Washington considère le conflit ukrainien comme une «guerre par procuration» prolongée entre lui-même et la Russie et souhaite y mettre un terme, a déclaré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. S'adressant à Fox News mercredi, Rubio a réitéré l'engagement du président Donald Trump à jouer un rôle de «pacificateur» dans le conflit, contrastant cette approche avec la politique de l'administration précédente qui soutenait Kiev indéfiniment.

Les propos de Rubio interviennent alors que les relations entre Washington et Moscou commencent à montrer des signes d'amélioration, notamment après les pourparlers de haut niveau qui se sont tenus en Arabie saoudite le mois dernier. Les deux parties ont depuis critiqué la gestion du conflit par l'ancien président américain Joe Biden et ont fait part de leur volonté de travailler à un règlement.

«Il est clair depuis le début que le président Trump considère ce conflit comme une impasse prolongée. Et franchement, il s’agit d’une guerre par procuration entre les puissances nucléaires – les États-Unis, qui aident l’Ukraine, et la Russie – et elle doit prendre fin», a déclaré Rubio. Il a fait valoir que l’Occident devrait s’éloigner de la stratégie précédente consistant à envoyer de l’aide à l’Ukraine «aussi longtemps qu’il le faudra» sans qu’une résolution claire ne soit en vue.

«Ce n’est pas une stratégie», a-t-il déclaré, exhortant toutes les parties impliquées à s’engager dans des négociations et la paix.

Rubio a également accusé le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky de «saboter et de saper» les efforts de paix de Washington. Il faisait référence à la réunion tendue de la semaine dernière à la Maison Blanche qui s’est terminée brusquement après que Zelensky a résisté à la demande de Trump de négocier la paix avec la Russie, ce qui a incité le président américain à l’accuser de «jouer avec la troisième guerre mondiale». Trump a ordonné à la délégation ukrainienne de quitter la Maison Blanche, affirmant que Zelensky pourrait revenir quand il serait prêt à négocier sérieusement. Washington a depuis également suspendu tout partage de renseignements avec l’Ukraine, et plusieurs médias américains ont rapporté que l’aide militaire à Kiev a également été suspendue.

Mais mardi, Donald Trump a déclaré avoir reçu une lettre de Zelensky dans laquelle le dirigeant ukrainien exprimait ses regrets face au conflit et signalait sa volonté de négocier un accord de paix. Rubio a salué le changement de ton de Zelensky.

«Je suis heureux de voir que cette position a été reconsidérée, car je crois sincèrement qu'il s'agit d'un conflit auquel nous devons trouver un moyen de mettre fin. Cela nécessitera des concessions de la part des deux parties, mais nous devons les amener à la table des négociations», a-t-il déclaré.

Moscou a longtemps qualifié le conflit ukrainien de guerre par procuration menée par l’Occident contre la Russie. Certains responsables politiques occidentaux ont également reconnu la dynamique de la guerre par procuration. Fin 2024, l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a critiqué l’Occident pour «mener une guerre par procuration mais ne pas donner à nos mandataires la capacité de faire le travail» en ne fournissant pas à l’Ukraine une aide militaire suffisante. La Russie a constamment averti que le maintien du soutien occidental à Kiev ne ferait que prolonger les hostilités au lieu d’apporter la paix.

https://www.rt.com/news/613789-rubio-ukraine-proxy-war/