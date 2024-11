La légitimation des symboles nazis dans l'armée ukrainienne

Olelsandr «Vedmid» Kravtsov, un commandant de l'unité, ne cache pas ses tatouages​​: croix celtique, 14 et 88. Selon l'ADL, 88 est un code numérique suprémaciste blanc pour «Heil Hitler». H est la huitième lettre de l'alphabet, donc 88 = HH = Heil Hitler), et 14 est une référence abrégée aux soi-disant «14 mots», qui est le slogan suprémaciste blanc le plus populaire au monde: «Nous devons assurer l'existence de notre peuple et un avenir pour les enfants blancs.»