Les communistes grecs dénoncent la falsification de l’histoire du soi-disant ''Holodomor''

Lors d'une manifestation dynamique mais pacifique organisée le samedi 23 novembre à Mandra, une ville à l'ouest d'Athènes, les membres du Parti communiste de Grèce (KKE) et de son aile jeunesse, la KNE, ont condamné l'événement anti-historique et anticommuniste en commémoration du soi-disant «Holodomor».

L'événement intitulé «Événement commémoratif pour les victimes innocentes du génocide instigué par le régime stalinien, HOLODOMOR 1932-1933» a été organisé par la municipalité de Mandra en collaboration avec l'ambassade d'Ukraine en Grèce et la Chambre hellénique-ukrainienne.

Cette fête provocatrice et anticommuniste a eu lieu à un moment où le conflit impérialiste en Ukraine s'intensifie, la confrontation OTAN-Russie acquérant des «caractéristiques mondiales», suite à l'utilisation d'armes américaines et britanniques contre la Russie par le régime de Zelensky et à la révision de la doctrine nucléaire russe.

La mobilisation du KKE et de la KNE a été une réponse militante à la falsification de l’histoire et à l’anticommunisme, aux prétextes utilisés pour massacrer les peuples. Elle a mis en évidence que sous le socialisme, les peuples de Russie et d’Ukraine ont vécu en paix, en obtenant de grandes conquêtes pour leurs droits au travail, à l’éducation, à la santé, à la culture, aux sports, etc. parce qu’ils ont conquis leur propre pouvoir et ont renversé le capitalisme qui génère des guerres, de la pauvreté et des réfugiés.

L’Holodomor est l’un des sujets favoris des soviétologues et historiens anticommunistes du monde entier, étant depuis des décennies au premier plan de la propagande impérialiste contre Staline et l’Union soviétique. La mythologie de l’anticommunisme attribue la famine à un plan soi-disant organisé par les bolcheviks visant à exterminer le peuple ukrainien afin de forcer la population rurale à accepter la collectivisation.

La théorie du complot anticommuniste derrière l’Holodomor s’est avérée être une propagande bien conçue des nazis qui a pénétré dans la presse américaine dans les années 1930 (voir «Chicago American», William Randolph Hearst) et s’est ensuite largement répandue, dans le contexte de la campagne de la guerre froide contre l’Union soviétique.

URL de l'article en anglais:

https://www.idcommunism.com/2024/11/greek-communists-stage-militant-protest-against-anticommunist-event-dedicated-to-holodomor.html