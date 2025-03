Il est impossible pour un président des États-Unis impérialistes d’être un artisan de la paix

Le vendredi 28 février, alors que le président américain Donald Trump était assis dans le bureau ovale de la Maison Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Trump a déclaré: «J'espère qu'on se souviendra de moi comme d'un artisan de la paix».

Alors que Trump évoquait la nécessité d'un accord entre la Russie et l'Ukraine, Zelensky s'est agité. Les deux hommes, représentant des intérêts divergents, n'étaient pas d'accord sur la nature de cette guerre ni sur la possibilité de la conclure. Zelensky voit la Russie comme l'agresseur déclaré et estime que le président russe Vladimir Poutine n'acceptera jamais une paix durable. Autrement dit, Zelensky, qui gouverne un pays limitrophe de la Russie, ne croit pas à la paix avec la Russie si Poutine est au pouvoir ou tant que la Russie ne tremble pas face à une éventuelle attaque de l'OTAN. Trump, quant à lui, estime que la Russie a été poussée dans la guerre par une force déstabilisatrice, dont l'OTAN, qui aurait pu donner à Poutine les garanties de sécurité qu'il souhaitait bien avant l'invasion de l'Ukraine par les chars russes. Selon Trump, certaines garanties de sécurité pourraient être accordées à Poutine en contrepartie du retrait des troupes russes de toute l'Ukraine, à l'exception de la Crimée et du Donbass, où il semble déjà y avoir une majorité de russophones qui préféreraient vivre en Russie plutôt que dans une Ukraine antirusse. L'éloignement entre les deux hommes a interrompu leur conversation devant les caméras, Zelenskyy ayant tenté d'interrompre Trump à plusieurs reprises pour contester la vision du président américain sur la situation.

C'est après une quarantaine de minutes de bousculades que le vice-président américain J.D. Vance est intervenu et a rejeté Zelenskyy pour avoir fait campagne avec les Démocrates lors des élections de 2024, pour son manque de gratitude envers Trump et pour son manque de respect envers la population américaine pour ce qu'elle a donné à l'Ukraine ces trois dernières années. Cela a mis fin à la conversation. Il n'y a pas eu d'accord. Trump a répété d'une voix agitée que Zelenskyy «jouait avec la Troisième Guerre mondiale».

Le bruit qui a suivi cette conversation portait sur l'avenir de la guerre en Ukraine et sur la capacité des alliés européens de l'Ukraine à fournir le soutien que les États-Unis sont susceptibles de retirer (cela inclura les satellites Starlink pour les télécommunications qui avaient été fournis par Elon Musk au cours du premier mois de la guerre).

Mais le véritable son qui a résonné dans la salle, et que Trump a répété à plusieurs reprises, est qu'il serait un artisan de la paix. Cette affirmation ne doit pas être balayée d'un revers de main. Elle doit être balayée avec justesse. Une mauvaise interprétation des manœuvres de Trump en Ukraine et de ses projets de réduction des effectifs militaires américains pourrait être interprétée – et a été interprétée – comme des éléments superficiels d'un processus de paix. Mais il s'agit d'une interprétation superficielle. L'impérialisme américain est bel et bien vivant. Il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la stratégie qu'il suivra dans la période à venir. Pour comprendre cela, examinons deux aspects – l'Ukraine et les réductions militaires – successivement.

La bataille pour l'Eurasie

L'intérêt de Trump pour l'Ukraine n'est pas d'apporter la paix à ce pays, démembré, mais de résoudre les tensions entre les États-Unis et la Russie. Trump considère la Russie comme un allié naturel de l'Occident. Cela est lié à son ancrage dans une vision du monde conservatrice chrétienne blanche qui considère le libéralisme, le wokisme et le communisme comme des menaces pour la civilisation occidentale. Lors du Forum économique mondial de Davos fin janvier 2025, le président argentin Javier Milei, proche allié de Trump et ami d'Elon Musk, a décrit le «virus mental de l'idéologie woke» comme «une épidémie qui détruit les fondements de la civilisation occidentale». Il a ensuite énuméré «toutes les têtes du même monstre»: «féminisme, égalité, idéologie du genre, changement climatique, avortement et immigration». «L'Occident est en danger», a déclaré Milei, et le «cancer de l'idéologie woke» doit être détruit. Cette perspective – validée par l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon – a du succès en Russie, où se développe une croisade «anti-woke» menée par la droite pour suggérer que les valeurs russes sont supérieures aux valeurs «sataniques» de l'Occident (terme employé par Poutine en septembre 2022 dans un discours du Kremlin). Une partie de la bourgeoisie russe souhaiterait voir Poutine faire la paix avec les États-Unis pour alléger les sanctions qui pèsent sur eux, et elle ne serait pas opposée à un renversement des liens étroits entre la Russie et la Chine (le déséquilibre commercial entre les deux pays favorise la Chine, ce qui a suscité des grognes parmi les financiers russes).

Mais même sur ce point de valeurs communes, il existe de profondes divisions au sein du bloc au pouvoir de Poutine, dont beaucoup des voix les plus importantes (comme celle de Sergueï Lavrov) déconseillent un rapprochement total avec l'Occident si cela implique une dévaluation du partenariat «sans limites» signé avec la Chine en 2022. Pour Lavrov et d'autres réalistes, les connexions idéologiques des anti-woke sont faibles et, comme Poutine le sait très bien pour avoir été la doublure de Boris Eltsine et pour avoir observé comment les États-Unis se débarrassent de Zelenskyy, aucune alliance avec le bloc impérialiste n'est ni permanente ni mutuellement bénéfique (l'agenda de Trump est entièrement axé sur l'obtention du meilleur accord pour les États-Unis, ce qui signifie que même rhétoriquement, il n'est pas question de ce que les Chinois appellent un accord «gagnant-gagnant»). De plus, même Trump ne semble pas totalement engagé dans un pivot vers la Russie, compte tenu de ses déclarations fréquentes selon lesquelles ce ne sont pas les États-Unis qui devraient payer pour la guerre en Ukraine, mais les Européens. Si les Européens parviennent à réunir des fonds, ce qui est peu probable, et à constituer une véritable armée, ce qui est encore plus improbable, Trump les regardera sans rien faire, piéger leurs propres conscrits dans une guerre futile quelque part dans de petites villes de l'est et du nord de l'Ukraine. Ce n'est pas la fin de la guerre elle-même qui motive le programme réaliste de Trump, mais la fin du soutien américain à la guerre.

Trump veut mettre fin au soutien américain à l’Ukraine non pas pour apporter la paix dans le monde mais pour consolider les atouts américains afin de reconstruire la base industrielle des États-Unis et de redéployer les moyens militaires américains pour harceler et intimider la Chine.

Révolution dans les affaires militaires

L'équipe militaire de Trump, dirigée par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, a annoncé une réduction de 8% des dépenses militaires. Cependant, cette réduction ne concerne pas l'ensemble des activités militaires des États-Unis. Elle souhaite retirer ces dépenses de la bureaucratie du Pentagone et les transférer au projet de défense «Dôme de Fer», dans le cadre de la stratégie nucléaire meurtrière de contre-attaque du gouvernement américain (autrement dit, sans engagement en faveur d'une politique de «non-attaque en premier»). Plutôt qu'une réduction des dépenses de défense, le budget global de la défense des États-Unis augmentera d'ici la fin de cette seconde présidence Trump. Il ne s'agit pas d'une armée de pacificateurs, mais d'une tentative de créer une armée américaine plus dangereuse aux yeux du monde.

Lorsque Donald Rumsfeld s'était présenté devant le Sénat américain pour sa confirmation au poste de secrétaire à la Défense de George W. Bush, début 2001, il avait longuement évoqué la nécessité d'une «révolution dans les affaires militaires». Rumsfeld voulait dire que l'armée ne mènerait plus de guerres comparables à celles du Vietnam ou de Corée, mais qu'elle devrait gagner en agilité et utiliser des technologies de pointe pour être plus meurtrière et donc plus efficace dans l'usage de la force. La doctrine Rumsfeld, nom donné à cette révolution, comportait trois éléments : un recours massif aux attaques aériennes, y compris les missiles, qui détruiraient les forces armées ennemies, et permettre à de petites unités de forces spéciales d'opérer sans crainte d'être détectées, grâce à l'utilisation de technologies de pointe en matière de communications et d'ISTAR (renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance). La doctrine de Rumsfeld n'a pas fonctionné en Irak, où les frappes aériennes n'ont pas réussi à détruire les dirigeants irakiens et à briser la volonté de l'armée (qui s'est regroupée et est réapparue comme une force de guérilla) et où les petits groupes de forces spéciales ont travaillé dans des conditions de confusion et de danger à cause des engins explosifs improvisés (EEI).

Mais Rumsfeld était en avance sur son temps. Depuis 2000, la technologie du champ de bataille s'est considérablement améliorée, les drones offrant à la fois la capacité d'assurer une couverture aérienne et l'ISTAR. L'importance des drones explique pourquoi Zelenskyy a interrompu Trump au début de la conférence de presse pour annoncer que l'Ukraine avait développé un drone local que son pays licencierait pour l'armée américaine. Le secrétaire à la Défense de Trump, Pete Hegseth, a déclaré que son approche de la réforme de l'armée ne consistait pas simplement à réduire le budget, mais à améliorer « la létalité, la capacité de combat et la préparation ». L'armée ne perdra de l'argent que dans les domaines où elle gaspille et ne s'inscrit pas dans la révolution des affaires militaires. Mais sinon, l'armée américaine sera renforcée. Dans le projet 2025 du gouvernement Trump, la section consacrée à l'armée a été rédigée par Christopher Miller, ancien responsable militaire de Trump. Miller écrit que l'armée de terre peut être renforcée de 50,000 hommes, que la marine conserve ses navires de guerre amphibies et que l'armée de l'air augmente ses achats de F-35A. Les coupes budgétaires ne sont pas exagérées, mais se limitent à une meilleure utilisation du personnel et à la fin de toutes les obligations de diversité imposées aux forces armées. Par ailleurs, rien dans le Projet 2025 ne contredit l'idée d'une révolution des affaires militaires qui, si les réformes aboutissent, rendrait l'armée américaine plus meurtrière – pour reprendre les termes de Hegseth – plutôt que plus pacifique (l'armée d'un artisan de paix).

Trump est difficile à cerner. Le croire sur parole vous laissera perplexe. L'indignation suscitée par telle ou telle déclaration de Trump ou de son équipe MAGA est une diversion. Une analyse plus approfondie de la dynamique enclenchée par la présidence Trump 2 est nécessaire. Trump n'est pas un artisan de la paix. Les Palestiniens savent qu'il est annexionniste et belliciste. Trump cherche de nouvelles options pour renforcer les États-Unis et leur permettre de rester le pays le plus puissant du monde.

URL de l'article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2025/0309_pd/impossible-president-imperialist-us-be-peacemaker