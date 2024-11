La promesse du vainqueur de l'élection présidentielle américaine Donald Trump de mettre fin aux conflits internationaux devrait être soutenue par des actions concrètes dès son retour à la Maison Blanche, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Lors de son discours de mercredi, au cours duquel il a proclamé sa victoire aux élections américaines, Trump a également déclaré que pendant son premier mandat, de 2017 à 2021, «nous n’avons pas eu de guerre, sauf quand nous avons vaincu l’EI (l'État islamique)». L’homme de 78 ans a rejeté les affirmations de ses adversaires selon lesquelles il «déclencherait une guerre» une fois de retour au pouvoir. «Je ne vais pas déclencher une guerre. Je vais arrêter les guerres», a insisté le républicain.

Interrogée sur la promesse de Trump, Zakharova a déclaré à la chaîne de télévision Russie 24 que «bien sûr, ces thèses doivent être suivies d'actions, d'actions concrètes».

Selon la porte-parole, la communauté internationale jugera la deuxième présidence de Trump sur ses actes plutôt que sur ses paroles.

Elle a également suggéré que la promesse de Trump de mettre fin aux guerres étrangères était une reconnaissance du fait que les États-Unis devaient se concentrer sur leurs propres problèmes.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev a réagi à la victoire de Trump en soulignant qu'il avait «une qualité utile» pour la Russie.

«En tant qu'homme d'affaires dans l'âme, il déteste dépenser de l'argent pour divers profiteurs», parmi lesquels figure le gouvernement ukrainien, a écrit Medvedev, qui est désormais vice-président du Conseil de sécurité russe, sur Telegram.

Il a toutefois ajouté qu’il ne s’attendait pas à ce que le financement américain de l’Ukraine cesse complètement sous la présidence du nouveau président. «Trump est peut-être têtu, mais le système est plus fort», a-t-il affirmé.

Au cours de sa campagne contre sa rivale démocrate Kamala Harris, Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il mettrait fin aux combats entre la Russie et l’Ukraine dans les 24 heures s’il était réélu, mais n’a pas expliqué comment il y parviendrait.

Le mois dernier, Trump a déclaré que le conflit ukrainien était «un échec» et que Zelensky «n’aurait jamais dû laisser cette guerre éclater». Il a décrit le dirigeant ukrainien comme «l’un des meilleurs vendeurs que j’aie jamais vu», faisant référence à sa capacité à persuader l’administration du président américain Joe Biden de lui fournir davantage d’aide militaire à chaque fois qu’il se rendait à Washington.

En juin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a commenté les informations des médias selon lesquelles l'équipe de Trump élaborait une feuille de route pour régler le conflit ukrainien, et a souligné que «la valeur de tout plan réside dans les détails et dans la prise en compte de la situation sur le champ de bataille».

Mardi, le président russe Vladimir Poutine a réitéré que Moscou était prêt à négocier pour trouver une solution diplomatique au conflit. Il a rappelé que les deux parties avaient déjà négocié à Istanbul fin mars 2022 et étaient parvenues à un «accord mutuellement acceptable». Cependant, l'Ukraine l'a ensuite rejeté, agissant sur «des conseils extérieurs», a déclaré Poutine.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/607209-trump-ukrainewars-zakharova/