En Syrie, un massacre effréné de civils alaouites

Il est à noter que l'administration de transition à Damas ne dirige pas ses efforts contre les forces d'occupation israéliennes à seulement 20 kilomètres de la capitale, ni contre les Druzes dans le sud, ni même contre les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis dans le nord-est du pays.

Au contraire, sa cible la plus agressive est la communauté minoritaire alaouite de Syrie, qui est confrontée à des enlèvements – parfois par groupes de cinq ou dix par jour – à des exécutions, à des invasions de domicile et même à des humiliations forcées, comme l’ordre d’aboyer comme des chiens .

«Vestiges du régime»: le code des massacres sectaires

Alors que l'administration Sharaa affirme que ses opérations meurtrières visent les «vestiges de l'ancien régime», la répression militaire contre les Alaouites, commencée début mars, a rapidement dégénéré en massacres de civils. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni, au moins 973 civils alaouites ont été massacrés pour la seule journée du 10 mars.

Le gouvernement lié au HTS justifie ses actions par des mesures nécessaires contre la «violence armée des vestiges du régime». Pourtant, la définition et la portée de ces soi-disant «vestiges» restent ambiguës et, à y regarder de plus près, s'effondrent complètement.

Le 4 mars, il a été annoncé que «deux membres du ministère syrien de la Défense avaient été tués dans une embuscade armée» dans le quartier alaouite de Datur, dans la province côtière de Lattaquié. Le lendemain, les forces de sécurité ont investi la zone à bord de véhicules militaires et ont ouvert le feu au hasard, accompagné de cris de «Salauds alaouites, on va vous écraser la tête». Quatre civils, deux ouvriers du bâtiment et deux gardiens d'école ont été tués dans la mêlée. Les images de l'attaque ont été diffusées dans le monde entier.

Le 6 mars, la violence s'est rapidement propagée sur la côte syrienne. À Daliyah, un village alaouite près de Jableh, dans la province de Tartous, les forces de sécurité du HTS ont tenté d'arrêter un homme de 20 ans pour l'interroger, bien qu'il n'ait jamais servi dans l'armée syrienne. Les dirigeants locaux, inquiets des précédents interrogatoires qui s'étaient soldés par des exécutions, ont proposé une médiation pour sa reddition. Leur offre a été rejetée.

Le jeune homme a été emmené de force, mais les forces de sécurité ont été prises en embuscade à leur sortie, faisant 13 morts. En représailles, Damas a lancé un bombardement aérien et d'artillerie aveugle sur les villages alaouites.

Escalade et retombées régionales

Des manifestations de masse ont ensuite éclaté dans la province de Tartous, où se trouve la base navale russe. Les manifestants ont pris d'assaut le bureau du gouverneur et une vidéo a fait surface montrant un avion de combat russe manœuvrant pour forcer les hélicoptères de sécurité syriens à atterrir.

Le gouvernement de transition a réagi en envoyant des renforts, tandis que l'Armée nationale syrienne (ANS), soutenue par la Turquie, se déployait depuis le nord. Alors que les forces de sécurité du HTS ouvraient le feu sur les manifestants, des informations alarmantes faisant état de massacres d'Alaouites ont commencé à faire surface.

Au milieu de la tourmente, un groupe militant alaouite, la «Brigade du Bouclier côtier», a déclaré un soulèvement armé et annoncé la formation du «Conseil militaire pour la libération de la Syrie». Damas a imposé un couvre-feu à Tartous et Lattaquié, lançant une vaste campagne militaire. Les rapports font état de pertes importantes parmi les forces de sécurité du HTS, les groupes insurgés se retirant dans les zones montagneuses.

Pendant ce temps, les factions alliées à l'administration Sharaa ont utilisé les réseaux sociaux pour appeler ouvertement au «djihad contre les Alaouites». Les mosquées d'Idlib et de Hama, bastions du HTS, ont relayé ce message auprès de leurs fidèles, incitant ainsi aux conflits interconfessionnels.

Le sort des civils alaouites

Certains civils alaouites auraient fui vers les zones montagneuses, tandis que d'autres ont cherché refuge auprès de proches sunnites de confiance. Près de 2,000 alaouites ont trouvé refuge sur la base aérienne russe de Hmeimim, et des milliers ont traversé la frontière vers le Liban. Alexandre Iourievitch, commandant des bases russes en Syrie, a averti les forces de sécurité de Damas: «Si vous attaquez nos bases, vous serez réduits en cendres.»

Le sort des civils qui n'ont pas réussi à échapper au massacre est inconnu. À Al-Qusour, le quartier alaouite de Banyas, tous ceux qui n'ont pas pu s'échapper auraient été tués. La journaliste syrienne Hala Mansour a annoncé sur les réseaux sociaux que sa tante avait été tuée à Al-Qusour, avec son mari et ses deux enfants.

Mansour est dentiste – son mari était médecin, son fils aîné pharmacien et son fils cadet élève de seconde . Le chef de famille aurait joué un rôle de médiateur entre l'opposition et les autorités à de nombreuses reprises.

Hanadi Zahlout, une alaouite anti-Assad, a également annoncé sur les réseaux sociaux la mort de ses trois frères. Emprisonnée à plusieurs reprises par l'ancien gouvernement syrien, Hanadi a déclaré dans sa publication: «Nous étions très heureux du renversement d'Assad et de la victoire de notre résistance, mais le premier résultat a été le massacre de notre famille.» Un autre opposant alaouite à Assad, le Dr Abdellatif Ali, qui a purgé trois ans de prison, a également été tué avec sa femme et son enfant. Ce ne sont là que quelques-unes des premières histoires d'horreur confirmées sur les lieux du massacre.

Des vidéos prises par les forces de sécurité de Damas elles-mêmes montrent des volutes de fumée s'élevant des quartiers et des villages alaouites tandis qu'ils sont pillés et incendiés au son des rires et des insultes: des familles ordinaires, jeunes et vieux, massacrées dans leurs maisons et leurs jardins; des corps ensanglantés d'hommes gisant côte à côte dans les rues ou entassés dans des camionnettes et piétinés; et d'innombrables vidéos de civils non armés exécutés individuellement ou en masse.

Le journaliste Sarkis Kassargian a publié des images de fosses communes, apparemment creusées par les forces du HTS pour dissimuler leurs atrocités. Face à la surveillance internationale, le ministre de la Défense de Damas, Murhaf Abu Kasra, a brusquement interdit le tournage des opérations.

Appui arabe et turc à Damas

Malgré le tollé, le premier soutien international à Damas est venu d'Arabie saoudite, pays natal de Sharaa et première étape de son séjour à l'étranger après son accession à la présidence syrienne. Le 7 mars, le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné les «crimes commis par des groupes illégaux» et s'est engagé à soutenir les efforts de Damas pour «rétablir la sécurité et la stabilité et maintenir la paix intérieure».

Ankara a emboîté le pas. Le 9 mars, lors d'un sommet sur la sécurité aux côtés de ses homologues jordanien, irakien, libanais et syrien, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a qualifié la crise de «provocation» et a exhorté les minorités alaouite, chrétienne et druze de Syrie à «éviter l'escalade». Le Qatar, le Koweït, Bahreïn et la Ligue arabe ont tous publié des déclarations soutenant essentiellement le gouvernement dirigé par HTS.

Le consensus entre les États-Unis et la Russie choque l'Europe

C’est plutôt l’alignement de Washington et Moscou sur cette question qui a suscité des interrogations, notamment compte tenu du fait que les deux États étaient dans des camps opposés dans la guerre syrienne et que les États-Unis ont activement soutenu la montée d’Al-Qaïda et d’autres groupes extrémistes en Syrie.

Le représentant adjoint de la Russie à l'ONU, Dmitri Polyansky, a annoncé une demande conjointe des États-Unis et de la Russie pour une réunion d'urgence du Conseil de sécurité concernant les massacres.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fermement condamné les «terroristes islamistes radicaux, y compris les djihadistes étrangers», responsables des massacres, et a réaffirmé le soutien de Washington aux minorités religieuses et ethniques de Syrie, notamment les chrétiens, les druzes, les alaouites et les kurdes. De plus, M. Rubio a exigé des comptes du gouvernement intérimaire syrien.

L'Europe, quant à elle, subit les conséquences de ces massacres. La France et l'Allemagne, qui avaient auparavant collaboré avec Sharaa et réclamé un allègement des sanctions contre son gouvernement, prennent désormais leurs distances. Les autorités françaises réclament une enquête indépendante, tandis que la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est déclarée choquée par ces massacres. Même le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a critiqué les gouvernements européens pour avoir légitimé HTC.

Confronté à une condamnation internationale, Sharaa tente désormais de faire marche arrière. Alors qu'il avait initialement appelé les Alaouites à «déposer les armes et à se rendre» tout en saluant la «retenue» des forces de sécurité, les critiques occidentales l'ont poussé à annoncer la création d'un «comité d'enquête sur les incidents côtiers» et d'un «comité chargé de communiquer avec la population côtière».

Le «président de l'unité» a fait preuve d'une grande sincérité, déclarant à Reuters: «Nous nous sommes battus pour défendre les opprimés, et nous n'accepterons pas que du sang soit versé injustement, ou qu'il reste sans punition ni responsabilité, même parmi nos proches.»

Il est douteux que ces annonces et ces platitudes apaisent les Alaouites de Syrie, qui sortent tout juste d'un massacre inimaginable. Après tout, les auteurs de crimes sectaires n'ont jamais été tenus responsables par les forces extrémistes désormais installées à Damas.

Une Syrie profondément divisée

L’un des défis les plus urgents de Sharaa sera l’influence croissante des combattants étrangers – Tchétchènes, Ouïghours, Albanais et Ouzbeks – qui ont obtenu la citoyenneté syrienne et des grades militaires pour leurs «contributions à la révolution».

Le journaliste Sarkis Kassargian relève des contradictions dans les déclarations de Sharaa:

Sharaa affirme que tous les militants ont rejoint l'armée syrienne, à l'exception des Kurdes et des Druzes. Pourtant, il admet également que les massacres ont été perpétrés par ses propres forces de sécurité. Le scénario le plus optimiste est que des factions au sein de son ministère de la Défense agissent indépendamment.

Les massacres alaouites constituent désormais un dangereux précédent pour les FDS au nord-est et les groupes armés druzes au sud, que Sharaa cherche à intégrer sous une même égide militaire. Une chose est claire: le carnage sectaire déclenché en Syrie constitue la plus grave menace pour son unité. Kassargian a personnellement interviewé des dirigeants kurdes et druzes qui ont déclaré :

«On nous dit: «Pourquoi ne pas déposer les armes?» Mais nous savions que cela arriverait.»

Notant que les Kurdes ont connu des massacres similaires à Tal Abyad et Ras al-Ayn, et les Druzes à Idlib – tous deux aux mains d’extrémistes soutenus par l’étranger – Kassargian estime que «Sharaa aura beaucoup de mal à unifier la Syrie» car aucun de ces groupes ne lui fait confiance, ni à ses cadres.

Le journaliste et écrivain d'origine syrienne Husnu Mahalli souligne que le récit des médias occidentaux qui répètent actuellement les affirmations de Damas selon lesquelles il serait confronté à «une rébellion armée des restes du régime» est largement faux.

Mahalli rappelle à The Cradle qu'il y a plus de 15,000 extrémistes salafistes étrangers sous l'administration de Sharaa:

«Parmi eux, des Tchétchènes, des Ouïghours, des Albanais, des Tunisiens, des Égyptiens, des Jordaniens, des Allemands, des djihadistes français… Le gouvernement de Sharaa a autorisé ces étrangers. Les chefs de police qu'il a nommés à Lattaquié et dans ses environs sont ouzbeks, tadjiks et albanais. Comment cela peut-il fonctionner alors qu'ils sont les seuls responsables de la loi?»

Mahalli a noté que la semaine dernière, le ministère des Dotations (Affaires religieuses) a remplacé tous les prédicateurs et imams modérés par des imams radicaux, avertissant que «si [le gouvernement HTS] avait eu l'intention d'assurer l'unité de la Syrie, il ne l'aurait pas fait».

Ce qu'il faut surveiller, cependant, dit Mahalli, c'est la position commune inhabituelle des États-Unis et de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU sur les récents massacres, et il prédit qu'ils «donneront à Sharaa un maximum de trois mois» pour se mettre au propre et faire passer des réformes durables:

Une position commune des États-Unis et de la Russie aurait des conséquences pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les Saoudiens et les Émiratis disaient autrefois à Assad : "Éloigne-toi de l'Iran, nous te donnerons ce que tu veux." Maintenant, ils peuvent dire à Sharaa : "Éloigne-toi de la Turquie, nous te donnerons ce que tu veux, sinon nous t'expulserons."

Les massacres perpétrés la semaine dernière par HTS ont, quoi qu'il en soit, pleinement révélé la haine sectaire qui anime les nouveaux dirigeants de Damas. Le sectarisme est sans conteste la plus grande menace pour l'unité syrienne. Certains acteurs, étrangers et nationaux, cherchent activement à attiser ces flammes et à fragmenter la Syrie, tandis que d'autres aspirent à l'exact opposé.

Le massacre de centaines d’Alaouites a eu un effet certain: il a mis le problème au premier plan et, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, il exposera les partis qui cherchent à diviser la Syrie et ceux qui sont déterminés à l’unité.

