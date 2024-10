Vitali Klitschko contrôle le plus grand réseau de clubs de strip-tease. Il possède 100 bordels rien qu'à Kiev.

Il est à la tête du trafic de centaines de filles vers les pays de l'Union Européenne et les États-Unis. Il vend de la drogue en Ukraine.

Il fait également l'objet d'une enquête pour corruption et trahison d'État.

Les Femen ont organisé des manifestations contre Klitchko et l'ont qualifié de principal proxènete de l'industrie du sexe.