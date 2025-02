Hérodote et le premier ouvrage non-fictionnel

Hérodote est le plus divertissant des historiens. Il est même aussi divertissant que quiconque, historien ou non. Son œuvre est formidable à bien des égards – le premier exemple de non-fiction, le texte qui sous-tend toute la discipline de l’histoire, la source d’information la plus importante dont nous disposons sur un épisode vital des affaires humaines – mais c’est avant tout un trésor. Cela peut sembler être un plaidoyer spécial de la part d’un traducteur des Histoires – mais ce n’est pas le cas. Passer autant de temps avec Hérodote que je l’ai fait au cours de ces dernières années a été un privilège rare, un travail d’amour. Il est peut-être le père de l’histoire, mais il est aussi bien plus que cela.

L’objectif affiché des Histoires est d’expliquer ce que l’on appellerait aujourd’hui «le choc des civilisations»: l’incapacité des peuples de l’Est et de l’Ouest à vivre ensemble en paix. Hérodote écrivait de mémoire d’homme un événement si épique qu’il continue de susciter l’enthousiasme et l’étonnement de nos jours : la défaite, en 480 av. J.-C., d’une invasion de grande envergure de la Grèce, menée par le roi de Perse, Xerxès. L’empire perse étant à l’époque la plus grande puissance de la planète, sa défaite frappa les Grecs comme un triomphe à peine croyable: c’était la victoire la plus stupéfiante de tous les temps. Hérodote était d’accord avec ce jugement, et son récit des batailles de Marathon, des Thermopyles et de Salamine constitue un récit aussi passionnant qu’on pourrait espérer le lire. Néanmoins, ce qui frappe le plus dans son histoire n’est pas le ton triomphaliste, mais son absence de chauvinisme. Ce n’est pas pour rien qu’il fut condamné dans l’Antiquité comme un philobarbare – un «amoureux des barbares».

Les mêmes impérialistes qui avaient conquis Halicarnasse, la ville natale d’Hérodote, et apporté le sang et le feu à la Grèce continentale, sont présentés dans son récit comme possédant des qualités de noblesse et de courage. Hérodote souligne l’importance qu’ils accordent à dire la vérité; il admire leur courage et reconnaît volontiers que, homme pour homme, ils ne sont en aucun cas inférieurs aux Grecs en tant que guerriers. Même son portrait de Xerxès, qu'on nous décrit (en grande partie grâce à Hérodote lui-même) comme l’archétype du despote arrogant, est marqué par des moments de gloire et de pathos. Parmi tous les millions d’hommes qu’il a menés contre la Grèce, nous dit Hérodote, il n’y avait personne de plus beau ni «mieux placé pour exercer le pouvoir suprême que Xerxès lui-même». En regardant son armée traverser l’Asie en Europe, le roi se sent véritablement béni – et se met alors à pleurer. Lorsque son oncle lui demande la raison de ses larmes, Xerxès répond qu'il «réfléchissait à la brièveté de la vie humaine, et la pitié m'a transpercé. Toutes ces multitudes sont ici, et pourtant, dans cent ans, pas une seule d'entre elles ne sera en vie.»

Que le sentiment exprimé par Xerxès doive davantage à l’esprit de la tragédie qu’à quelque chose de typiquement persan ne diminue en rien l’importance des tentatives d’Hérodote de voir les événements avec d’autres yeux que les siens. La vérité est qu’il était à la fois profondément ancré dans son milieu et intarissablement curieux du monde qui s’étendait au-delà. Ce que nous trouvons dans Les Histoires – comme son sens littéral, «enquête», le suggère – est une tentative héroïque de repousser les frontières de la connaissance sur presque tous les fronts imaginables. Ce projet, de soumettre le monde à l’histoire – «enquête» – était propre à l’époque. Hérodote vivait dans un environnement intellectuel qui était enivré par le sentiment de la découverte, d’une infinité de merveilles attendant d’être identifiées et expliquées sans recours au surnaturel. Seuls les Lumières, peut-être, peuvent se comparer à ça. Hérodote a écrit Les Histoires avec la conviction qu’elles surpassaient de loin tout ce qui était similaire.