas d’un différend bilatéral, mais plutôt d’une question multilatérale avec des ramifications juridiques pour tous les États, y compris l’Australie», expliquent encore les avocats au Premier ministre et à ses collègues.

Mais lorsque la résolution visant à enquêter sur l'occupation israélienne des territoires palestiniens a été adoptée le 30 décembre 2022, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères étaient depuis longtemps conscients que l'occupation de ces territoires violait le droit international, et ils étaient également des partisans clés du Parti travailliste en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, qui faisait partie des programmes politiques du Parti travailliste pour 2021 et 2023 .

Paul Gregoire est un journaliste et écrivain basé à Sydney. Il est le lauréat du prix 2021 du Conseil des libertés civiles de Nouvelle-Galles du Sud pour l'excellence du journalisme sur les libertés civiles. Avant de rejoindre Sydney Criminal Lawyers, Paul a écrit pour VICE et a été rédacteur en chef du City Hub de Sydney.

URL de l'article en anglais:

https://www.sydneycriminallawyers.com.au/blog/australian-lawyers-warn-federal-ministers-their-support-of-israel-contravenes-international-law/