Zelensky n'est PAS Churchill

Nous avons tous entendu la comparaison entre le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky et Winston Churchill. Tous les bellicistes de gauche et de nombreux partisans de la droite répètent avec enthousiasme cette absurdité. Même les caricaturistes de l'establishment ont écrit des dessins montrant comment Zelensky suit les traces de Churchill.

Tout cela c'est des conneries.

Churchill mépriserait Zelensky pour ce qu’il est: un petit escroc marionnette qui arnaque les contribuables américains au profit des dirigeants mondialistes ainsi que pour lui-même et ses complices qui dirigent l’Ukraine.

Cependant, si vous vous opposez à Zelensky, ils vous compareront à un pacifiste hitlérien, voire à un nazi pur et dur. La gauche utilise un scénario prévisible et écorné: elle sort toujours son épouvantail hitlérien pour décrire quiconque avec qui elle n’est pas d’accord. Dans ce cas, elle a été obligée de se livrer à une gymnastique mentale épuisante pour comparer Poutine à Hitler. Elle est même allée jusqu’à comparer les partisans du mouvement MAGA «America First» à des amoureux d’Hitler.

Ils ignorent de manière militante le fait que Zelensky a de véritables nazis qui combattent dans son armée.

Ils ignorent également le fait que Poutine est né en Union soviétique, un pays qui a combattu Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 10 millions de soldats russes sont morts en combattant Hitler. À cette époque, l’Occident était allié à l’un des dictateurs les plus brutaux de l’histoire, Joseph Staline, qui était bien plus méchant et impitoyable que Poutine.

Sans aucune perspective historique, la droite néoconservatrice et la gauche marxiste continuent de nous dire que Poutine est comme Hitler parce qu’il a envahi ce qu’ils appellent une «démocratie» connue sous le nom d’Ukraine.

Le problème, c’est que l’Ukraine n’est pas une démocratie, surtout aujourd’hui. L’OTAN et la CIA s’en sont assurées en destituant le président ukrainien légitimement élu, Viktor Ianoukovitch, en 2014. Il s’avère que Ianoukovitch souhaitait nouer des liens plus étroits avec l’allié traditionnel de l’Ukraine, la Russie. Non, les mondialistes ne pouvaient pas se permettre cela, alors ils ont fait installer Zelensky, un comédien qui jouait autrefois du piano avec son pénis, pour gérer leur bordel de blanchiment d’argent, avec installation de laboratoires d’armes biologiques. La corruption était omniprésente et Hunter Biden recevait son salaire de Burisma, et Joe le «gros bonnet» ses 10 pour cent.

Zelensky a rapidement lancé sa campagne de génocide en bombardant les Russes dans la région du Donbass, à l’est du pays. Oui, il VOULAIT une guerre avec la Russie. Ou devrais-je dire que ses maîtres mondialistes voulaient la guerre. Plus de 100 milliards de dollars ont depuis été versés en Ukraine et beaucoup d’entre eux reçoivent des sommes fabuleuses en pots-de-vin. Notre complexe militaro-industriel est certainement heureux – ils ont une nouvelle guerre avec laquelle s’enrichir.

Si nous n’avions pas donné un centime à Zelensky, il aurait immédiatement demandé la paix avec la Russie et de nombreuses vies et de nombreux dollars auraient été épargnés. L’Ukraine aurait accepté de ne pas rejoindre l’OTAN et aurait probablement cédé la région du Donbass aux Russes. De toute façon, elle est peuplée de plus de 90 % de Russes. Au lieu de cela, nous avons un petit tyran vicieux et un escroc qui se présente devant un Congrès qui applaudit bruyamment en portant un t-shirt vert et qui réclame des milliards de dollars sans fin alors qu’il fait taire toute opposition politique dans son pays. Il a fermé les églises orthodoxes russes et saisi leurs richesses. Il a interdit la langue russe et tous les médias d’opposition. Un peu de démocratie. Il a juré de ne jamais tenir de pourparlers de paix avec Poutine. Au lieu de cela, il veut la mort de Poutine. (Comme le veulent Sean Hannity et de nombreux autres bellicistes ici en Amérique). Les flammes de la guerre continuent d’être attisées et nous pourrions assister à une conflagration bien plus grande. Et pour quoi? Les États-Unis n’ont aucun intérêt stratégique dans cette région. Nous devons protéger notre propre frontière, pas un pays instable aux frontières constamment changeantes. Pourquoi ne pouvons-nous pas tenir compte des conseils de nos pères fondateurs et éviter les implication avec l'étranger? Au lieu de cela, nous continuons à déclencher de nouvelles guerres partout dans le monde.

Zelensky est plus proche d'Hitler que Churchill. Zelensky est prêt à mener une politique de la terre brûlée et à se battre jusqu'au dernier Ukrainien et même jusqu'au dernier Américain. Il est favorable à la guerre nucléaire si c'est ce qu'il faut. Apparemment, de nombreux membres de la gauche belliciste et vertueuse sont également favorables à la guerre nucléaire. De la pure folie.

URL de l'article en anglais:

https://grrrgraphics.com/zelensky-you-are-no-churchill/