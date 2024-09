Une ancienne analyste de la CIA accusée d'espionnage pour la Corée du Sud

Terry a rejoint la CIA en 2001 mais a démissionné en 2008, prétendument «en guise de licenciement» parce que son employeur avait des 'problèmes' avec ses contacts, des agents du Service national de renseignement sud-coréen (NIS). Après avoir quitté la CIA, Terry a travaillé brièvement pour le Conseil de sécurité nationale et le Conseil national du renseignement, avant de se tourner vers le monde universitaire. Son poste le plus récent était celui de chercheuse principale au Council on Foreign Relations, où elle s'est fait connaître comme spécialiste des affaires est-asiatiques, en particulier de la péninsule coréenne. Depuis plus d'une décennie, Terry fait de fréquentes apparitions à la télévision et à la radio, ainsi que dans plusieurs podcasts. Elle est mariée au chroniqueur du Washington Post Max Boot.

Le ministère de la Justice accuse Terry de ne pas s'être enregistrée en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers et d'avoir délibérément conspiré pour violer cette loi, agissant ainsi en réalité comme un agent non enregistré d'une puissance étrangère. L'acte d'accusation affirme que Terry a été progressivement recrutée par le NIS, à partir de 2013, deux ans après avoir cessé de travailler pour le gouvernement américain. Terry aurait continué à travailler pour le NIS pendant une décennie, au cours de laquelle elle a été prise en charge par des agents du renseignement du NIS se faisant passer pour des diplomates de l'ambassade de Corée du Sud à Washington et de la mission permanente auprès des Nations Unies à New York.

Terry aurait, pendant toute cette période, permis à ses agents du NIS d’avoir accès à de hauts responsables américains, aurait divilgué des «informations gouvernementales américaines non publiques» au NIS et promu des positions politiques pro-sud-coréennes dans ses écrits et ses apparitions dans les médias. En échange, Terry aurait reçu des produits de luxe, des dîners gratuits dans des restaurants de luxe et près de 40,000 dollars de financement «secret», censés servir à mettre en œuvre un programme de politique publique sur les affaires coréennes. Il convient de noter que, selon l’acte d’accusation rendu public, le FBI a averti Terry qu’elle devait se méfier des agents du NIS qui cherchaient à lui offrir un financement.

Le mari de Terry, Max Boot, n'a été inculpé d'aucun crime. Il convient également de noter que le gouvernement américain n'a pas ordonné publiquement l'expulsion d'un quelconque membre du personnel diplomatique sud-coréen à Washington ou à New York, même si les agents présumés de Terry y étaient en poste. Il se peut que les Sud-Coréens aient volontairement rappelé certains membres du personnel diplomatique à Séoul, ou que les expulsions aient été «silencieuses», comme on dit. Ni le gouvernement américain ni l'ambassade de Corée du Sud n'ont fait de déclaration à ce sujet.

De plus, le Washington Post , qui a déjà publié des éditoriaux de Terry et de son mari, a déclaré qu'il «réexaminait l'acte d'accusation». Le Council on Foreign Relations aurait placé Terry en congé administratif. L'équipe juridique de Terry a qualifié les allégations contre elle de «sans fondement», ajoutant qu'elles «déforment le travail d'une universitaire et analyste de l'actualité connue pour son indépendance et ses années de service aux États-Unis». Terry risque plus d'une douzaine d'années de prison, si elle est reconnue coupable.

URL de l'article en anglais:

https://intelnews.org/2024/07/22/01-3356/