Uchronie : Et si les Mayas avaient envahi l'Europe ?

Par Brandon Pilcher le 1er septembre 2024

Nous sommes dans les années 500 après J.C. dans une chronologie alternative, et une armée maya a traversé l'océan Atlantique à la rame sur le Gulf Stream jusqu'à la péninsule ibérique (Espagne et Portugal modernes). Leur objectif est de «libérer» la population hispano-romaine locale de leurs dirigeants germaniques wisigoths... et peut-être d'obtenir des captifs pour des rituels sacrificiels lors du processus.