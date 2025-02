L'appel Poutine-Trump a été un véritable tournant

La seule chose plus dangereuse que d’être l’ennemi de l’Amérique, c’est d’être son ami.

C’est une déclaration souvent attribuée à Henry Kissinger – le criminel de guerre multiple, impénitent et jamais poursuivi, le bourreau du Sud global et l’icône de la politique étrangère américaine qui ne veut pas se faire connaître. Et même si les sources sont un peu obscures – impliquant le grand ténor conservateur légèrement dérangé et surestimé William F. Buckley –, cela collait exactement avec le mauvais vieux Henry: un peu spirituel, profondément malveillant, et pourtant réaliste à sa manière venimeuse.

Peu importe que l’idée ne soit pas si originale: Aleksey Vandam, un théoricien géopolitique injustement oublié et général de l’empire russe, le savait déjà. En voyant les Britanniques et les Américains maltraiter la Chine, Vandam sentait que les Chinois avaient toutes les raisons de conclure que «c’est une mauvaise chose d’avoir un Anglo-Saxon pour ennemi, mais Dieu nous en préserve de l’avoir pour ami».

Et pourtant, certaines leçons ne sont jamais retenues. Cette fois, c’est au tour de l’Ukraine et des vassaux de l’Amérique au sein de l’UE et de l’OTAN de payer le prix de leurs tentatives d’amitié avec ce qui, dans une perspective mondiale, a été – de manière tout à fait objective et quantifiable – l’empire le plus autoritaire, le plus violent et le plus perturbateur de l’après-Seconde Guerre mondiale, et, plus récemment, de l’après-Guerre froide.

Car c’est l’un des messages clés des contacts de plus en plus intenses – et désormais enfin ouverts – de haut niveau entre Moscou et Washington, c’est-à-dire entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump.

Soyons clairs: il s’agit là d’une évolution positive, qui aurait dû être longuement attendue. Le récent «long et très productif appel téléphonique» (selon les termes de Trump) entre les deux dirigeants, confirmé officiellement, ne représente peut-être pas encore une avancée décisive. Même si la rhétorique de Trump – à propos d’une «conclusion heureuse, espérons-le bientôt !​» – donne déjà l’impression qu’il y en a une, Trump, il est vrai, peut être grandiloquent.

Mais cette conversation a déjà servi de pierre tombale à la politique américaine absurde et dangereuse de non-communication obstinée et décrépite. De plus, Moscou a maintenant confirmé qu'un sommet complet était en préparation .

Mieux encore, nous savons déjà que ni Kiev ni les vassaux de l’UE et de l’OTAN n’étaient au courant: voilà qui fait l’effet d’un refrain stupide, sournois et très mortel (pour les Ukrainiens aussi) : «rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine». Et en prime: bientôt, on parlera beaucoup de l’Europe de l’UE et de l’OTAN sans l’Europe. Le fait que ses dirigeants soient, selon les mots du Financial Times, «sous le choc» et réclament déjà à cor et à cri qu’on les entende ne fait que confirmer qu’ils ont été mis à l’écart.

Rassurez-vous: quel que soit le rôle cosmétique que les Européens sont autorisés à jouer (ou non), ils se trompent s’ils pensent qu’ils comptent. En réalité, les trumpistes sont très francs sur ce qu’ils ont en tête pour leurs subordonnés: Washington et Moscou prennent les décisions, les vassaux de l’OTAN et de l’UE se plient au pas et paient aussi pour le résultat: la reconstruction de l’Ukraine, estiment les partisans de Trump, est une affaire qui concerne les budgets européens. Et si – et c’est un grand si, compte tenu des objections de Moscou – des troupes occidentales finissent par être stationnées dans ce qui restera de l’Ukraine, alors ce sera aussi une très mauvaise affaire pour l’Europe.

Soyons francs: ces deux mesures semblent dures, mais elles sont nécessaires. Dans le cas de l’Ukraine, il faut priver ses dirigeants de leur droit de veto implicite sur la paix. Car, tout d’abord, ce pouvoir n’est de toute façon pas réel. Il a toujours servi d’écran de fumée pour permettre aux bellicistes occidentaux – vous souvenez-vous de Boris Johnson? – de vendre leur guerre par procuration comme la «volonté de l’Ukraine», tandis que les Ukrainiens ont été utilisés comme chair à canon.

Deuxièmement, puisque la guerre en Ukraine implique depuis longtemps tous les sponsors occidentaux de l’Ukraine et les met en danger, il est évidemment injuste que la sécurité de leur population ne soit pas importante tant que le régime fantoche des États-Unis à Kiev ne semble pas être en paix. Troisièmement, l’Ukraine n’est pas ce régime. De plus en plus de ses citoyens souhaitent une fin de guerre par compromis, comme le montrent les sondages depuis près d’un an déjà. Le dirigeant du régime, Vladimir Zelensky, vieillissant, détaché et de moins en moins populaire, et son équipe d’opérateurs habiles et de flagorneurs maladroits n’ont pas le droit de se mettre en travers du chemin de leur nation.

En ce qui concerne l’OTAN, l’UE et l’Europe: en plus de recevoir le mépris aigre qu’ils méritent amplement pour avoir permis aux États-Unis et/ou à l’Ukraine de faire exploser leurs infrastructures vitales, les dirigeants européens sans colonne vertébrale ont clairement montré que la meilleure chose qu’ils puissent faire pour la paix mondiale et la stabilité internationale est de ne pas avoir leur mot à dire. Les frasques de Kaja Kallas, la simple d’esprit surévaluée qui compte de facto comme ministre des Affaires étrangères de l’UE, ne sont que la dernière preuve en date de ce fait. Et ne parlons même pas de Baerbock, Lammy, Macron, Starmer, von der Leyen… La liste des incompétents avides de guerre et des vendus «atlantistes» est longue.

Ce n’est pas comme s’il n’y avait jamais eu d’alternatives : rappelez-vous ce qui s’est passé lorsque Viktor Orbán, le dirigeant de la Hongrie, membre de l’UE et de l’OTAN, a tenté de relancer une certaine diplomatie au nom de l’Europe l’été dernier? La bande de Bruxelles s’est plongée dans une crise de panique presque indécente, désavouant toutes ces idées grossières: La diplomatie?!? Pas sous notre surveillance ! Eh bien, que reste-t-il à dire maintenant? Vous ne vouliez pas de discussions avec Orbán, maintenant vous allez vous retrouver avec Trump. Des applaudissements lents de tous côtés, une fois de plus.

Je suis Européen et j'aurais souhaité que les choses soient différentes. Mais la réalité reste la réalité: à moins que les «élites» européennes de l'OTAN et de l'UE ne grandissent (ce qui est très peu probable) ou ne soient remplacées (si seulement), elles devraient être tenues à l'écart des politiques internationales sérieuses. C'est mieux et plus sûr pour tout le monde, y compris pour leur propre pays.

Alors que les choses semblent prendre forme maintenant, les États-Unis ont signalé qu’ils étaient prêts à accepter les objectifs de guerre cruciaux de la Russie: l’Ukraine n’entrera pas dans l’OTAN et Moscou conservera les territoires conquis pendant la guerre, comme l’a clairement indiqué le secrétaire à la Défense de Trump, Pete Hegseth. Ces deux points, il est vrai, nécessitent une élaboration sérieuse: Moscou a clairement indiqué depuis des années qu’elle n’accepterait aucun accord qui laisserait ouverte la possibilité d’une adhésion «clandestine» de l’Ukraine à l’OTAN, où l’alliance de guerre de l’Occident arme, entraîne et équipe mais sans y adhérer formellement, comme elle l’a déjà fait. Si quelqu’un à Washington – ou quelque part en Europe, d’ailleurs – pense encore pouvoir tricher, la Russie continuera à se battre. Une ligne rouge russe est une ligne rouge, c’est une ligne rouge.

Et n’oubliez pas: l’Occident n’a plus aucune crédibilité. Après trois décennies de mauvaise foi et de tromperies massives après la guerre froide sur un sujet après l’autre, de l’expansion de l’OTAN à la destruction de la Syrie en passant par les droits des russophones dans les pays baltes – pour ne citer que quelques exemples – personne à Washington ne devrait supposer qu’il peut obtenir quoi que ce soit de la Russie simplement en disant «mais nous sommes différents».

L’art de négocier ici, l’art de négocier là: cette fois, seuls des compromis réalistes et vérifiables seront sur la table. Ronald Reagan, l’Américain de l’Antiquité, guerrier de la guerre froide et – bizarrement, en quelque sorte co-artisan de la paix, en fin de compte –, a dit un jour dans un russe prononcé de manière exécrable mais courageuse: «Faites confiance, mais vérifiez». Ce sont désormais les Américains qui vont entendre cette phrase à maintes reprises et dans un russe approprié: si jamais le temps de la confiance doit revenir, l’Occident devra d’abord la mériter.

En ce qui concerne le territoire, seules des négociations peuvent éclaircir les détails. Mais même si Moscou peut ou non faire preuve de souplesse, tous les interlocuteurs occidentaux et ukrainiens devraient éviter de se faire de faux espoirs: cette guerre a également coûté cher à la Russie, et que ses adversaires et ses critiques le veuillent ou non, elle est en train de gagner. Ces deux faits se traduiront également par des limites strictes à la flexibilité de Moscou sur le plan territorial. Il reste à voir où elles se situent exactement. Essayer de les ignorer est la recette pour une guerre supplémentaire ou renouvelée.

Ce rapprochement dans les relations toujours cruciales entre les États-Unis et la Russie est un développement très important. C’est déjà certain. Il n’était pas imprévisible. Les déclarations de campagne de Trump, sa vision globale du monde et même son tempérament le rendaient plus que probable. Mais il aurait aussi pu ne pas se produire: les partisans de la ligne dure à Washington, qui ne sont ni éteints ni impuissants, auraient pu l’étouffer dans l’œuf. En fait, ils peuvent encore y parvenir. Rien ne sera certain tant qu’un accord ne sera pas non seulement signé mais aussi pleinement mis en œuvre de bonne foi (contrairement à Minsk-2, tristement célèbre en 2015, un autre accord que l’Occident – ​​et Kiev – ont systématiquement trahi).

Mais n’oublions pas deux choses importantes qui sont déjà claires: comme je l’ai déjà souligné , il est désormais un fait que la Russie a vaincu l’Occident, dans le sens simple que c’est Moscou qui impose désormais ses conditions pour le règlement de la guerre; et les dirigeants occidentaux à Washington ont désormais de facto reconnu ce résultat. Si l’Occident a combattu la Russie à travers l’Ukraine, son investissement dans les ressources financières (y compris par une guerre économique autodestructrice), les armes, les renseignements, les combattants non officiels, le soutien politique et, dernier point mais non le moindre, un engagement rhétorique excessif est largement suffisant pour faire de cette défaite une défaite occidentale douloureuse, et pas «simplement» ukrainienne. Et c’est ainsi qu’elle sera perçue par le monde également.

Tenter de «supprimer» une Russie renaissante a toujours été une mauvaise idée, comme on pouvait s’y attendre .

Permettez-moi, pour une fois, de me citer moi-même. Comme je l’ai écrit en décembre 2021, avant l’escalade de février 2022, un «changement majeur dans la façon dont l’Occident et la Russie se rapportent l’un à l’autre» était «inévitable» à l’époque déjà, car «entre 2008 et 2014, par exemple, l’ère de l’après-guerre froide a pris fin, et nous sommes désormais dans un monde post-après-guerre froide. C’est ce changement tectonique, le retour de la Russie, loin d’être parfait mais substantiel, qui motive fondamentalement la nécessité d’un réajustement géopolitique. Ce dernier peut se produire de manière délibérée et négociée, ou les acteurs et les agitateurs de l’Occident, en premier lieu les États-Unis, peuvent décider de laisser la nature géopolitique suivre son cours. La deuxième voie, qui serait en quelque sorte une négligence malveillante, conduirait à un chemin beaucoup plus cahoteux vers un nouveau statu quo, avec des effets très probablement catastrophiques.»

C’est ce «parcours beaucoup plus cahoteux» qui, espérons-le, touche à sa fin – du moins pour un temps – et le résultat est là: l’Occident a essayé et échoué à arrêter la Russie; l’Occident a joué de manière imprudente et a perdu. La Russie est désormais plus forte qu’avant cet échec occidental, et l’Occident est plus faible. Car la faiblesse et la force sont toujours relatives, comme nous l’a dit il y a longtemps Thomas Hobbes, passé maître du réalisme et du pessimisme.

Et voici la deuxième chose qui est déjà claire: l’Occident n’est pas un tout. S’il est dominé par les États-Unis, ses vassaux européens souffriront beaucoup plus de ce revers historique. Ils auraient pu contrecarrer la politique de guerre américaine. Si un seul grand État européen de l’OTAN (la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne…) avait conclu un accord avec Moscou pour ne jamais autoriser l’Ukraine à rejoindre l’OTAN, cet État aurait sûrement été puni par Washington, mais la guerre aurait pu être évitée. Car chaque membre de l’OTAN dispose en fait d’un droit de veto sur les nouvelles admissions.

Dans un scénario idéal, les vassaux malchanceux auraient même pu s’unir et se rebeller contre leurs seigneurs de Washington, accros au risque. Mais ils ont choisi la soumission totale. Maintenant, ils n’ont que deux options: essayer de continuer la guerre par procuration par leurs propres moyens – s’il reste un régime de Kiev avec lequel collaborer – auquel cas les États-Unis regarderont depuis la ligne de touche pendant qu’ils sont écrasés. (Non, l’OTAN, bien sûr, les États-Unis ne les aideront pas … bien sûr). Ou ils peuvent abandonner et essayer de surmonter leur défaite face à Moscou et leur abandon par Washington du mieux qu’ils peuvent en essayant de renouer les liens avec la Russie. Leurs économies, qui ont un besoin urgent de sauvetage, en bénéficieraient, comme le signalent les réactions des marchés boursiers aux récents événements . Pour leur propre bien, les «élites» européennes devraient enfin revenir à la réalité. Personnellement, j’en doute.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/612662-putin-trump-call-leave-ukraine/