Plus de 7 000 chrétiens et alaouites tués en Syrie, selon un eurodéputé grec

«Le nouveau régime islamique transforme la Syrie en un État islamique et prétend qu’il ne peut pas contrôler les paramilitaires et les gangs qui leur sont associés et qui attaquent des civils innocents», a-t-il poursuivi, ajoutant que le patriarche Jean X avait lancé un appel «pour arrêter l’effusion de sang, tandis que lors de notre réunion privée, il avait souligné les pénuries tragiques de nourriture et de médicaments auxquelles les chrétiens sont confrontés».

«J’appelle le gouvernement grec et les gouvernements des États membres de l’UE à agir maintenant. Ni la Grèce ni l’UE ne peuvent continuer à faire preuve de tolérance et à se limiter à des visites protocolaires et à des courtoisies avec le régime islamique pour des investissements et des «affaires» alors que des milliers de civils sont massacrés avec son assentiment, voire ses directives. Des mesures doivent être prises ici et maintenant avant qu’il ne soit trop tard», a conclu le député européen .

Les massacres de ces derniers jours constituent les pires violences à avoir frappé la Syrie depuis la chute du régime Assad en décembre.

Le président par intérim Ahmed al-Sharaa, dont le groupe islamiste a mené l'offensive qui a renversé Assad, alarmé par l'indignation internationale, a tenté de se distancer des violences et a juré de «tenir pour responsables, fermement et sans clémence, quiconque a été impliqué dans le bain de sang de civils».

«Personne ne sera au-dessus de la loi et quiconque a les mains tachées du sang des Syriens devra répondre de ses actes devant la justice tôt ou tard», a-t-il déclaré.

Cependant, face à l’indignation internationale, le nouveau régime syrien a également exhorté les combattants islamistes soutenus par la Turquie et sous son contrôle à cesser de filmer les violences et les massacres pour tenter de dissimuler leurs crimes.

Dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle SANA, le porte-parole du ministère de la Défense, Hassan Abdul Ghani, a déclaré que les forces de sécurité avaient neutralisé les menaces sécuritaires et les «restes du régime» dans les provinces de Lattaquié et de Tartous, sur la côte méditerranéenne. Une grande partie des violences contre les civils alaouites et chrétiens ont été commises sous couvert de mettre fin aux derniers foyers de loyalisme d'Assad, mais il a été prouvé que des personnes âgées, des femmes et des enfants ont été assassinés.

La violence a provoqué l'indignation dans toute la Grèce

Le président du parti Niki, Dimitris Natsios, a déclaré que «l'islam ne peut pas être tolérant et respectueux des minorités» et a appelé le gouvernement grec à «s'intéresser aux Grecs de Syrie qui sont en grand danger».

«Les terroristes islamistes ne peuvent pas soudainement devenir des démocrates. Cela n’est jamais arrivé dans l’histoire. L’islam ne peut pas être tolérant et respectueux des minorités. On massacre maintenant des civils innocents, des femmes et des enfants. Un génocide de la population chrétienne est en cours», a déclaré Natsios.

«Le ministre des Affaires étrangères a une grande responsabilité. Au lieu de soutenir les Ukrainiens où qu’il se trouve, qu’il s’intéresse aussi aux Grecs de Syrie qui sont en grand danger», a ajouté le président de Niki.

Le chef du parti Solution hellénique, Kyriakos Velopoulos, a promis de «lancer une initiative internationale pour mettre fin au génocide» en Syrie des Rum (chrétiens grecs d'Antioche) et des Alaouites «par les monstres dirigés par les Turcs».

«La déclaration impensable de la ‘diplomatie européenne’, à savoir Kaja Kallas, justifiant le génocide perpétré par les hordes turques qui ont occupé la Syrie contre les chrétiens, les alaouites et d’autres groupes religieux, est une honte pour l’Europe et toute l’humanité civilisée», a-t-il déclaré, ajoutant: «Le gouvernement grec, qui tolère de telles déclarations malgré un génocide avec des massacres de prêtres, de familles entières, des tortures et des viols par les monstres dirigés par la Turquie, est également complice et sera jugé par l’histoire.»

«La Solution hellénique entreprendra une initiative internationale pour arrêter le génocide des autochtones Rum et d'autres groupes religieux en Syrie et pour demander des comptes aux criminels contre l'humanité que les dirigeants corrompus de l'Europe veulent impliquer dans la défense européenne», a déclaré le chef du parti.

De son côté, le député Alexandros Zerveas du parti Spartiates a déclaré que toute violation des droits des minorités «devrait entraîner les conséquences les plus strictes aux niveaux diplomatique, économique et militaire».