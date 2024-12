Quel est l’objectif des terroristes en Syrie?

Alors que les médias régionaux font le point sur ces attaques et contre-attaques menées par la Syrie et la Russie, ce qui est moins clair, c'est ce qui se passe à Alep même. Les médias proches du terrorisme affirment que Tahrir al-Sham (rebaptisé al-Qaida) et ses alliés terroristes ont pris le contrôle de nombreux quartiers occidentaux et même du centre-ville.

Mais leurs preuves – de courtes vidéos montrant des terroristes dans différentes zones qu’ils prétendent contrôler – ont été contredites par des vidéos de Syriens marchant dans des quartiers clés, affirmant que la situation était calme. Nous y reviendrons plus tard.

Voici ce que l’on sait en résumé sur ces attaques.

Le mercredi 27 novembre, Hayat Tahrir al-Sham et des factions de l’Armée nationale soutenues par la Turquie ont lancé des attaques dans les campagnes d’Idlib et d’Alep, dans le cadre de ce qu’ils ont baptisé «Opération de dissuasion de l’agression».

Selon Al-Mayadeen, tel que rapporté par le journaliste syrien Wassim Issa, des convois de militants, d'équipements et de munitions sont entrés par le passage de Bab al-Salam avec la Turquie et se sont dirigés vers les fronts de combat dans l'ouest d'Alep et la campagne du sud d'Idlib.

Al Mayadeen a rapporté que Tahrir al-Sham a utilisé de nouvelles armes et de nouveaux équipements, notamment des drones ukrainiens, «apparemment acquis auprès des services de renseignement de Kiev».

Depuis jeudi soir, les terroristes ont bombardé les résidences universitaires d'Alep et des quartiers de l'ouest d'Alep. Vendredi, les bombardements terroristes ont tué quatre étudiants et blessé des dizaines d'autres.

Vendredi, l'armée arabe syrienne avait repris de nombreux points percés par les terroristes, a rapporté Al Mayadeen, notant que des combats intenses se poursuivent sur deux fronts dans la campagne d'Alep, et que sur le front d'Idlib, «des groupes armés tentent d'ouvrir un nouvel axe après leur échec à avancer davantage vers l'autoroute internationale M5 pour tout le trafic du sud vers Alep, via Hama et le sud-est d'Idlib».

Le commandement général de l'armée et des forces armées a publié la déclaration suivante :

«Nos forces armées ont pu infliger de lourdes pertes aux organisations attaquantes, infligeant des centaines de morts et de blessés dans leurs rangs, détruisant des dizaines de véhicules et de véhicules blindés, et ont pu abattre et détruire dix-sept drones.

«Dans un contexte similaire, les organisations terroristes, à travers leurs plateformes, diffusent des informations trompeuses, des nouvelles et des clips vidéo visant à terroriser les citoyens. Le commandement général de l’armée et des forces armées met en garde nos concitoyens de ne pas accepter ces nouvelles et ces fausses informations, et de se contenter de ce qui est diffusé par les médias nationaux et leurs plateformes officielles.»

Selon le Centre de coordination russe en Syrie, Al Mayadeen a rapporté vendredi soir que plus de 600 terroristes avaient été tués. Cette mise à jour détaille ensuite les frappes aériennes syriennes et russes contre les terroristes dans le nord d'Alep et dans la campagne d'Idlib.

Ces attaques, apparemment soutenues par la Turquie, les États-Unis et Israël, constituent la dernière tentative en date de déstabiliser la Syrie et d’affaiblir «l’Axe de la Résistance» contre Israël. Il est bien sûr remarquable que ces attaques aient commencé juste après le prétendu cessez-le-feu entre la Résistance libanaise, le Hezbollah et Israël (qui a commencé à violer le cessez-le-feu presque immédiatement, comme Israël l’a fait à chaque fois dans le passé).

L'une des raisons possibles de l'implication de la Turquie dans la guerre pourrait être de faire pression sur le président syrien Bachar al-Assad pour qu'il reconsidère sa position sur les négociations de normalisation avec Ankara. Assad avait jusqu'à présent rejeté de telles négociations tant que les forces turques resteraient en Syrie et, selon certains analystes, le président turc Recep Tayyip Erdogan aurait pu favoriser une escalade militaire pour contraindre Assad à changer d'avis.

Une autre motivation de l’attaque pourrait être de couper les lignes d’approvisionnement du Hezbollah libanais pendant le cessez-le-feu avec Israël. Depuis Damas, la journaliste britannique Vanessa Beeley écrit: «Cette attaque a été évoquée et planifiée depuis le début de l’agression israélienne contre le Liban. La Syrie sera désormais la cible de la destruction des lignes d’approvisionnement en armes et des installations de fabrication qui réarmeraient le Hezbollah pendant le cessez-le-feu. Des tentatives seront faites pour détruire l’infrastructure des ponts terrestres qui acheminent les matériaux d’Iran vers le Liban, via l’Irak et la Syrie. Cela comprend les lignes d’approvisionnement en aide humanitaire essentielle. La Syrie est le cœur battant de la Résistance et doit être protégée à tout prix.»

Tentatives de réanimation de la «révolution» syrienne

Sans surprise, des appels se multiplient sur les réseaux sociaux pour que le président Assad soit destitué; les mêmes appels entendus lors de l’opération psychologique orchestrée par l’Occident dans les médias, qui a vu des gens ignorants du monde entier soutenir une «révolution» très sanglante en 2011.

Ce n’est pas une révolution, et ce n’est pas non plus (pour les Syriens) une rébellion qui aurait pour but de détruire Assad (qui bénéficie d’un soutien massif). Quel genre de révolution détruit sa propre culture, son patrimoine, ses civils et qui est soutenue par les États-Unis et Israël?

Lors d’un de mes quatre voyages à Alep en 2016 seule, en novembre, avant qu’Alep ne soit libérée des forces terroristes, le chef du service de médecine légale d’un hôpital local, le Dr Zaher Hajo, m’a dit que depuis l’occupation d’Alep en 2012, 10,750 civils avaient été tués par des terroristes, dont 40% étaient des femmes et des enfants.

Lors de cette même visite, j’ai rencontré trois dirigeants sunnites de premier plan qui, selon le prêtre qui nous a présenté, étaient considérés comme des «infidèles» par al-Nosra et ses complices parce qu’ils ne suivaient pas leur idéologie terroriste déformée. L’un d’eux, le Dr Kukeh, a déclaré: «Ceux qui tuent les sunnites sont les mêmes qui prétendent les défendre. Les obus qui nous frappent quotidiennement sont envoyés par eux.»

Le Dr Kukeh, qui a dit avoir donné à son fils aîné le prénom du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, «parce que j'aime cet homme», a expliqué qu'en 2012, il vivait dans l'est d'Alep lorsque les terroristes ont commencé à occuper des quartiers de la ville. Il a été la cible d'un assassinat parce qu'il n'était pas d'accord avec l'idéologie des terroristes.

Les résidences universitaires d’Alep, récemment prises pour cible, l’ont été régulièrement en 2016. À l’époque, elles abritaient depuis quatre ans plus de 10,000 Syriens déplacés à l’intérieur du pays, venus de zones d’Alep et de sa banlieue, y compris de zones occupées par les terroristes.

Lors de visites ultérieures en 2017 et des années suivantes, j'ai vu les vestiges de l'occupation des régions orientales d'Alep par les terroristes (prisons souterraines avec cellules d'isolement), j'ai recueilli des témoignages de civils syriens sur la vie sous le régime terroriste, et plus tard, j'ai vu la ville commencer à se reconstruire et à prospérer, avec la réouverture des commerces, la restauration des anciens marchés , la vie animée autour de la célèbre citadelle (sous le règne des terroristes, marcher à proximité signifiait presque certainement être tué par balle) et au sommet de la citadelle .

La ville que les médias occidentaux et du Golfe ont annoncé comme étant «tombée» lorsqu’elle a été libérée d’Al-Qaïda, de l’EI et de leurs co-terroristes est revenue à la vie sous le règne du gouvernement syrien.

Chaos actuel: Alep occupée?

Tout au long des combats, des informations contradictoires ont circulé sur la prise de certaines parties d'Alep par les terroristes. Comme je l'ai écrit au début, les photos et vidéos qui semblent montrer une présence terroriste dans les quartiers ouest d'Alep et même dans le centre-ville ne prouvent pas que les terroristes aient pris des quartiers.

Il n’est pas difficile pour des terroristes dormants de surgir, de prendre ces photos et vidéos et de repartir. Le temps nous dira lesquelles de leurs affirmations sont vraies et lesquelles relèvent d’une guerre psychologique visant à démoraliser les Syriens et à les retourner contre leur armée, voire contre la Russie.

Rappelons l'avertissement du commandement général de l'armée concernant la désinformation. Faire des déclarations définitives sur la situation d'Alep et de la région environnante, sans preuve, est irresponsable et inutile. À l'ère du clickbait où tout le monde veut être le premier à poster «BREAKING» suivi d'une petite phrase non vérifiée, discerner la vérité est compliqué.

Si l’impensable se produit et que des quartiers d’Alep sont réoccupés par des terroristes qui ne sont pas différents de l’EI, voire même l’incluent, ils seront finalement vaincus par la Syrie, la Russie et leurs alliés, comme ils l’ont été auparavant.

