Des vétérans américains saluent les soldats israéliens qui refusent de tuer à Gaza

L'organisation américaine Veterans For Peace a publié une déclaration de soutien aux soldats israéliens qui refusent de combattre à Gaza.

«Vous faites ce qu’il faut», écrit l’association des vétérans, tout en applaudissant les réservistes militaires israéliens qui appellent à un cessez-le-feu et à la libération des otages, et qui affirment qu’ils ne participeront pas au génocide. «Votre position courageuse peut être réprimée par des menaces officielles et même par l’emprisonnement, mais vous ne regretterez jamais d’avoir refusé de tuer des hommes, des femmes et des enfants palestiniens innocents.»

«Je suis profondément ému par le nombre croissant de jeunes Israéliens qui refusent de s’enrôler dans l’armée israélienne. Leur décision de vivre selon leurs valeurs m’inspire profondément en tant que Juif», a déclaré James M. Branum, un avocat qui travaille avec des militaires américains aux prises avec des problèmes de conscience. «Je suis également très préoccupé par les rapports faisant état de traumatismes mentaux et de suicides parmi les soldats israéliens», a déclaré Branum, «un phénomène que nous connaissons tous trop bien aux États-Unis.»

Le génocide israélien en cours à Gaza, soutenu par les États-Unis, est une «tache sur l’histoire de l’humanité, et il doit être arrêté», a déclaré Veterans For Peace, qui compte des sections dans plus de 100 villes américaines et plusieurs sections internationales.

Quand les bombes américaines cesseront de tomber sur les enfants palestiniens, le génocide prendra fin

L’association Veterans For Peace a toujours appelé à la fin du génocide à Gaza, à un cessez-le-feu permanent et, surtout, à la fin des livraisons d’armes américaines à Israël. «Quand les bombes américaines cesseront de tomber sur les enfants palestiniens, le génocide prendra fin», affirme l’association.

Veterans For Peace a minutieusement documenté les lois américaines que l’administration Biden enfreint lorsqu’elle envoie des armes à Israël alors qu’elle bombarde et affame des civils innocents. Alors que le massacre à Gaza se poursuit et s’intensifie, les vétérans ont envoyé des lettres ouvertes au Département d’État, au président Biden, à la vice-présidente Harris et au ministère de la Justice.

Appel aux soldats américains pour résister aux guerres illégales et aux crimes de guerre

L'organisation de vétérans de 39 ans a également appelé les soldats américains à considérer attentivement leur participation à la guerre qui s'étend au Moyen-Orient.

«En tant que vétérans ayant participé à trop de guerres illégales et immorales, nous voulons également nous adresser à nos jeunes sœurs et frères, filles et fils de l’armée américaine. Les États-Unis ont déployé 40,000 soldats sur des navires et dans des bases dans tout le Moyen-Orient. Le président Biden a récemment envoyé 100 soldats américains en Israël au moment même où Israël se prépare à attaquer l’Iran et se prépare à la réponse promise par l’Iran. Les États-Unis soutiennent également l’invasion du Liban par Israël. L’armée américaine elle-même a récemment largué des bombes au Yémen, en Syrie et en Irak. On discute maintenant activement de la possibilité de faire la guerre à l’Iran! Les troupes américaines sont-elles délibérément déployées là où elles seront des cibles et des victimes? Est-ce ainsi que l’administration Biden nous soutiendra dans une guerre contre l’Iran?»

«Il est juste de résister aux guerres injustes et aux ordres illégaux», a déclaré le groupe. Veterans For Peace s'est joint à plusieurs autres organisations pour promouvoir l'Appel à la réparation (v.2), une opportunité pour les GI en service actif de présenter en toute sécurité leurs préoccupations à leurs représentants au Congrès. Le groupe oriente les GI qui envisagent de devenir des objecteurs de conscience vers le Centre sur la conscience et la guerre. Ils peuvent également orienter les personnes vers un avocat spécialisé dans les droits des GI.

«Bien qu’il soit souvent d’usage dans notre société de diaboliser les résistants à la guerre pendant les conflits, l’histoire révèle en fin de compte la justesse de leur cause», a déclaré Joshua Shurley, vice-président du VFP. «Ceux qui refusent de prendre part au génocide en cours du peuple palestinien seront particulièrement justifiés pour leur position courageuse.»

Gerry Condon est un vétéran de la guerre du Vietnam qui a résisté à la guerre alors qu'il était soldat en service actif. Il est ancien président de Veterans For Peace, membre actuel du conseil d'administration et coordinateur de son groupe de travail sur l'abolition du nucléaire.

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2024/10/25/us-veterans-applauds-israeli-soldiers-who-refuse-to-murder-in-gaza/