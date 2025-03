L'utilisation du gaz neurotoxique sarin pendant la guerre secrète au Laos

L'opération Tailwind revisitée après la publication du rapport de la CIA à Kissinger

Imaginez le scénario suivant: nous sommes le 11 septembre 1970. Des commandos américains, vêtus d’uniformes quelconques, dépourvus d’insignes et de plaques d’identité, et équipés d’armes qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis, attaquent une base logistique de l’armée nord-vietnamienne/ANV sur la piste Ho Chi Minh, près de Chavane, au Laos. L’opération Tailwind est une opération «secrète» menée par des soldats de reconnaissance à longue portée formés à la furtivité, à la tromperie et aux arts du meurtre interdits par les Conventions de Genève. Seize combattants du Groupe d’études et d’observation (SOG) ultra-secret sont accompagnés de plus de 100 mercenaires montagnards. Le raid est soutenu par des bombardiers de l’armée de l’air.

Objectif du SOG: maîtriser la base et localiser les documents militaires et les codes de transmission. Trouver et tuer les prisonniers de guerre américains présumés avoir «déserté». Appeler à des frappes aériennes sur les infrastructures, les véhicules, les armes, les munitions et les réserves de nourriture de l'ennemi. Au cours d'une bataille de 80 heures, des bombes à fragmentation remplies d'un gaz neurotoxique mortel, le sarin, sont larguées à deux reprises par les Skyraiders de l'armée de l'air: une fois pour faire taire la base de l'ANV, et un jour plus tard pour aider au sauvetage par hélicoptère des forces spéciales assiégées.

L'opération Tailwind est une opération conjointe politiquement sensible de l'armée, de l'armée de l'air, de la CIA et de la NSA. Elle est supervisée par les chefs d'état-major interarmées et la Maison-Blanche de Nixon. Elle est conçue pour pouvoir être niée à perpétuité. Les États-Unis affirmant qu'ils n'ont pas de soldats déployés au Laos, les informations concernant Tailwind sont classées au plus haut niveau de confidentialité; les dossiers du personnel sont falsifiés pour dissimuler la participation au SOG; des rapports d'action manuscrits sont fabriqués.

Mais des soldats qui étaient là-bas sont encore en vie pour raconter l'histoire aux journalistes de CNN des décennies plus tard, en présentant ce scénario.

Guerres secrètes

En 1970, les États-Unis sont en train de perdre une guerre de dix ans contre le Nord-Vietnam et les forces indigènes du Sud-Vietnam. L'armée de l'air bombarde les villes situées au nord du 17e parallèle qui divise le Nord et le Sud-Vietnam, sans aucun effet militaire durable.

Désespérés d'éviter une défaite militaire, le président Richard M. Nixon et son conseiller à la sécurité nationale, Henry A. Kissinger, orchestrent des guerres secrètes contre les voies d'approvisionnement de l'armée nord-vietnamienne (ANV) qui serpentent vers le Sud-Vietnam à travers les terrains montagneux du Laos et du Cambodge. Conformément à un plan top secret baptisé Duck Hook, la Maison Blanche est prête à autoriser l'utilisation d'armes nucléaires tactiques contre les barrages et les zones industrielles nord-vietnamiennes. Des stocks de bombes sarin sont déployés dans la zone de guerre pour être utilisés en secret par l'armée de l'air lorsque la Maison Blanche l'autorise.

En fin de compte, des millions de Vietnamiens et 58,000 soldats américains périront avant que les États-Unis ne soient contraints de quitter le Vietnam en 1975.

Mais en 1970, le long de la piste Ho Ch Minh, l'Agence centrale de renseignement et l'Agence de sécurité nationale supervisent les bombardements, les mitraillages et les attaques au napalm des centres de transport de l'ANV, des installations d'interception radio, des villages, des cultures vivrières, des routes et des rivières dans une tentative quichottesque d'arrêter le transport par camion d'armes, de nourriture, de fournitures médicales et de soldats vers le Sud-Vietnam.

Au Sud-Vietnam, la CIA, dirigée par William Colby, mène en secret une campagne terroriste baptisée Opération Phoenix contre des civils considérés comme des sympathisants communistes. Les forces aériennes américaines incendient des villages, massacrent des femmes, des enfants et des personnes âgées et répandent des produits chimiques toxiques sur les cultures pour défolier les forêts et ruiner l'agriculture de subsistance. Et pourtant, les forces impérialistes continuent de perdre.

Au Laos et au Cambodge, la CIA estime que des dizaines de prisonniers de guerre américains, appelés «transfuges», fournissent des informations tactiques à l’ANV. Certains prisonniers imitent les contrôleurs aériens avancés, parodient les canaux radio militaires américains et attirent les bombardiers américains dans les pièges de l’artillerie antiaérienne de l’ANV.

L'opération Tailwind fait partie d'une opération militaire américaine plus vaste visant à attaquer les dépôts de l'ANV le long du sentier pendant cette saison des pluies automnales. Les rapports de la CIA transmis à Kissinger en octobre 1970 révèlent que cette campagne à plusieurs volets a coûté des vies humaines, des hélicoptères et un moral des troupes étonnamment élevés, en particulier pendant l'opération Tailwind.

La scène de bataille

Les commandos lancent des bombes à fragmentation remplies de gaz neurotoxique Sarin dans la base de transport du groupe 559, qui abrite également des familles de membres de l'ANV. Le SOG entre dans le camp sans rencontrer d'opposition. Les commandos lancent des grenades dans les huttes, transformant les habitants déjà gazés et endormis en viande crue. Ils traquent et exécutent au moins deux prisonniers de guerre américains soupçonnés d'être des transfuges. Ils trouvent et emballent 800 pages de documents, dont des livres de codes de signaux.

Mais avant qu'ils ne puissent s'exfiltrer par la flottille d'hélicoptères qui les attend, des renforts de l'ANV déferlent sur la piste, armes à feu en feu, et l'artillerie sur une crête voisine piège le SOG à l'extérieur des zones d'atterrissage. Deux hélicoptères sont abattus par l'ANV, puis anéantis par les bombardiers de l'armée de l'air, de sorte que l'ennemi ne peut pas récupérer le précieux équipement radio et les codes cryptologiques. D'autres hélicoptères retournent vers une base en Thaïlande, si gravement touchés qu'ils deviennent inutilisables.

L'unité SOG est menacée d'extinction.

Pendant la guerre secrète au Laos, il est courant que les B-52 de l’armée de l’air anéantissent les pilotes américains abattus et les forces de reconnaissance piégées par «arc light», en larguant des bombes enflammées qui détruisent l’équipement et les preuves corporelles de la guerre secrète. Les commandos du SOG savent que l’enfer de l’arc light sera leur destin s’ils ne peuvent pas s’échapper en quelques minutes.

Conformément aux procédures d’entraînement, le commandant de terrain du SOG demande une nouvelle salve de gaz sarin ou «GB» ou gaz somnifère ou assommant – pas de gaz lacrymogène relativement doux, comme il a été allégué plus tard qu’il avait été utilisé par des responsables du gouvernement américain dans Tailwind. Autorisés par la Maison Blanche de Nixon – probablement par Kissinger dont l’habitude est de microgérer à distance les batailles au Laos et au Cambodge – les Skyraiders tirent d’autres salves de bombes à gaz neurotoxique CB-15. Une vapeur toxique se répand sur l’herbe à éléphant et les soldats de l’ANV qui l’inhalent commencent à se tordre, à convulser tandis que leur système nerveux est surchargé de signaux synaptiques contradictoires, et meurent horriblement tandis que chaque orifice excrète des fluides corporels et que les organes lâchent.

Les commandos américains, mais pas les Montagnards, sont équipés de masques à gaz neurotoxiques et d'ampoules injectables d'atropine, l'antidote à l'inhalation de gaz sarin. Trois Montagnards périssent. Les Américains survivent tandis que la vallée se transforme en abattoir pour les formes de vie dépourvues de masques à gaz M17.

De retour en Amérique

Vingt-huit ans plus tard, une demi-douzaine de vétérans de Tailwind racontent l'histoire de cette bataille devant la caméra d'une équipe de journalistes de CNN-Time Warner au cours d'une enquête de 8 mois menée par April Oliver, 36 ans, et Jack Smith, 62 ans. Oliver est une star montante du journal télévisé, Smith est un journaliste de radiodiffusion légendairement méticuleux.

Parmi les soldats et les hauts gradés qui sont venus dire leur vérité à CNN, certains demandent l’absolution, d’autres se vantent, une poignée ne sont pas sûrs ou nient catégoriquement que des gaz mortels ont été utilisés et que des prisonniers de guerre ont été tués. Au cours d’heures d’interviews devant et hors caméra, l’amiral de la marine à la retraite Thomas H. Moorer, 85 ans, qui avait présidé le Comité des chefs d’état-major interarmées pendant l’opération Tailwind, confirme à plusieurs reprises que les transfuges étaient une cible de l’opération et que du gaz sarin avait été déployé pour sauver le SOG. Moorer note que, comme les États-Unis n’ont ratifié les Protocoles de Genève de 1925 qu’en 1975, l’utilisation du gaz sarin en 1970 n’était «pas encore techniquement illégale, [et] les traités n’empêcheront jamais les gens d’utiliser cette arme [le sarin]… J’aurais utilisé n’importe quelle arme, n’importe quelle tactique et n’importe quel mouvement pour défendre la sécurité des États-Unis».

La confirmation des détails est si importante que Moorer est autorisé à lire le script de «Valley of Death» plusieurs jours avant la diffusion. Il confirme l’exactitude du reportage. Plusieurs sources militaires et de renseignement haut placées, qui ont bénéficié de l’anonymat, confirment l’histoire à l’équipe de CNN. Près d’une douzaine d’anciens pilotes de l’armée de l’air interrogés par CNN affirment que le gaz sarin, également connu sous le nom de «grubby» et «glink», a été utilisé au combat pendant la guerre du Vietnam pas moins de vingt fois. Le Pentagone n’a fait aucun commentaire. Kissinger décline les demandes d’interview de CNN.

Après une série de contrôles exhaustifs par des cadres et des avocats de CNN, la chaîne diffuse «Valley of Death» les 7 et 8 juin 1998, racontée par le célèbre correspondant de guerre Peter Arnett. Après la diffusion, plusieurs membres du SOG s’enthousiasment dans des interviews à la presse pour faire l’éloge de l’émission. Oliver et Smith produisent une émission de suivi qui est diffusée le 14 juin avec des témoignages supplémentaires de sources nouvellement apparues confirmant les faits essentiels. Oliver et Arnett signent «Les États-Unis ont-ils largué du gaz neurotoxique?» dans Time. L’histoire semble être un succès journalistique.

Pour l’appareil de sécurité nationale, «Valley of Death» est une catastrophe en termes de relations publiques, et la réaction institutionnelle est rapide. L’Association des forces spéciales, politiquement influente, proclame haut et fort à la presse nationale que l’histoire est fictive. Sous la pression des dirigeants de l’Association et du ministère de la Défense, plusieurs membres de la SOG font marche arrière, affirmant qu’ils ont été «trompés» par les journalistes. Oliver, qui est enceinte de huit mois, est bombardée de menaces de mort et de courriels haineux. Kissinger et Colin Powell appellent le président de CNN, Tom Johnson, affirmant que le déploiement de gaz sarin et le meurtre de transfuges n’ont pas eu lieu pendant l’opération Tailwind.

Le 21 juillet, le ministère de la Défense publie un rapport rédigé à la va-vite sur les entretiens qu'il a menés avec les participants du SOG, qui affirment désormais que seuls des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour leur permettre d'échapper à une mort certaine. Le Pentagone affirme qu'il n'a pu trouver aucune preuve, classifiée ou non, de l'utilisation de gaz sarin ou du ciblage de transfuges dans son enquête interne sur les détails de l'opération, encore classifiée.

Le Ministère n’explique pas que, conformément aux procédures opérationnelles standard, l’opération Tailwind a été conçue pour être niée, couverte par des contre-factuels théoriquement plausibles – officieux, noirs.

La CIA a déclaré au Pentagone qu'elle n'avait aucune trace d'utilisation de gaz sarin ni d'assassinat de transfuges lors de ce raid. La NSA n'a pas été sollicitée pour rendre compte de sa participation. L'enquête ne révèle pas non plus que pendant la guerre du Vietnam, l'armée a testé à de nombreuses reprises l'efficacité des armes explosives au gaz sarin dans des régions tropicales, notamment dans la réserve forestière d'Upper Waiakea, sur l'île d'Hawaï, adjacente à la ville de Hilo.

Déterminée à limiter les dégâts politiques et à préserver son accès à l’armée, CNN engage un avocat de Wall Street nommé Floyd Abrams pour enquêter «de manière indépendante» sur le reportage avec l’aide du conseiller juridique de CNN, David Kohler, qui avait préalablement approuvé la diffusion. Abrams et Kohler n’examinent pas la majeure partie des documents du reportage, et ne permettent pas à Oliver et Smith de lire ou de répondre à la conclusion de leur rapport, qui estime que même si les allégations d’utilisation de gaz sarin et de ciblage de transfuges sont peut-être vraies, le reportage ne corrobore pas les éléments les plus controversés de l’histoire. Quant à Moorer, ils insinuent qu’il était sénile et peu fiable.

CNN retire l'information mais ne dit pas qu'elle est fausse. Un dirigeant de CNN explique à son personnel que le problème n'est pas un problème de journalisme, mais un problème de relations publiques. CNN licencie Oliver et Smith après qu'ils aient refusé de démissionner. Les journalistes publient un rapport détaillé de 77 pages réfutant le document Abrams-Kohler et tiennent une conférence de presse à laquelle participent plus de 200 journalistes. Ils présentent un dossier rempli de faits, mais l'ambiance dans la salle est mauvaise; les médias de Washington préfèrent faire écho au Pentagone, plutôt que d'enquêter davantage.

Par la suite, Oliver et Smith apparaissent dans plusieurs émissions de télévision pour être interrogés de leur plein gré. Ils défendent leurs reportages de manière convaincante. Mais la presse de Washington, qui dépend des sources gouvernementales, se lance dans une longue opération de diffamation, décrivant Oliver et Smith comme des renégats agenouillés.

Oliver et Smith poursuivent CNN en justice et obtiennent des dédommagements substantiels, sur la base de jugements selon lesquels leurs reportages soutenaient pleinement l'émission. L'amiral Moorer, très intelligent, est destitué et déclare sous serment qu'il a confirmé les faits et les citations du script et que les notes de reportage d'Oliver sur leurs interviews sont exactes.

Steven Weinberg, un journaliste d’investigation très réputé, examine les documents originaux de l’équipe de CNN (transcriptions, mémos, notes, dossiers militaires et manuels d’utilisation des armes) pour un article de soutien dans The Nation , qui est dénigré par l’éditeur. Weinberg dit plus tard à Editor & Publisher: «Les traces écrites montrent qu’ils ont fait un excellent travail. C’était un article de journalisme très complet… Le fait que cet article ait été désavoué était ridicule.» Et Weinberg n’est pas le seul.

En décembre 1998, TV Guide publie une série de vingt mille mots d'une précision sans précédent, qui enquête sur le reportage de Tailwind, et qui comprend des entretiens indépendants avec les sources du journaliste. Les journalistes Mary Murphy et Dennis McDougal concluent que «Valley of Death» tient la route sur le plan journalistique.

Début février de cette année, McDougal et moi avons discuté pendant deux heures de Tailwind. McDougal, 77 ans, a publié 14 livres d’investigation et a remporté de nombreux prix de reportage au cours de sa brillante carrière. Il observe: «Le gouvernement et les médias ont menti collectivement sur l’affaire Tailwind. Elle a été vérifiée, revérifiée, vérifiée trois fois et elle était exacte. Elle a été documentée à l’extrême, et pourtant, la presse de Washington a déclaré: «Ce n’est pas vrai.» Ce qui est vrai, c’est que Jack et April sont des martyrs du vrai journalisme: ils ont payé le prix d’avoir couvert une affaire que le Pentagone voulait enterrer.»

Malheureusement, à ce jour, les médias grand public, les séries télévisées et les blogs militaires affirment à tort qu’Oliver et Smith n’ont pas rapporté les faits avec exactitude, car après tout, CNN s’est rétracté.

Sur la piste d'un document

Oliver poursuit sa brillante carrière d'avocat d'entreprise, spécialisé dans le respect des normes éthiques en interne. Smith prend sa retraite à Chicago et enseigne le journalisme et la politique à des étudiants universitaires pendant de nombreuses années. Tous deux maintiennent l'intégrité factuelle et journalistique de «Valley of Death» telle qu'elle est basée sur les rapports de reportage.

En 2014, je suis invité à examiner les archives de Tailwind. Je fouille dans 20 cartons de documents historiques, qui comprennent tout, des notes sur des serviettes en papier aux objections publiées à l'égard de l'article. Après un examen de plusieurs mois, je suis d'accord avec TV Guide et Weinberg: l'article sur Tailwind est pleinement justifié par le reportage, et c'est la rétractation de CNN qui doit être annulée.

En 2014, j’ai déposé des demandes d’accès à l’information concernant Tailwind auprès de l’Air Force, de la CIA et de la NSA. Je ne m’attends pas à trouver des documents reconnaissant l’utilisation de gaz sarin, ni l’exécution de prisonniers de guerre américains, mais peut-être des documents non classifiés fournissant des preuves circonstancielles pour étayer les déclarations de Moorer, d’autres responsables militaires et du renseignement, et des soldats du SOG.

L’armée de l’air répond que les dossiers que je demande «restent classifiés et ne peuvent être rendus publics». Les dossiers classifiés doivent être rendus publics après 25 ou 50 ans, à moins que les examinateurs ne considèrent que cela «porte gravement atteinte à la sécurité nationale». Les dossiers «inactifs» sont régulièrement détruits. Les critères de décision pour la déclassification et la destruction sont eux-mêmes classifiés.

La CIA affirme n'avoir trouvé aucun document sur Tailwind, ni sur l'utilisation du gaz sarin, mais elle produit une série de câbles de renseignement de la CIA, déjà déclassifiés et partiellement expurgés. Il s'agit de câbles émis pendant la guerre secrète au Laos, qui décrivent l'observation d'un grand nombre de prisonniers de guerre bien nourris et libérés de leurs chaînes dans la région de Chavane en août 1970. Ces câbles ont été distribués à toute une série d'agences militaires et de renseignement, dont la NSA.

Selon une publication de la NSA de 1998, partiellement expurgée, intitulée Spartans in the Darkness, la NSA déployait parfois des SOG pour contrer les capacités d'interception radio et de tromperie de l'ANV (ANV = Armée Nord-Vietnamienne) dans la zone de guerre de l'Asie du Sud-Est, y compris au Laos, où l'agence surveillait les communications militaires ennemies et américaines.

Un rapport de la CIA daté du 17 janvier 1971, «Détention et traitement des prisonniers de guerre américains» de «1964 au 31 octobre 1970» observe que les prisonniers de guerre américains étaient:

«Les prisonniers de guerre américains étaient exploités pour obtenir des informations tactiques et stratégiques. Les prisonniers de guerre américains étaient généralement considérés comme coopératifs et de nombreuses informations importantes à valeur tactique étaient obtenues auprès d’eux. Les pilotes américains avaient fourni des informations sur les techniques de vol, les manœuvres, les capacités opérationnelles et d’autres informations sur les avions américains qui ont aidé les unités de défense aérienne de l’ANV (ANV = Armée Nord-Vietnamienne) à concevoir des contre-mesures efficaces contre les attaques. La plupart des prisonniers de guerre américains étaient coopératifs ou finalement persuadés de devenir coopératifs en raison du bon traitement qu’ils recevaient, qui comprenait même le fait de servir du poulet entier, au lieu de la dinde, lors de certaines fêtes américaines. »

La NSA se montre moins communicative que la CIA, et fait obstruction en disant qu'il faudra de nombreuses années pour traiter ma demande. Finalement, j'arrête d'appeler.

En 2020, le Comité des journalistes pour la liberté de la presse sponsorise un programme avec Davis Wright Tremaine LLC pour aider les journalistes dont les demandes FOIA sont bloquées. L'avocat des médias Thomas R. Burke a intenté une action en justice contre la NSA en mon nom et a demandé à l'agence d'utiliser certains mots-clés pour effectuer des recherches dans ses archives.

Après plusieurs années de va-et-vient, la NSA affirme ne trouver aucun document inclassable sur Tailwind et refuse d'utiliser la plupart des mots-clés suggérés.

En août 2023, le commandement indo-pacifique américain, faisant référence à ma demande FOIA de la NSA, signale à Burke qu’il a localisé un document pertinent de neuf pages. Mais il ne publiera pas le document car il est toujours classé comme «relatif à: plans militaires, systèmes d’armes», ce qui implique que sa divulgation porterait gravement atteinte à la sécurité nationale.

En janvier 2024, la NSA signale avoir localisé 22,800 documents potentiellement pertinents, mais l'agence refuse à nouveau de rechercher ces documents à l'aide de mots-clés spécifiques et non génériques que nous avons fournis à la demande de l'agence.

Puis, en septembre 2024, près d’un an après la mort du centenaire Kissinger, la NSA produit un ensemble déclassifié de 32 pages évaluant les opérations au Laos. Les rapports ont été remis à Kissinger à sa demande début octobre 1970. Rappelons que la NSA et la CIA avaient précédemment affirmé ne détenir aucun dossier divulgable sur Tailwind.

Le premier document de la CIA est un télégramme du 9 septembre 1970, envoyé par l’ambassadeur des États-Unis au Laos, George McMurtrie Godley, au général de l’armée américaine Creighton Abrams, demandant au SOG de lancer une opération à l’est de Chavane en guise de «diversion» pour détourner les forces de l’ANV (ANV = Armée Nord-Vietnamienne) d’une attaque américaine plus importante sur la piste. La CIA supervisait la guerre au Laos, et les agents de la CIA et les fonctionnaires du département d’État sont bien connus pour combiner les responsabilités.

D'autres documents, datés des 7, 9 et 15 octobre 1970, ont été produits par la Direction des plans de la CIA, sous le commandement de Thomas Karamessines. À la demande de Kissinger, Karamessines rend compte des opérations d'«interdiction» interconnectées au Laos, sous les noms de code Tailwind, Gauntlet et Prairie Fire.

L'une des notes de service est griffonnée «non enregistrée» au-dessus de la demande manuscrite de Kissinger à la CIA de quantifier et d'inventorier les fournitures de l'ANV détruites au cours des opérations combinées. L'administration Nixon a de plus en plus besoin d'indicateurs de réussite, tels que ses fameux «décomptes de morts», même si les preuves de son échec à arrêter l'ANV sont légion.

Karamessines rapporte que les opérations dans leur ensemble n'ont pas réussi à endommager sérieusement les voies d'approvisionnement de l'ANV, et que les pertes parmi les forces locales dirigées par les États-Unis se comptent par centaines. «Les taux de désertion sont élevés, une unité entière abandonnant ses armes et désertant en masse.»

Le côté positif: «63 cabanes ont été détruites», et des tonnes de riz et de sel, ainsi que des dizaines d’armes et de caisses de munitions ont été saisies ou détruites (alors qu’elles étaient inventoriées de manière exhaustive dans le feu de l’action). Parmi les objets que la CIA inventorie comme «butin», on trouve 54 munitions de mortier de 60 mm, 4 ponchos, 3 hamacs, 8 gourdes, 1 trousse de premiers secours et «1 savonnette Lux».

Karamessines affirme que durant l’opération Tailwind, 30 tonnes de fournitures et 40 vélos ont été détruits et des documents «de la plus haute valeur en termes de renseignement» ont été saisis. Au cours des trois jours de combats du SOG, aucun soldat américain n’a été tué, mais «plus de 400» ennemis ont été tués par des frappes aériennes. Le rapport ne dit pas que du gaz neurotoxique a été utilisé. Il ne dit pas non plus que des femmes, des enfants et du bétail ont péri dans une base militaire résidentielle soudainement silencieuse après une frappe aérienne. Il dit simplement: «Bien que confrontée à un harcèlement ennemi presque continu, l’application massive d’un appui aérien rapproché a maintenu l’élan de l’opération et a permis à la force de pénétrer dans plusieurs installations ennemies.»

La direction des plans de la CIA rapporte que le nombre exact de centaines d’ennemis tués au cours de la campagne est «confirmé par un examen au polygraphe». Il est de pratique courante de «confirmer ou de nier [le nombre de morts] lorsque nous sommes en mesure de tester l’équipe au polygraphe». Des vétérans du SOG ont déclaré à CNN que peu de temps après Tailwind, ils ont été placés dans une pièce et ont reçu l’ordre de rédiger des rapports d’action qui modifiaient des détails importants, comme la nationalité d’un Caucasien; l’un d’entre eux a été brûlé vif avec une grenade au phosphore blanc «Willie Pete»; il a reçu l’ordre d’écrire qu’il avait tué un Russe, pas un Américain. Des copies des rapports d’action n’ont pas encore été produites dans plusieurs demandes d’accès à l’information déposées auprès de plusieurs agences.

Au fur et à mesure que notre procès avance, d’autres dossiers militaires et de renseignement concernant Tailwind pourraient être localisés, déclassifiés et publiés – ou pas. Plus d’un demi-siècle plus tard, il n’est cependant pas difficile d’imaginer quel type d’informations pourrait encore causer de graves dommages à la sécurité nationale. Peut-être que des polygraphes sont de mise.

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2025/02/20/the-use-of-deadly-sarin-nerve-gas-during-the-secret-war-on-laos/