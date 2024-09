La mosquée de 300 ans, une magnifique mosquée en bois située à Narathiwat dans le sud de la Thaïlande

Histoire La mosquée remonte au royaume de Pattani , alors gouverné par un sultan . Les villageois de cette région, qui étaient à la fois musulmans et bouddhistes, ont construit la mosquée en 1634. Ils ont coopéré à la construction de la mosquée. La légende raconte que pendant la guerre entre le royaume de Siam et le royaume de Pattani, une jeune femme d'un village du royaume de Pattani fuyait la guerre. Elle était la gardienne du Coran du village et s'est enfuie avec le Coran dans ses mains. En fuyant, elle est tombée dans une petite vallée. Secourue par les villageois de cette région, elle les a surpris car elle avait le Coran serré dans ses mains. Les villageois ont alors décidé de construire la mosquée après la fin de la guerre. [1] Une autre légende raconte que la mosquée a été construite par Wan Husein Az-Sanawi, un enseignant qui a émigré au royaume de Pattani, en 1624. Le Coran manuscrit et le plan de construction de la mosquée sont conservés dans la mosquée elle-même. Architecture

La mosquée combine plusieurs styles architecturaux chinois , thaïlandais et malais . La mosquée a été construite avec du bois de l'arbre à colibris et d'un arbre à bois de fer. Comme les clous n'étaient pas encore inventés à cette époque, des cales ont été utilisées pour maintenir le bois en place. La toiture d'origine était faite de feuilles de palmier et elle a été remplacée plus tard par des tuiles en terre cuite. La mosquée se compose de deux bâtiments. Le plus petit bâtiment abrite le mihrab et possède trois couches de toit. C'est également là que se trouve le minaret de style chinois. Le plus grand bâtiment présente davantage d'influence architecturale thaïlandaise avec son pignon de style thaïlandais. Les murs des deux bâtiments présentent des gravures de motifs et de dessins thaïlandais/chinois/malais.

Cérémonies

La plupart des cérémonies qui se déroulent dans la mosquée sont strictement islamiques. Bien qu'elle serve également de centre communautaire, elle doit néanmoins être considérée comme une mosquée.