Les fidèles volontaires de Mussolini, les Italiens dévoués au fascisme et au Duce

Dans une émission diffusée en décembre 1940, Winston Churchill a déclaré qu'«un homme, et un seul homme» - à savoir Benito Mussolini - était responsable de la guerre de l'Italie contre la Grande-Bretagne. Ces mots visaient à encourager les Italiens à rompre avec leur chef et à sortir d'un conflit pour lequel il était déjà clair que le pays était désastreusement mal préparé. Et Churchill a prononcé ces mots à un moment révélateur - juste au moment où les forces italiennes mal équipées s'étaient enlisées dans la boue et la neige de l'Albanie et avaient été humiliées par la contre-offensive grecque à la suite de l'agression non provoquée de l'Italie contre la Grèce.

Pourtant, l'idée que les Italiens auraient simplement été les «victimes» d'un dirigeant belliciste ne se limitait pas aux jours sombres de 1940. En fait, l'idée continuerait à fournir de puissants arguments à ce qui, après 1945, devint l’histoire officielle de l'Italie fasciste, à savoir qu'elle était gouvernée par une dictature fondée sur un soutien populaire limité ou minimal.

Diverses sources ont contribué à faire une sorte d'orthodoxie idéologique du fait que le fascisme n'aurait jamais vraiment été accepté par la masse des Italiens. Les Alliés se sont contentés de l'accepter, notamment parce qu'il leur épargnait la nécessité de faire pression pour des purges de l'administration publique qui laisseraient le tissu conservateur de l'État affaibli à un moment où les partis communistes et socialistes italiens apparaissaient comme une menace majeure.

Fascisme: un phénomène italien?

Le régime de Mussolini était le prototype de l'État fasciste et il est difficile d’estimer son influence sur la politique au XXe siècle. Hitler était l'un des premiers admirateurs les plus fervents de Mussolini, et le mouvement nazi ne se serait certainement pas développé comme il l'a fait sans l'exemple italien.

Dans les années 1930 en particulier, alors que le modèle capitaliste libéral semblait partout en crise, l'Italie de Mussolini inspira un large éventail de mouvements politiques dans des pays allant de l'Argentine et du Brésil en Amérique du Sud, au Portugal, en Espagne, en Hongrie, en Roumanie et en Pologne en Europe, en passant par la Chine dans l'extrême orient. Ces mouvements avaient tous des caractéristiques et des accents différents, notamment parce qu'au cœur du fascisme se trouvait l'idée d'affirmer l'identité menacée de la nation, en particulier contre le communisme.

Ainsi, dans le cas de l'Italie, l'idée de Rome et de sa mission universelle a joué un rôle important. Dans l'Espagne de Franco, la Reconquista catholique du Moyen Âge a fourni un point de référence historique émotionnellement puissant.

Étant donné l'influence du fascisme italien - bien plus forte que celle du Troisième Reich d'Hitler, dont le racisme extrême et l'expansionnisme brutal le placent à la limite radicale du spectre - le fait que le fascisme a, depuis 1945, si souvent été vu à travers le filtre du nazisme a probablement créé une distorsion historique.

Mussolini – le leader charismatique populiste – est bien plus le prototype du dictateur du XXe siècle que Hitler. Et bien que l'antisémitisme soit commun à de nombreux mouvements fascistes, il n'était pas aussi central pour beaucoup qu'il l'était pour le nazisme.

On peut soutenir que c'était la défense des valeurs religieuses, considérées comme des éléments vitaux de l'identité nationale contre les doctrines matérialistes du libéralisme et du communisme, qui était un facteur commun plus important.

L'église, quant à elle, désireuse de détourner l'attention de sa collusion avec le régime, a soutenu que le catholicisme et le fascisme étaient intrinsèquement antithétiques, et, puisque la plupart des Italiens étaient restés fidèles à l'église, ils ne pouvaient pas (du moins dans leur cœur) avoir été fascistes. Et l'extrême gauche - qui devait être le principal porte-drapeau de l'idéologie antifasciste dans la République d'après-guerre - considérait le fascisme comme une dictature capitaliste dont "le peuple" s'était libéré avec la Résistance.

Une sorte de contrecoup s'est installé après la fin de la guerre froide. L'effondrement au début des années 1990 des principaux partis de la République d'après-guerre - dont les communistes et les socialistes - a ouvert la voie aux partis de droite, dirigés par Silvio Berlusconi et ses alliés "post-fascistes", pour lancer une attaque contre "l’antifascisme". Le régime de Mussolini, affirmaient-ils, avait été injustement diabolisé par l'extrême gauche. Il ne s'agissait pas d'une dictature imposée à une population réticente, mais d'un système politique largement bénin. Et comme indication de cela, ils ont suggéré que le fascisme avait bénéficié de niveaux de soutien élevés, au moins jusqu'à la fin des années 1930. Bien sûr, évaluer le niveau ou la nature du "soutien" à un régime totalitaire est notoirement difficile. Les forces d'opposition étant écrasées et la dissidence souvent punie, il est très difficile de trouver des preuves fiables de l'opinion populaire. Les lettres peuvent fournir des informations. Il en va de même pour les rapports de la police secrète. Mais comme cela a été souligné pour l'Allemagne nazie ainsi que pour l'Italie fasciste, de tels rapports doivent être traités avec prudence étant donné les contraintes sous lesquelles les agents opéraient. De plus, dans le cas de l'Italie, les rapports sur l'opinion publique se limitent principalement à la fin des années 1930 et à la Seconde Guerre mondiale.

Les journaux intimes sont potentiellement plus révélateurs. Eux aussi présentent des difficultés d'interprétation, car les chroniqueurs n'ont pas nécessairement cherché à enregistrer simplement leurs pensées et leurs sentiments sans mélange. Mais ils offrent une meilleure chance de voir comment les gens ordinaires perçoivent le fascisme que la plupart des autres sources disponibles.

Localiser les journaux intimes des gens ordinaires de l'entre-deux-guerres est inévitablement difficile, mais les archives nationales des journaux de la ville toscane de Pieve Santo Stefano ont réussi ces dernières années à acquérir un corpus assez important. La majorité des quelques centaines de journaux intimes en sa possession qui se rapportent à la période fasciste ont été rédigés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il en existe également un nombre important pour les années 1920 et 1930.

Ceux qui tenaient ces journaux étaient forcément lettrés – et donc principalement issus des classes moyennes urbaines – mais l'éventail des rédacteurs n'en est pas moins impressionnant. Ils comprennent des femmes au foyer, des étudiants, des écoliers (qui pourraient être étonnamment perspicaces), des enseignants, des médecins, des avocats, des soldats, des marins, des journalistes, des artisans, des professeurs, des prêtres, des commerçants, des hommes d'affaires et des fonctionnaires.

Que révèlent ces journaux inédits sur le soutien au fascisme? Ce qui est frappant, c'est à quel point peu de leurs rédacteurs étaient en quelque sorte "antifascistes". Il y avait bien sûr des risques – en particulier en temps de guerre – à rédiger des commentaires hostiles sur le régime. Mais de tels dangers n'étaient pas particulièrement grands dans les journaux intimes. Et on pourrait s’attendre à ce que l'impulsion morale des chroniqueurs enregistre leur opposition au régime pour passer outre toute angoisse qu'ils ressentaient à l'idée d'être pris.

Ce fut le cas de deux éminents intellectuels libéraux, Benedetto Croce et Piero Calamandrei, dont les journaux bien connus (et publiés) montrent qu'ils se sentaient presque viscéralement poussés à documenter leur répulsion face au fascisme.

L'idée que la démocratie parlementaire avait été totalement discréditée constituait la base du soutien de la plupart des journalistes au fascisme. Le régime libéral était devenu synonyme de faiblesse et de désordre. Typique était le point de vue exprimé par un vieux soldat conservateur de Sicile, Bruno Palamenghi. Il va entendre Mussolini prononcer un discours à Rome en mars 1924 et en ressort plus convaincu que jamais de la nécessité du fascisme:

«Qui peut oublier l'état de dégénérescence auquel les masses avaient été réduites en 1920-1921-1922? Il y avait des grèves continues - les occupations d'usines, d'ateliers et de terres étaient des événements quotidiens. Et tout cela à cause de la faiblesse des gouvernements de l'époque. Encore quelques mois de ce régime, et cette belle Italie qui est la nôtre aurait été finie, et serait devenue pire que la Russie. Sans la révolution fasciste, l'Italie aurait été la proie du bolchevisme, de l'anarchie, de la faillite, de la pauvreté - et nous serions devenus la risée et la plaisanterie des autres nations, pire que nous ne l'étions avant la guerre.»

L'idée que le fascisme avait sauvé l'Italie de la ruine - quel qu'en soit le prix en termes de violence et de restriction de la liberté - était au cœur de l'adhésion de la plupart des gens. Pour une majorité de rédacteurs de journaux intimes, il n'y avait tout simplement pas d'alternative possible au fascisme: il était nécessaire pour rendre le pays meilleur et s'assurer qu'il ne retomberait pas dans ses habitudes honteuses.

Si le fascisme avait ses défauts - et il y avait beaucoup de critiques dans les journaux intimes sur divers aspects du régime, en particulier les niveaux élevés de corruption dans le parti - le sentiment général était que ceux-ci seraient corrigés en temps voulu par des réformes. En effet, de nombreux chroniqueurs de la fin des années 1930 montraient une inquiétude presque instinctive face à l'alliance avec l'Allemagne et à l'introduction de lois raciales et d'autres mesures soi-disant "anti-bourgeoises", tempérées par l'idée que c'était le genre de développements qui pourraient aider à rendre le régime plus fort et plus efficace.

Un autre élément essentiel du soutien populaire au fascisme était l'attrait de Mussolini. En effet, plus que toute autre chose, c'était le "culte du Duce" qui était la cheville ouvrière du régime. Comme l'écrivait le directeur de l'hôtel florentin Carlo Ciseri dans son journal en 1923, Mussolini était «le supérieur envoyé par Dieu pour nous rendre la paix, et peut-être aussi les honneurs et les gloires de la Rome antique».

Les millions de lettres (une moyenne d'environ 1,500 par jour) que les Italiens ordinaires ont envoyées à Mussolini (dont beaucoup ont survécue) témoignent de son attrait étonnant et du sentiment de proximité que les gens ressentaient pour lui. Le langage qu'ils utilisaient était souvent ardemment religieux et, dans le cas des femmes, intime. Typique était une lettre d'une jeune femme de Gênes qui écrivit à Mussolini après l'avoir entendu à la radio en mars 1938:

«Pardonne-moi si moi, une simple et humble femme, j'ose t’écrire et utiliser [la forme familière de] 'tu'. Mais quand je me tourne vers Dieu, je n'utilise pas [le] "Voi" [formel] mais le "Tu", et Tu pour moi est un Dieu, un être surnaturel envoyé par une puissance supérieure pour guider notre belle Italie vers le destin qui lui est assigné. Quand Romulus et Remus fondèrent Rome, qui deviendra, si tu continues à nous guider, maîtresse du monde... Mon Duce, depuis longtemps tu parles de venir à Gênes... Et j'ai tellement envie de te voir même si c’est seulement à distance et que cela confirme que tu n'es pas un mythe, mais un homme, et que je puisse entendre pour une fois tes paroles passionnées non par la radio mais de tes lèvres. Je t'attends bientôt, mon Duce.»

Comme l'indiquent de telles lettres et de nombreux journaux intimes, une grande partie de la force émotionnelle du fascisme provenait de la façon dont le culte du Duce s'accordait avec les modèles de la religion. L'église a publiquement salué le fait que Mussolini avait échappé à quatre tentatives d'assassinat en 1925-1926 comme un signal clair de la protection divine - et, ce faisant, a beaucoup fait pour favoriser l'aura providentielle du chef fasciste. Le journal d'une jeune femme toscane, qui a avoué que le Duce la faisait "trembler d'excitation" («Je n'ai besoin que d'entendre ses paroles pour être transportée de cœur et d'âme dans un monde de joie et de grandeur»), montre bien la révérence que de nombreux Italiens accordaient à Mussolini. En août 1939, elle écrit :

«Ô Duce, duc de notre vie, commandeur de tout un peuple, tout le monde met en toi son amour, tout le monde espère en toi… Merci, Seigneur, d'avoir donné à l'Italie la fierté et la joie d'un homme unique, la fierté et la joie d'avoir un homme admiré et envié du monde entier.»

Le culte du Duce était l'expression suprême de la "foi" fasciste, et les preuves des journaux - et des lettres qui ont afflué dans le secrétariat personnel de Mussolini jusque dans la guerre - montrent à quel point cette foi pouvait être extraordinairement intériorisée et résiliente. Le Duce occupait une sphère exaltée au-dessus de la coupe et de la poussée de la vie quotidienne. Il n'était pas responsable des revers ou des malheurs: les catastrophes militaires de 1940-1943 étaient généralement imputées à des conseillers incompétents ou à des traîtres. Et à mesure que la souffrance individuelle augmentait, les hommes et les femmes s'efforçaient, assidûment dans de nombreux cas, de conserver Mussolini comme source de consolation et d'espoir. Les lettres longues et passionnées que les femmes éperdues écrivaient au Duce après la mort d'un mari ou d'un fils étaient souvent inspirées, semble-t-il, par le besoin de trouver un sens à leur perte.

Le directeur de l'hôtel florentin Carlo Ciseri, dont le journal contient de fréquents aveux de foi («C'est vrai que je ne suis pas membre [du parti], mais cela ne compte pas - cela ne devrait pas compter. Ce qui compte vraiment, c'est la Foi: Croire - et je crois. Je crois fermement») était typique de beaucoup de ceux qui avaient du mal à accepter la chute de Mussolini en juillet 1943. Carlo était dans un camp de prisonniers de guerre au Kenya quand il a appris la nouvelle, et a été tellement choqué qu'il "a été pris d'une sorte de vertige". Il a refusé de croire quoi que ce soit de mal à propos de l'homme qu'il vénérait depuis plus de 20 ans :

«Jusqu'à ce qu'ils m'apportent des preuves concrètes et tangibles, je ne pourrai pas croire l'infamie qui est lancée à la face d'un homme qui voulait passionnément notre grandeur. Y-a-t-il eu des erreurs? Jusqu'ici on ne peut lui en reprocher qu'une seule, à savoir d'avoir eu trop de bonté, ce qui chez un homme de gouvernement peut s'appeler faiblesse. Certes, c'est étrange chez quelqu'un de son espèce... En effet s'il avait imité, ne serait-ce qu'en partie, le féroce Staline et purgé toute la racaille, nous n'en serions peut-être pas arrivés là.»

Il y avait, bien sûr, beaucoup d'Italiens qui, à l'été 1943, avaient perdu toute confiance résiduelle en Mussolini et se sentaient en colère et trahis. Mais étant donné la durée d'existence du régime et l'insistance (et apparemment le succès) de sa propagande à persuader les gens que le fascisme était la véritable incarnation de l'histoire italienne et des valeurs italiennes, le processus de désengagement émotionnel était souvent difficile.

Malgré ce qui a été affirmé plus tard, en réalité, d'innombrables Italiens étaient depuis de nombreuses années fortement attachés au régime et surtout au Duce. Le fait que des dizaines et parfois des centaines de personnes visitent encore chaque jour la tombe de Mussolini dans sa ville natale de Predappio et signent leur nom dans le registre (souvent avec des dédicaces passionnées) montre que le "mythe" du Duce n'a toujours pas disparu.

Christopher Duggan est décédé en 2015. Il était professeur d'histoire italienne à l'Université de Reading et auteur de Fascist Voices: An Intimate History of Mussolini's Italy (Bodley Head, 2012).

Cet article est paru pour la première fois dans le numéro de décembre 2012 du BBC History Magazine

Lien de l’article en anglais:

https://www.historyextra.com/period/second-world-war/mussolinis-willing-followers/

