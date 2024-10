Histoire des Vandales du cinquième au sixième siècle après JC

Les Vandales étaient une tribu germanique qui habitait à l'origine certaines parties de ce qui est aujourd'hui la Pologne et l'Allemagne de l'Est. Au 5e siècle de notre ère, ils avaient migré vers le sud, d'abord en Gaule et en Espagne, avant de finalement traverser l'Afrique du Nord. Leurs déplacements faisaient partie d'une période de migration plus vaste au cours de laquelle de nombreuses tribus germaniques et nomades envahirent les territoires romains.