La terrible oppression de l'église orthodoxe par l'état ukrainien

«Depuis octobre dernier, nous avons alerté les alliés de l’Ukraine sur cette loi scandaleuse, qui vise à imposer une punition collective contre une confession religieuse entière en violation de toutes les lois internationales connues, et aujourd’hui, nous avons vu la majorité de la Verkhovna Rada céder à la pression nationaliste et entrer dans l’anarchie», a déclaré Amsterdam. «Nous poursuivrons notre combat pour protéger notre client et ses paroissiens de ces violations de leurs droits, et nous chercherons à tenir responsables ceux qui ont parrainé cette loi répréhensible de purification religieuse devant toutes les instances juridiques internationales disponibles.»

Le projet de loi 8371 établit le cadre juridique pour interdire l'Eglise orthodoxe ukrainienne (EOU) et constitue l'une des restrictions les plus sévères de la liberté religieuse de l'ère moderne, selon Amsterdam. Il s'agit d'une forme de discrimination ciblée qui porte atteinte aux droits de millions de citoyens ukrainiens qui appartiennent à la plus ancienne confession chrétienne du pays.

Le projet de loi 8371 donne au Service d’État ukrainien pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience (DESS) le pouvoir d’examiner les relations entre l’UOC et l’Église orthodoxe russe (ROC). Si le DESS détermine que les deux églises sont affiliées, il déposera une plainte administrative auprès du tribunal pour dissoudre l’UOC. Le tribunal priverait l’UOC de son identité juridique et de ses droits de propriété, et interdirait ses activités religieuses, obligeant les paroissiens à pratiquer leur culte dans la clandestinité. Cela équivaut à une punition collective de citoyens innocents pour des raisons religieuses. L’interdiction d’une église entière est une restriction inutile et disproportionnée de la liberté de religion, ce qui est inadmissible en vertu du droit international. Dans la mesure où une personne identifiable a commis des actes de trahison ou de collaboration avec l’État agresseur, cette personne devrait être soumise à des poursuites pénales en vertu du droit ukrainien.

Le projet de loi 8371 a été formulé de telle manière que le DESS déterminera si l’UOC et la ROC sont affiliées. Plusieurs des motifs contenus dans la loi concernent des facteurs sur lesquels l’UOC n’a absolument aucun contrôle, à savoir les documents statutaires, les actions et les décisions de la ROC. C’est manifestement injuste. La promulgation du projet de loi 8371 condamne l’UOC à la disparition, et il n’y a aucun changement que l’UOC puisse apporter pour éliminer ce résultat drastique.

Les motifs injustes sur lesquels DESS peut fonder sa décision passent complètement sous silence les actions concrètes de l’UOC visant à se dissocier de la ROC. Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, l’UOC a déclaré son indépendance, en s’appuyant sur les droits d’auto-administration et d’autonomie large qu’elle a acquis en 1990. L’UOC a modifié ses statuts pour supprimer toute référence à la ROC. Elle a établi ses propres paroisses à l’étranger pour répondre aux besoins des réfugiés ukrainiens. Elle a rétabli la production de chrême (myrrhe sainte) à Kiev. Elle a changé la pratique liturgique de ses prêtres et évêques, qui n’adressent désormais leurs prières qu’aux évêques ukrainiens locaux et au métropolite Onufriy, le chef de l’UOC. En outre, l’UOC a fourni un soutien financier et moral important à l’État et au peuple ukrainiens pendant la guerre.

Les efforts du gouvernement ukrainien pour réprimer l’Église orthodoxe ukrainienne ne font que semer la division à un moment où le pays a désespérément besoin d’unité. Comme l’a observé l’Église d’Angleterre, «le projet de loi 8371 menace la cohésion sociale de l’Ukraine à un moment où elle a besoin d’une réponse sociétale unifiée à l’agression russe. Il encourage un nationalisme ethno-religieux qui sera préjudiciable à la trajectoire occidentale à long terme de l’Ukraine.»

Nous espérons que le DESS lancera son enquête dans les semaines à venir. Cependant, la procédure judiciaire visant à dissoudre l’UOC ne pourra commencer que neuf mois après la publication du projet de loi 8371. Pendant cette période, je continuerai à sensibiliser l’opinion publique aux violations de la liberté religieuse qui ont lieu en Ukraine et à travailler avec des partenaires internationaux pour obtenir l’abrogation de cette loi pernicieuse.

Amsterdam & Partners LLP est un cabinet d'avocats international avec des bureaux à Londres et à Washington DC. Pour plus d'informations, consultez les sites www.amsterdamandpartners.com et www.savetheuoc.com

URL de l'article en anglais:

https://amsterdamandpartners.com/statement-by-robert-amsterdam-on-ukraine-passage-of-draft-law-8371-to-ban-ukrainian-orthodox-church/

Voir aussi de Robert Amsterdam:

Toujours en attente de justice 10 ans après le massacre de Bangkok

URL:

https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2020/05/toujours-en-attente-de-justice-10-ans-apres-le-massacre-de-bangkok.html