Les dirigeants de l'Église syrienne condamnent les ''massacres visant des civils innocents''

«Ces derniers jours, la Syrie a été témoin d'une dangereuse escalade de violence, de brutalité et de meurtres, entraînant des attaques contre des civils innocents, notamment des femmes et des enfants», indique le communiqué conjoint.

Elle a été signée par les patriarches des Églises grecque orthodoxe, syriaque orthodoxe et grecque melkite catholique.

Les massacres signalés sur la côte méditerranéenne, le cœur de la minorité religieuse alaouite, ont été en proie à des combats entre les nouvelles forces de sécurité du pays et des hommes armés fidèles au président renversé Bachar al-Assad.

Bien que la majorité des chrétiens de Syrie aient fui pendant la guerre civile qui a éclaté en 2011, la ville de Lattaquié, durement touchée par les dernières violences, abrite une petite communauté chrétienne.

«Les Eglises chrétiennes, tout en condamnant fermement tout acte qui menace la paix civile, dénoncent et condamnent les massacres visant des civils innocents, et appellent à la fin immédiate de ces actes horribles, qui sont en opposition flagrante avec toutes les valeurs humaines et morales», indique le communiqué.

«Les églises appellent également à la création rapide de conditions propices à la réalisation de la réconciliation nationale au sein du peuple syrien.»

Ils ont appelé à une «transition vers un État qui pose les bases d’une société fondée sur l’égalité des citoyens et un véritable partenariat, libre de la logique de vengeance et d’exclusion».

Le chef spirituel de la minorité druze de Syrie, cheikh Hikmat al-Hajri, a également appelé à la fin des violences.

«Les flammes qui brûlent sous des slogans sectaires brûleront toute la Syrie et son peuple», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Assad, lui-même alaouite et qui cherchait à se présenter comme le protecteur des minorités syriennes, a été renversé le 8 décembre par une offensive éclair menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham.

Le chef du groupe, Ahmed al-Sharaa, a depuis été nommé président par intérim de la Syrie.

