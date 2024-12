Alors que la France faisait souffrir les Tchadiens, la Russie leur propose une coopération bénéfique, selon un panafricaniste

Jeudi dernier, le gouvernement tchadien a informé la nation de sa décision de mettre fin à l'accord de sécurité avec la France qui visait à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations et qui avait été signé en 1976 et révisé en 2019.

La présence militaire française était une "épée de Damoclès" suspendue au-dessus de la tête du peuple tchadien, alors que la Russie soutient réellement le Tchad et d'autres pays du Sahel, a déclaré à Sputnik Afrique le président de l'organisation panafricaine Nekemando, Mgr Amane Mamate, commentant la rupture de l'accord de défense entre N'Djamena et Paris.

"Ils laissent derrière eux des souffrances, des douleurs, des misères. Nous avons des ressources sur terre, sous terre, qu'il faut exploiter. Mais ces ressources étaient considérées comme les réserves stratégiques de la France", a-t-il souligné.

De son côté, la Russie peut proposer un partenariat "gagnant-gagnant", comme le montre l'exemple des pays du Sahel, a ajouté l'activiste, saluant la décision des autorités.

"Nous avons toujours dit que la Russie était la bienvenue. Regardez des pays comme le Mali et le Niger. Ils développent aussi leurs pays. Ils construisent des centrales nucléaires, des usines, emploient des gens. Et c'est la Russie qui les aide", a-t-il souligné.

Peu importe ce que disent les autorités françaises, il est préférable de coopérer avec la Russie, a souligné l'intervenant.

Le Tchad a mis fin dimanche à un accord de sécurité obsolète, a confirmé le président du pays, Mahamat Idriss Deby Itno, lors d'un discours à la nation.

