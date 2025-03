La controverse selon laquelle Brigitte Macron serait un homme fait le buzz aux Etats-Unis

Brigitte Macron est-elle un homme? Tout ce que l'on sait au milieu des affirmations de Tucker Carlson et Candace Owens

Par Zaid Qaissieh pour Al Bawaba le 17 mars 2025

Al Bawaba est un média jordanien dont le siège se trouve à Amman, en Jordanie, et ayant un bureau à Dubaï, aux Émirats arabes unis

Pour Tucker Carlson et Candace Owens, il ne fait pas de doute que Brigitte Macron est un homme

Brigitte Macron, première dame de France, fait face à une nouvelle controverse suite à des allégations remettant en cause son identité de genre.

En réponse à une lettre juridique du président français Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte, la commentatrice politique de droite Candace Owens a suscité la controverse.

Un échange public entre Owens et les responsables politiques français a été déclenché par cette lettre, publiée en réponse aux affirmations d'Owens selon lesquelles Brigitte Macron était née homme. Dans une déclaration furieuse, Owens a accusé Macron de tenter de la réduire au silence en la menaçant de poursuites judiciaires.

Traduction du tweet: Candace Owens vient d'annoncer qu'elle a reçu la preuve que la « femme » du président français Emmanuel Macron, Brigitte, est bien un homme biologique. Candace s'est envolée pour la France pour rencontrer des journalistes locaux qui travaillaient sur l'affaire depuis des années. L'équipe de Macron a envoyé une menace juridique pour empêcher la diffusion de l'interview, qui devrait être diffusée plus tard ce mois-ci. À première vue, ces affirmations peuvent paraître farfelues, mais l’histoire de Brigitte comporte de nombreuses lacunes.

Owens a clairement indiqué qu'elle ne se laisserait pas effrayer dans une longue déclaration publiée sur X (anciennement Twitter) vendredi. Elle a écrit: «Vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'exercer ma liberté d'expression, Monsieur Macron.» L'hypothèse controversée selon laquelle Brigitte Macron serait née homme a suscité beaucoup d'intérêt, et elle a accusé le président français d'avoir utilisé des menaces de justice pour l'empêcher d'étudier son histoire.

Owens a approfondi son enquête, affirmant avoir contacté un journaliste mi-novembre, qui lui a affirmé détenir des preuves à l'appui de ses dires. Elle a ensuite évoqué son voyage en Europe en décembre, où elle a examiné les preuves et s'est entretenue avec le journaliste pendant plus de deux heures. Selon Owens, les Macron ont menacé de la poursuivre en justice dix jours après son premier contact. «Nous pensons que cette lettre a été envoyée pour nous intimider, en fin de compte pour empêcher la publication d'un article dont la première était prévue le 30 janvier», a déclaré Owens.

Traduction du tweet: Candace: «C’est fou. C’est le plus grand scandale politique de l’histoire de l’humanité.» Le président français Emmanuel Macron (46 ans) a épousé Brigitte Macron (70 ans), elle était son professeur de théâtre quand il avait 15 ans, ELLE AVAIT 39 ANS. QUOI? SÉRIEUSEMENT? Eh bien, il y a un autre fait choquant à propos de cette relation

Depuis, Owens s'est engagée à rendre publique la lettre légale, affirmant que son but était de la faire taire. Elle a suggéré de s'appuyer sur un large réseau de soutien pour riposter en identifiant dans sa publication plusieurs personnalités, telles que Tucker Carlson, Andrew Tate et Alex Jones.

Owens a réitéré ses accusations dans une récente vidéo YouTube, qualifiant Brigitte Macron de «monsieur» et dénonçant encore plus durement les menaces de poursuite en justice. «Voyez-vous, je compte sur les gens de mon entourage, M. et Mme Macron – tous les deux. Je compte toujours sur le citoyen lambda.» Owens a fait remarquer: «Vous ne réalisez pas l'armée de personnes que nous pouvons déchaîner.» Elle a également réagi à un passage du document judiciaire affirmant que Brigitte Macron «ne vous doit pas la preuve qu'elle est et a toujours été une femme».

Tweet de Xavier Poussard, l'auteur du livre "Devenir Brigitte"

«Si je suis président et que je suis confronté à un problème qui dure depuis dix ans et qui concerne des gens qui interrogent ma femme, je ne paierai certainement pas des avocats pour envoyer des lettres juridiques disant: "Je ne vais pas répondre à votre question"», a répondu Owens, jetant le doute sur le caractère moral de la famille Macron.

Selon une partie de la lettre, le déni de Brigitte Macron suffisait à prouver leur fausseté. «Alors maintenant, devant un tribunal, si je dis non, êtes-vous obligés de l'accepter comme la vérité?» Owens a tourné cette affirmation en dérision. En gros, c'est: «Fais-moi confiance, mon pote.»

«La communication juridique me donne désormais un accès direct à la famille Macron», a déclaré Owens en concluant sa vidéo. «Maintenant que j'ai un accès direct aux Macron, je vais leur poser les questions qu'ils souhaitent clairement éviter», a-t-elle ajouté, laissant entendre qu'elle profiterait de l'occasion pour les interroger avec acuité.

L'analyste politique est ensuite revenu sur les détails de la relation des Macron, soulignant qu'Emmanuel (46 ans), a 39 ans de moins que Brigitte (70 ans) qui était son professeur de théâtre lorsqu'il n'avait que 15 ans. Compte tenu de la grande différence d'âge et du caractère conflictuel de leur relation, Owens a remis en question sa pertinence.

Traduction du tweet: Ce sont des photos d'enfance de la Première «Dame» de France, Brigitte Macron. Un autre «Big Mike» Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences.