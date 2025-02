Il est déjà certain que la rencontre russo-américaine de haut niveau dans la capitale saoudienne Riyad aura une place dans les livres d’histoire.

Avec une récente conversation téléphonique entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump et les déclarations faites en Allemagne par le vice-président américain JD Vance et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, les discussions de Riyad montrent que quelque chose de très dangereux a pris fin: à savoir l'étrange période de non-communication entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, imposée par l'obstructionnisme américain.

Nous sommes désormais dans un monde un peu plus normal, où Washington est revenu à l’exigence minimale de la diplomatie : maintenir le dialogue, comme l’a souligné le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de son exposé après la réunion. De plus, les représentants américains ont explicitement reconnu que de tels pourparlers devraient refléter l’intérêt national des États participants. Il s’agit d’un autre retour important et potentiellement très prometteur, à savoir le réalisme avec un grand R – comme façon de penser les relations internationales – et le réalisme en tant que tel, comme une saine habitude de ne pas fantasmer. Lavrov a également noté cet aspect.

La question la plus difficile à résoudre est celle de savoir ce qui vient de commencer à Riyad (et, de toute évidence, rien n’est encore terminé). Car il ne fait aucun doute que quelque chose a commencé: selon Lavrov, les pourparlers ont été «très utiles», caractérisés non seulement par une «écoute» mais aussi par une «écoute» mutuelle. Ce n’est pas une phraséologie formelle. Il est clair que Moscou estime que tout cela n’est pas une impasse. Et nous n’entendons rien de contraire de la part des Américains. Jusqu’ici, tout va bien.

Nous savons tous ce qui pourrait commencer: évidemment, la fin de la guerre en Ukraine. Au-delà de cela, la Russie et les nouveaux dirigeants américains ont tous deux déclaré leur intérêt pour une normalisation plus large de leurs relations, appelez cela la détente 2.0, si vous voulez. Cela, à son tour, pourrait affecter la politique internationale plus généralement. Et enfin, il y a un aspect économique que les deux parties considèrent clairement comme tout aussi important que la politique seule.

Sur le plan géopolitique, Washington ne doit pas s’attendre à une chose: toute tentative de créer un fossé entre la Russie et ses alliés et partenaires actuels est vouée à l’échec. Moscou a déjà clairement fait savoir que, par exemple, ses relations avec l’Iran ne sont pas à remettre en cause .

En ce qui concerne l'économie, il est frappant de constater qu'au moment même où l'envoi par Moscou du directeur du Fonds d'investissement direct russe (RDIF), Kirill Dmitriev, à Riyad, montre que les États-Unis et la Russie pourraient bien abandonner l'idiotie de la guerre économique occidentale, le commissaire européen Valdis Dombrovskis a signalé que son bloc, politiquement impuissant et économiquement anémique , s'en tiendrait à des sanctions extrêmement autodestructrices . Eh bien, bonne chance avec ça. Et puis, ça ne durera pas.

Le fait que la Russie ait laissé entendre qu'elle pouvait accepter l'adhésion de l'Ukraine à l'UE prouve que Moscou n'a rien à craindre de ce côté-là. En fait, il pourrait même paraître avantageux pour Moscou de charger l'UE de ce qui restera de l'Ukraine.

Les tentatives désespérées de l’UE de se montrer encore plus belliqueuse que les États-Unis et de rassembler une coalition de pays obstinés pour poursuivre la guerre en Ukraine, même sans le soutien des États-Unis, ne sont pas très convaincantes. C’est simple: malgré l’ engagement américain, l’Occident et le régime ukrainien de Zelensky ont été vaincus par la Russie. Sans elle, la défaite ne serait que plus catastrophique. Et Lavrov a également clairement indiqué que la Russie n’accepterait aucune intervention détournée de troupes de l’OTAN en tant que «forces de maintien de la paix».

Et voici le dernier point à retenir de Riyad: exclure les «élites» européennes de l’OTAN et de l’UE et le régime de Zelensky fonctionne et favorise les résultats, la coopération et la paix. Peut-être les populations de l’UE et de l’Ukraine devraient-elles également commencer à exclure leurs «élites».

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/612964-russia-us-talks-peace/