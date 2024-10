Des monuments à la gloire des collaborateurs nazis en Estonie

Le monument, érigé en 1999, est devenu le lieu de rassemblements annuels en l'honneur des SS. Grâce à la participation de collaborateurs locaux, la population juive d'Estonie a été pratiquement éradiquée dans les mois qui ont suivi l'invasion du pays par l'Allemagne en 1941.

Les deux autres pierres commémoratives du complexe principal de Sinimäed Hills rendent hommage aux 5.SS-Freiwilligen-Sturmbrigade «Wallonien», alias la Légion wallonne (volontaires francophones de Belgique) et aux soldats, infirmières et auxiliaires néerlandais qui se sont portés volontaires pour combattre contre l'URSS.

Près du complexe principal se trouve un autre ensemble de trois pierres commémoratives (en bas à gauche) qui rendent hommage aux volontaires flamands (soldats néerlandophones de Belgique), au régiment «Danmark» (SS-Panzergrenadier-Regiment 24 Danmark – volontaires SS danois) et au régiment «Norge» (SS-Panzergrenadier-Regiment 23 «Norge» – volontaires SS norvégiens). À proximité se trouve une seule pierre commémorative dédiée au IIIe SS-Panzerkorps (germanique), la plus grande unité militaire composée, en partie, des formations de volontaires scandinaves, néerlandaises et belges honorées par les autres pierres. En bas à droite, un poste de recrutement pour les volontaires SS estoniens, septembre 1942. (Merci à Kevin Prenger et Kaj Metz de Traces of War pour les informations sur le complexe du monument.)