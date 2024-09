Skara Brae : un fermier écossais découvre une cité perdue vieille de 5,000 ans

Bien avant la construction de Stonehenge ou même des pyramides d'Égypte, Skara Brae était un village prospère. Remontez 5 000 ans en arrière pour découvrir la colonie néolithique la mieux préservée d'Europe occidentale.

Par The Mind Circle

Découverte et exploration précoce

Un jour, un fermier de l'île d'Orkney en Écosse a trouvé une grosse pierre qui ne semblait pas avoir sa place dans son environnement. Lorsque le fermier a retourné la pierre, il a eu la surprise de sa vie. Sous la pierre se trouvait Skara Brae , une cité cachée et perdue qui existait il y a 5 000 ans. Au début, le fermier pensait qu'il s'agissait d'une maison car elle semblait plutôt petite pour être une ville. Mais après avoir montré aux gens ce qu'il avait trouvé, le fermier s'est vite rendu compte qu'il s'agissait de la cité perdue.



Histoire de Skara Brae

Orkney est une île avec une très longue histoire. Elle abrite en fait l'une des plus anciennes colonies britanniques ayant jamais existé. Les historiens pensent que Skara Brae était une ville active il y a plus de 5 000 ans. Si c'est vrai, alors Skara Brae est plus ancienne que Stonehenge et les pyramides d'Égypte . La majeure partie de son territoire a été recouverte de dunes de sable au fil des ans. Elle a donc été bien préservée pendant des milliers d'années. Lorsqu'elle était une ville active, elle comptait probablement entre 50 et 100 habitants. Cela peut sembler peu, mais c'est certainement le cas pour une ville de l'époque où la population était bien moindre.



Mode de vie néolithique

Les habitants de Skara Brae étaient des fabricants et des utilisateurs de poterie rainurée, un style de poterie distinctif récemment apparu dans le nord de l'Écosse. Les maisons étaient construites en terre, enfouies dans le sol. Elles étaient construites dans des monticules de déchets domestiques préhistoriques préexistants, appelés dépotoirs. Cela leur assurait une certaine stabilité et servait également d'isolant contre le climat hivernal rigoureux des Orcades. En moyenne, chaque maison mesure 40 mètres carrés (430 pieds carrés) avec une grande pièce carrée contenant un foyer en pierre utilisé pour le chauffage et la cuisine. Étant donné le nombre de maisons, il semble probable qu'à un moment donné, pas plus de cinquante personnes ne vivaient à Skara Brae .

Les maisons n'étaient pas seulement destinées aux habitants de Skara Brae . Le centre de chaque maison contenait un bassin étanche qui aurait pu être utilisé pour attraper des poissons pour les manger.



