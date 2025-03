Des survivants des violences contre les communautés alaouite, chrétienne et druze partagent leurs histoires avec RT

Par Mohamed Salah, photojournaliste et rédacteur d'actualités spécialisé dans les questions liées aux migrants et aux réfugiés, le 15 mars 2025

Une des familles alaouites massacrées

Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), le groupe militant dominant dans le nord-ouest de la Syrie, se présentait autrefois comme une force d'opposition locale. Il y a un peu plus d'un mois, le groupe a été officiellement dissous et intégré au ministère syrien de la Défense. Pourtant, ses origines révèlent une histoire bien plus sinistre. Né des cendres du Front al-Nosra, la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie, HTS porte le même ADN idéologique que le réseau terroriste le plus célèbre au monde. Bien qu'il ait cherché à se refaire une image pour se forger une légitimité internationale, ses méthodes restent inchangées: massacres, nettoyage ethnique et extermination systématique de ceux qui ne se conforment pas à son idéologie radicale.

Nulle part ailleurs cela n'a été aussi évident que dans les villes côtières syriennes, où le HTC et ses recrues étrangères ont déclenché une vague de violence indescriptible contre les communautés alaouite, chrétienne et druze. Des villages entiers ont été rasés, leurs habitants massacrés au cœur de la nuit. Pourtant, face à ces horreurs, le monde reste indifférent, et le silence des puissances internationales ne fait qu'enhardir les auteurs de ces exactions.

Le massacre de Lattaquié: une nuit d'horreur inimaginable

Au cours d'une des nuits les plus sombres de l'histoire récente de la Syrie, des attaques coordonnées contre la campagne de Lattaquié ont donné lieu à des exécutions massives. Les survivants racontent que des hommes masqués ont pris d'assaut leurs villages, expulsant leurs familles de leurs maisons et procédant à des exécutions publiques. Ceux qui ont résisté ont été brûlés vifs chez eux, laissant derrière eux des quartiers entiers réduits en ruines fumantes.

Les témoignages de survivants suggèrent que nombre des auteurs étaient des combattants étrangers, venus de régions éloignées du Moyen-Orient. «Ils ne parlaient même pas notre langue», a déclaré un survivant âgé à RT. «Ils n'avaient aucune idée de qui nous étions, aucune raison de nous haïr – si ce n'est qu'on le leur avait ordonné.»

Massacre des Alaouites

Des villages entiers ont été abandonnés, leurs populations massacrées ou déplacées. Les images satellite confirment les descriptions des survivants: rangées de maisons incendiées, fosses communes hâtivement recouvertes et villes fantômes où la vie s'épanouissait autrefois.

Massacre des Alaouites

Le bain de sang à Tartous: un massacre sans pitié

Tartous, autrefois une ville côtière prospère, est devenue un autre cimetière. Les combattants du HTS ont pris d'assaut des quartiers résidentiels, se livrant à des massacres de porte en porte. Les familles ont été accusées de soutenir l'ancien gouvernement d'Assad ou de pratiquer une «mauvaise» religion avant d'être alignées et fusillées. Ceux qui n'ont pas été exécutés sur place ont été enfermés dans des bâtiments qui ont ensuite été incendiés.

Un journaliste local, s'exprimant sous couvert d'anonymat par crainte de représailles, a décrit l'ampleur des massacres:

«Il y avait tellement de corps qu'on a arrêté de les compter. Ils n'étaient pas enterrés correctement, juste jetés dans des fossés.»

Les combattants étrangers ont joué un rôle majeur dans ces atrocités. Un travailleur humanitaire se souvient d'avoir parlé avec un homme qui avait échappé de justesse à la mort: «Il m'a dit avoir entendu parler tchétchène, ouzbek et le dialecte arabe nord-africain parmi les assaillants. Ce n'étaient pas des militants locaux, mais des tueurs importés, formés ailleurs et envoyés ici pour nous achever.»

Malgré l'horreur, les survivants affirment qu'ils ne se battaient jamais pour le pouvoir politique, mais seulement pour leur survie. «Nous ne prenions pas les armes pour récupérer des terres ou régner sur qui que ce soit», a déclaré à RT un père déplacé de Tartous. «Nous essayions simplement de les empêcher de tuer nos enfants dans leur lit.»

Jableh: l'effacement systématique d'une communauté

Les violences à Jableh ont été particulièrement atroces. Des centaines d'hommes ont été rassemblés, exécutés et jetés dans des fosses communes. Des femmes et des enfants ont été enlevés, leur sort étant inconnu. Des témoins ont rapporté avoir entendu des coups de feu pendant des heures, tandis que le massacre se poursuivait sans répit.

«Ils ont aligné tous les hommes et les ont emmenés», a raconté un survivant d'une voix tremblante. «Plus tard, nous avons retrouvé leurs corps empilés les uns sur les autres, fusillés comme pour des exécutions.»

Une femme qui a réussi à s'échapper a décrit ses ravisseurs : «C'étaient des étrangers. Certains étaient arabes, d'autres non. Ils avaient le regard mort, aucune émotion.»

Pour eux, nous n’étions pas des personnes, nous étions juste des corps à détruire.

Un autre survivant, vivant aujourd'hui dans un camp de réfugiés, a déclaré: «On dit que nous nous battions pour le pouvoir, mais nous essayions simplement d'empêcher nos familles d'être massacrées. Personne ne voulait la guerre. Nous voulions juste survivre.»

Bourreaux sans frontières

Ce qui rend ces massacres encore plus horribles, c'est le nombre considérable de combattants étrangers impliqués. Témoins et survivants rapportent régulièrement avoir entendu des assaillants parler différentes langues, parfois même occidentales.

«Ce ne sont pas des combattants locaux», a déclaré un habitant déplacé qui se trouve désormais à Damas.

Ils ont été formés ailleurs, puis envoyés ici pour faire ce qu’ils font le mieux: tuer.

L'implication de djihadistes étrangers suggère une opération bien coordonnée, soutenue par des sources extérieures, conçue non seulement pour mener une guerre, mais aussi pour anéantir systématiquement des communautés. Des sources de renseignement indiquent que ces combattants ont été acheminés en Syrie via les pays voisins, entraînés dans des camps avant d'être déployés pour massacrer des civils.

La majorité des assassins sont des étranger, ouigours, tchétchènes, français d'origine maghrébine et autres.

Le silence mondial

Malgré les preuves accablantes de génocide, les médias occidentaux et régionaux continuent de présenter les massacres comme des «affrontements» entre le HTS et les forces pro-Assad, évitant délibérément de parler de l’extermination massive de la communauté alaouite de Syrie.

Un militant syrien des droits de l’homme, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a condamné cette désinformation:

«Ce n'est pas une guerre. C'est un génocide. Pourtant, les médias du monde entier évitent d'utiliser ce mot, car il ne correspond pas à leur discours politique.»

Les gouvernements occidentaux, qui ont autrefois soutenu les forces d'opposition, hésitent désormais à reconnaître le cauchemar qu'ils ont contribué à déclencher. En fermant les yeux, ils permettent la poursuite de ces crimes, et leur silence constitue une complicité dans ces atrocités.

Les Nations Unies sont restées largement passives, formulant de vagues déclarations d'inquiétude sans prendre de mesures concrètes. Pendant ce temps, les auteurs de ces crimes errent en toute liberté, encouragés par la certitude que personne ne les tiendra responsables.

Le bourreau de Damas, Ahmed Shara (Al Jolani) va être reçu avec le tapis rouge à Bruxelles