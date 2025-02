L'Arabie saoudite reste l'un des pays les plus répressifs au monde

Extrait de "Unholy Kingdom: Religion, Corruption and Violence in Saudi Arabia (Un royaume impie: religion, corruption et violence en Arabie saoudite)" par Malise Ruthven (Verso Books, 2025)

L’identité saoudienne est un mélange complexe de wahhabite-salafisme – un culte islamique sectaire basé sur l’observance stricte de certains comportements en matière d’habillement, de comportement, de séparation des sexes, d’observance de la prière, etc. – et de reconnaissance, pour ne pas dire d’adoration, de la famille Al Saoud en tant que gardiens et promoteurs du culte.

Les relations entre le wahhabite et le salafisme sont toutefois loin d’être stables. Les théologiens wahhabites, qui ont leur propre tradition scolaire et universitaire, se sont souvent montrés réticents à l’introduction de nouvelles idées dans le royaume et à de nombreux aspects du programme effréné de modernisation entrepris dans le sillage de la manne pétrolière après 1970. La prise de la Grande Mosquée de La Mecque en 1979 en est l’exemple le plus frappant.

Tous les membres de la famille Al Saoud ne sont pas personnellement religieux au sens wahhabite-salafiste du terme. Avant l’accession au pouvoir de Mohammed ben Salmane (MBS), le membre le plus en vue de la famille était le prince Bandar ben Sultan, un diplomate accompli et jet-setter dont les soirées à Washington étaient légendaires et dont la préférence pour les vêtements de style occidental et le comportement général semblent très différents de ceux des wahhabites-salafistes.

À l’ère des réseaux sociaux, le mode de vie des princes saoudiens ne peut plus être caché. L’Arabie saoudite affiche l’un des taux de «pénétration d’Internet» les plus élevés au monde, avec vingt-cinq millions de «comptes de réseaux sociaux actifs», soit 25% de la population, ainsi que vingt-trois millions de visiteurs sur YouTube (71%) et vingt-deux millions d’utilisateurs de Facebook (66%), sans oublier de nombreux utilisateurs d’Instagram (17,96 millions, soit 45%) et de Twitter (17,29 millions, soit 52%).

L’astuce, comme la famille semble l’avoir compris, a consisté à adapter l’idéologie wahhabite traditionaliste de l’establishment religieux en un culte de la personnalité basé sur le jeune et dynamique MBS.

Doué singulièrement

Le 19 octobre 2018, moins de trois semaines après le meurtre de Jamal Khashoggi, alors que le monde entier pointait du doigt le prince saoudien, cheikh Abdulrahman al-Sudais, imam de la Grande Mosquée de La Mecque et plus haute autorité religieuse du royaume, prononçait son sermon du vendredi à partir d'un script écrit préalablement approuvé par l'appareil sécuritaire saoudien.

Les sermons du vendredi, prononcés depuis la tribune où le prophète Mahomet est censé avoir prononcé son dernier sermon, sont diffusés en direct sur les chaînes câblées et les réseaux sociaux, et sont regardés avec révérence par des millions de musulmans du monde entier. Comme le souligne Khaled Abou el-Fadl, une sommité de la culture et du droit islamiques, «ces sermons sont porteurs d’une grande autorité morale et religieuse».

Dans son sermon, l'imam Sudais a fait référence à un célèbre hadith (dicton ou «tradition») attribué au prophète Mahomet, selon lequel une fois par siècle, Dieu envoie un grand rénovateur ou interprète (mujtahid) pour récupérer ou revigorer la foi afin de relever les défis uniques de l'époque: «Le chemin de la réforme et de la modernisation dans cette terre bénie, grâce aux soins et à l'attention de son jeune prince héritier réformateur ambitieux et divinement inspiré, continue d'avancer, guidé par sa vision de l'innovation et du modernisme perspicace, malgré toutes les pressions et menaces vaines.»

En évoquant le débat qui a suivi le meurtre de Khashoggi, l’imam Sudais a mis en garde les musulmans contre la croyance aux «rumeurs et insinuations malveillantes» qui cherchent à jeter le doute sur le grand leader musulman. Les complots contre le prince héritier, a-t-il déclaré, visent à détruire l’islam et les musulmans, avertissant que «toutes les menaces contre ses réformes modernisatrices sont vouées non seulement à l’échec, mais menaceront la sécurité, la paix et la stabilité internationales».

En louant le prince, l’imam Sudais a utilisé le mot muhaddath , «doté d’un don unique et singulier», un titre honorifique que le prophète aurait attribué à Omar ibn al-Khattab, son estimé compagnon devenu le deuxième calife de l’islam. On peut y voir une remise en cause implicite des prétentions d’Abou Bakr al-Baghdadi, le soi-disant calife de l’EI, qui s’est autoproclamé calife – ou «adjoint» du prophète – en juillet 2014.

L’importance du sermon de l’imam dans le sanctuaire le plus sacré de l’islam ne peut être sous-estimée. Abou el-Fadl souligne que la réaction mondiale au sermon était loin d’être élogieuse: la réaction des érudits sur les réseaux sociaux était principalement «dédaigneuse et indignée», tandis que les comédies et les talk-shows en langue arabe sur YouTube ont réagi avec moquerie et mépris.

Une réponse négative pourrait paradoxalement servir l'objectif du prince, qui est de renforcer son image par l'autorité religieuse. Les dirigeants autoritaires savent qu'une façon de s'attirer des soutiens est de susciter l'opposition en donnant l'impression que la société qu'ils dirigent est confrontée à des menaces à la fois internes et externes.

Les Saoudiens ont tendance à occulter la menace qu’ils perçoivent de l’Iran chiite avec les Frères musulmans, une organisation de réformateurs sunnites qui occupe un large spectre de positions politiques, allant de l’acceptation totale, quoique à contrecœur, du pluralisme démocratique (comme le soutient le parti Ennahda lié aux Frères musulmans en Tunisie) au djihadisme militant de Sayyid Qutb et de ses partisans. Comme MBS l’a déclaré dans une interview télévisée à CBS en mars 2018, il considère le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, comme une menace existentielle pour son pays qui «veut créer son propre projet au Moyen-Orient, à l'image d'Hitler. De nombreux pays européens n'ont pas vu à quel point Hitler était dangereux jusqu'à ce que ce qui est arrivé se produise. Je ne veux pas voir les mêmes événements se produire au Moyen-Orient.»

Le pire du pire

Quel que soit le prisme utilisé – social, culturel ou économique –, le royaume saoudien est l’un des pays les plus répressifs au monde. Selon le classement établi par Freedom House, une ONG financée par les Etats-Unis, le principal allié des Etats-Unis dans le monde arabe occupe le dernier centile (5,8%) en termes de droits politiques et de libertés civiles, se classant avec la Syrie, la Corée du Nord, la Somalie et la République centrafricaine dans la catégorie des «pires des pires».

En 2016, le royaume a exécuté 146 personnes, dont une exécution massive de quarante-sept hommes le 2 janvier. Quarante-trois d'entre eux auraient été associés aux attaques d'Al-Qaïda dans les années 2000, mais quatre étaient membres de la minorité chiite du pays, dont l'éminent religieux Nimr al-Nimr, un critique virulent du régime, certes, mais pas un terroriste.

En avril 2018, au moins trente-huit hommes chiites attendaient d’être exécutés. Le 12 mars 2022, quatre-vingt-un hommes ont été exécutés, soit la plus grande exécution de masse depuis des décennies, avec un total de 196 personnes exécutées cette année-là, ce qui représente une augmentation substantielle, malgré les promesses de limiter le recours à la peine de mort, selon Human Rights Watch.

L’année suivante a été presque aussi dure, avec un seul mois (août) où le rythme moyen d’exécutions s’est élevé à quatre par semaine. Certaines peines de mort ont été prononcées pour des infractions liées aux stupéfiants, malgré les promesses répétées de limiter les exécutions dans les pays où la peine de mort n’est pas obligatoire en vertu de la charia. Certaines semblent ouvertement politiques. Selon Amnesty International, en juillet 2023, le tribunal pénal spécialisé a condamné Mohammed al-Ghamdi à mort «uniquement pour des tweets» critiquant les autorités.

Les manifestations de 2016 à Awamiya, la ville natale de Sheikh al-Nimr, ont conduit les autorités saoudiennes à assiégé le quartier historique, qui, selon le gouvernement, était utilisé par des insurgés armés. Au moins une douzaine de personnes auraient été tuées lors des manifestations, et de nombreux jeunes hommes se sont cachés pour éviter les points de contrôle à toutes les sorties de la ville.

L’un des manifestants, Yussuf al-Mushaikhass (42 ans), a été exécuté en juillet 2017 avec trois autres hommes après avoir été reconnu coupable par le tribunal pénal spécialisé de délits tels que «avoir tiré à deux reprises sur un commissariat de police à Awamiyya, blessant un policier», «rébellion armée contre le dirigeant» et «participation à des émeutes». Sa famille n’a appris qu’il avait été exécuté qu’après coup, en voyant un communiqué du gouvernement lu à la télévision. Selon Amnesty International, la décision du tribunal s’appuyait en grande partie sur des «aveux» obtenus sous la torture.

Répression électronique

Au départ, au lendemain du Printemps arabe, lorsque la jeunesse saoudienne, comme d’autres, était animée par des perspectives de changement, la Twittersphère a pu servir de refuge à la liberté d’expression, une tendance qui s’est rapidement érodée lorsque les trolls X/Twitter employés par le gouvernement ont riposté à toute suggestion de déloyauté.

Contrôler les réseaux sociaux, même partiellement, présente des avantages évidents pour le régime. L’Arabie saoudite compte le plus grand nombre d’utilisateurs actifs de X/Twitter dans le monde arabe: 2,4 millions, soit plus du double de l’Égypte, un pays dont la population est trois fois plus nombreuse. Le cerveau de cette opération de trolling serait le tristement célèbre intermédiaire de MBS, Saud al-Qahtani, qui a été licencié et a «disparu» de la scène publique après que son rôle dans le meurtre de Khashoggi a été révélé, mais semble avoir été rétabli dans ses droits.

En août 2017, al-Qahtani a lancé une «liste noire», demandant à la communauté X/Twitter de taguer les noms des personnes qui ne soutenaient pas le blocus du Qatar. Le système de trolls dirigé par al-Qahtani, en tant que président du conseil d’administration de la Fédération saoudienne pour la cybersécurité et la programmation, impliquait des universitaires et des spécialistes travaillant pour des think tanks proches des dirigeants émiratis et saoudiens. MBS a été présenté comme un visionnaire et une figure résolument moderne: les points de discussion portaient sur le fait qu’il avait le même âge que la majorité des citoyens saoudiens, qu’il était doué en technologie, qu’il avait un esprit d’entreprise, etc.

Les opinions fabriquées et «partagées» sur X/Twitter et d’autres plateformes sont peut-être les outils électroniques les moins odieux que le régime utilise pour maintenir son contrôle sur la société à l’ère des «fake news». Un type de contrôle plus menaçant implique l’utilisation de logiciels malveillants contre les opposants.

Deux mois après le meurtre de Jamal Khashoggi, en décembre 2018, un ami de Khashoggi, Omar Abd al-Aziz, un exilé saoudien vivant au Canada, a intenté une action en justice contre NSO, une société de logiciels israélienne enregistrée à Chypre. Une enquête publiée par le Citizen Lab de l’Université de Toronto avait révélé que les téléphones d’Abd al-Aziz et de Khashoggi avaient été piratés à l’aide du logiciel malveillant Pegasus de NSO, qui n’est vendu qu’aux gouvernements. «Le piratage de mon téléphone a joué un rôle majeur dans ce qui est arrivé à Jamal, je suis vraiment désolé de le dire», a déclaré Abd al-Aziz à CNN. «La culpabilité me ronge.»

Pegasus pirate un smartphone en lui envoyant un faux message, comme un avis de livraison de colis ou des nouvelles urgentes concernant un membre de la famille. Si le destinataire clique sur le lien, le système installe sur l'appareil un malware sophistiqué qui peut passer inaperçu et renvoyer des informations aux espions. Abd al-Aziz a partagé avec CNN plus de quatre cents messages qu'il avait échangés avec Khashoggi.

Beaucoup s’inquiétaient de leur projet de créer un projet d’activisme numérique baptisé «Cyber ​​Bees», qui vise à documenter les violations des droits de l’homme perpétrées par l’Arabie saoudite dans de courts films pouvant être facilement partagés en ligne. Les messages étaient explicitement critiques à l’égard de MBS. En novembre 2018, le quotidien israélien Haaretz rapportait que le groupe NSO avait proposé au gouvernement saoudien une version avancée du logiciel, Pegasus 3, «un outil d’espionnage si sophistiqué qu’il ne nécessite pas que la victime clique sur un lien avant que le téléphone ne soit piraté».

Selon le journal, des représentants du groupe ont rencontré en juin 2017 à Vienne Abdullah al-Malihi, un proche collaborateur du prince Turki al-Faisal, ancien chef des services de renseignement saoudiens, et Nasser al-Qahtani, un homme d’affaires saoudien proche du prince héritier. Après plusieurs réunions ultérieures entre al-Malihi et al-Qahtani et «des responsables de sociétés israéliennes dans lesquelles d’autres Israéliens étaient présents […] un accord a été conclu pour vendre le Pegasus 3 aux Saoudiens pour 55 millions de dollars».

Le coffre-fort

Lorsque le discours politique public est interdit ou contrôlé par l’État, la communication non verbale peut encore prospérer, surtout si elle véhicule des ambiguïtés. En juin 2019, les visiteurs de la foire d’art de Bâle, en Suisse, ont été invités à entrer dans «The Safe», une installation de l’artiste saoudien Abdulnasser Gharem.

«Le coffre-fort» est une boîte blanche de la taille d’une pièce sous un auvent jaune pâle. Les murs intérieurs, dans lesquels une seule personne est autorisée à entrer pendant une minute à la fois, rappellent les cellules capitonnées d’une prison ou d’un établissement psychiatrique. Un côté est dominé par le drapeau saoudien arborant l’épée et la kalima (le credo musulman selon lequel il n’y a qu’un seul dieu et que Mahomet est son prophète).

Au fond de la salle, posés sur une table en acier, les visiteurs sont invités à apposer sur le mur capitonné une vingtaine de tampons en caoutchouc. Ces tampons portent des messages en arabe et en anglais, comme «la différence entre le terroriste et le martyr réside dans la couverture médiatique».

Mais c'est la table en acier qui attire l'attention. Avec ses roulettes, son lavabo et son robinet incurvé, c'est le type de table que l'on retrouve dans n'importe quelle morgue de ville. On peut facilement la lire comme une référence implicite à la boucherie subie par Khashoggi, autorisée par le souverain du royaume dont la bannière religieuse domine l'espace au-dessus.

Gharem, dont les œuvres rapportent des sommes à six chiffres sur le marché international, est un ancien lieutenant-colonel de l’armée saoudienne. Dans les interviews, il souligne toujours que son travail «ne consiste pas à prendre parti». Dans le royaume dysfonctionnel de MBS, «The Safe» est un symbole approprié de cruauté et de répression. Mais le fait que l’artiste continue de résider et de travailler dans le royaume est un message d’espoir important.

Contributeurs

Malise Ruthven a travaillé comme rédactrice au service arabe de la BBC et au service mondial à Londres avant d'enseigner les études islamiques et la religion comparée dans des universités des deux côtés de l'Atlantique.

URL de l'article en anglais:

https://jacobin.com/2025/02/mbs-saudi-arabia-khashoggi-repression