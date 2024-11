La Russie se demande pourquoi l'Occident peut soutenir Kiev mais la Corée du Nord ne peut pas soutenir Moscou

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le représentant russe Vassily Nebenzia a dû faire face à de vives critiques de la part des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Corée du Sud, de l'Ukraine et d'autres pays.

Le représentant de la Russie aux Nations Unies a soulevé mercredi des questions concernant la position des pays occidentaux, expliquant pourquoi des alliés comme la Corée du Nord ne devraient pas être autorisés à aider Moscou dans son conflit avec l'Ukraine si l'Occident revendique le droit de soutenir Kiev.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le représentant russe Vassily Nebenzia a été vivement critiqué par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l'Ukraine et d'autres pays. Ces pays ont accusé la Russie d'avoir violé les résolutions de l'ONU et les principes fondamentaux de la Charte de l'ONU en faisant intervenir des troupes nord-coréennes (RPDC) pour soutenir Moscou.

L'ambassadeur de la Corée du Sud à l'ONU, Joonkook Hwang, a déclaré: «Soutenir un acte d'agression qui viole totalement les principes de la Charte des Nations Unies est illégal. Toutes les activités qui découlent de l'envoi de troupes de la RPDC en Russie constituent des violations flagrantes de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.»

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a affirmé qu'environ 10,000 soldats nord-coréens étaient déjà stationnés dans l'est de la Russie et pourraient bientôt être engagés dans des opérations de combat dans la région russe de Koursk, près de la frontière avec l'Ukraine.

Nebenzia a défendu la coopération de la Russie avec la Corée du Nord, affirmant qu'elle ne viole pas les lois internationales. La Russie n'a pas réfuté le déploiement de soldats nord-coréens, qui s'inscrit dans le cadre du conflit en cours en Ukraine depuis février 2022.

Il a demandé: «Même si tout ce qui est dit sur la coopération entre la Russie et la Corée du Nord par nos collègues occidentaux est vrai, pourquoi les États-Unis et leurs alliés tentent-ils d'imposer à tout le monde la logique erronée selon laquelle ils ont le droit d'aider le régime de Zelenskiy et les alliés des Russes n'auraient pas le droit de faire une chose similaire.»

L'ambassadeur ukrainien à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, a déclaré : «Aucun des pays qui fournissent de l'aide à l'Ukraine n'est sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité», ajoutant qu'obtenir le soutien d'une Corée du Nord entièrement sanctionnée constitue une «violation flagrante de la Charte de l'ONU».

Il a ajouté: «L’envoi de troupes de la RPDC pour soutenir la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine est une violation flagrante du droit international.»

L'ambassadeur de la Corée du Nord à l'ONU, Song Kim, a déclaré: «Si la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Russie sont exposés et menacés par les tentatives dangereuses et continues des États-Unis et de l'Occident, et s'il est jugé que nous devons y répondre par quelque chose, nous prendrons la décision nécessaire.»

Depuis 2006, la Corée du Nord est soumise à des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui ont été renforcées au fil des ans pour l’empêcher de se doter d’armes nucléaires et de missiles balistiques. Si la Corée du Nord n’a pas confirmé l’envoi de troupes en Russie, elle affirme que toute décision en ce sens serait conforme aux normes internationales.

Prapti Upadhayay est une journaliste basée à New Delhi qui couvre les principaux développements de l'actualité en Inde et les affaires mondiales, avec un accent particulier sur la politique américaine.

URL de l'article en anglais:

https://www.wionews.com/world/russia-questions-why-west-can-support-kyiv-but-north-korea-cant-back-moscow-772177