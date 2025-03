Musk réitère son attaque contre Zelensky pour le ''meurtre" d'un journaliste américain

Le milliardaire Elon Musk, proche allié du président américain Donald Trump, a renouvelé son attaque contre Vladimir Zelensky, affirmant que le dirigeant ukrainien n'avait même pas réalisé qu'il était «mal» d'«assassiner» le journaliste américain Gonzalo Lira.

Le cinéaste et blogueur d'origine chilienne est décédé début 2024 alors qu'il était incarcéré en Ukraine, dans l'attente de son procès pour avoir prétendument «systématiquement justifié l'agression russe». Le journaliste, qui résidait dans le pays depuis 2010, était très critique à l'égard du gouvernement de Zelensky.

«Zelensky n'aurait pas dû assassiner un journaliste américain. Il ne comprenait même pas pourquoi c'était mal», a écrit Elon Musk sur son réseau social X samedi. Plus tôt dans la semaine, le PDG de Tesla et SpaceX avait carrément accusé le dirigeant du pays d' avoir «tué» le blogueur.

Lira a eu des ennuis avec les autorités ukrainiennes à cause de sa couverture du conflit entre Kiev et Moscou sur sa chaîne YouTube, et a été accusé de diffusion de «propagande russe».

Le journaliste s'était montré très critique à l'égard des efforts des médias occidentaux visant à présenter l'Ukraine comme une «démocratie», soulignant la corruption généralisée du pays et dressant une liste des opposants à Zelensky qui auraient été «disparus» par les autorités.

Le journaliste a été arrêté par les services de sécurité ukrainiens (SBU) en mai 2023 et libéré sous caution trois mois plus tard, affirmant avoir été systématiquement soumis à la torture en prison. Il s'est retrouvé de nouveau en détention plus tard dans l'année après avoir tenté de quitter le pays pour demander l'asile en Hongrie. À l'époque, son père, Gonzalo Lira Sr., avait suggéré que les autorités américaines de l'époque avaient «au moins tacitement approuvé l'arrestation de Gonzalo».

Après la mort du journaliste en prison, sa famille a accusé Kiev d'être complice de sa mort, mais les autorités ukrainiennes ont nié toute malversation.

Alors qu'Elon Musk s'était déjà exprimé sur l'affaire Lira, la nouvelle attaque contre Zelensky intervient dans un contexte de querelle amère entre Kiev et Washington.

Zelensky et Trump, ainsi que d’autres hauts responsables, se sont publiquement accusés ces derniers jours. Le président ukrainien a par exemple accusé le président américain de «vivre dans une bulle de désinformation» prétendument créée par la Russie, lorsqu’il a rejeté un projet d’accord visant à donner aux États-Unis un accès aux terres rares de l’Ukraine en compensation de l’aide militaire qu’elle recevait.

Trump a qualifié Zelensky de «dictateur sans élections», soulignant le fait que son mandat présidentiel a expiré en mai 2024 et affirmant que le dirigeant ukrainien avait un taux d’approbation extrêmement bas dans son pays.

D'autres hauts responsables américains ont reproché à Kiev de manquer de respect à Washington et ont exigé que l'Ukraine signe l'accord sur les terres rares ou en subisse les conséquences.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/613149-musk-zelensky-lira-murder/

Voir aussi:

"Le citoyen américain Gonzalo Lira décède des suites de négligence dans une prison ukrainienne" sur le lien suivant:

https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2024/01/le-citoyen-americain-gonzalo-lira-decede-des-suites-de-negligence-dans-une-prison-ukrainienne.html