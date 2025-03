Trump 2.0: l'oligarchie technologique propulse le renouveau américain

L'une des évolutions les plus marquantes a été la politique tarifaire agressive de l'administration. Trump a initialement imposé des droits de douane de 25% sur le Canada et le Mexique, avant de les suspendre et de les rétablir par intermittence. Parallèlement, les droits de douane sur les produits chinois ont été augmentés de 20%, avec des menaces supplémentaires d'imposition de droits de douane contre l'Union européenne et l'Inde. L'administration semble déterminée à utiliser son influence économique pour imposer des concessions commerciales, même au risque de représailles de la part des pays concernés, déclenchant ainsi une véritable guerre commerciale.

Par un retournement de situation inattendu, l'envoyé de Trump, Steve Witcoff, a négocié un cessez-le-feu à Gaza, mais l'administration a dévoilé un plan de réaménagement sans précédent, incluant un nettoyage ethnique des Gazaouis et la transformation du territoire en un pôle immobilier de luxe, surnommé la «Riviera du Moyen-Orient». Ce projet a suscité une large condamnation et demeure controversé sur les plans logistique et politique.

Trump a également relancé les discussions sur l’acquisition du Groenland qui appartient au Danemark et a évoqué l’idée d’intégrer le Canada aux États-Unis en tant qu’hypothétique 51e État, ce qui aggrave encore les relations internationales.

L'approche de Trump face à la guerre en Ukraine est peut-être la plus lourde de conséquences. Son administration a engagé des négociations de paix directes avec la Russie, marginalisant les alliés européens et provoquant un désaccord public avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce revirement de la politique étrangère américaine, conjugué aux menaces de Trump d'imposer des droits de douane élevés aux pays européens, a provoqué une onde de choc au sein de l'OTAN et des alliés européens, suscitant des inquiétudes quant à l'engagement des États-Unis envers leurs alliances traditionnelles.

L'administration Trump cherche également à remanier la doctrine militaire américaine. Un élément clé de sa stratégie consiste à exploiter l'expertise de la Silicon Valley, où d'éminents milliardaires du secteur technologique, tels qu'Elon Musk et Peter Thiel, et leurs entreprises, jouent un rôle direct dans le développement d'armes futuristes basées sur l'IA et dans l'élaboration de futures initiatives de défense.

Sur le plan intérieur, Trump a lancé une offensive tous azimuts contre la bureaucratie fédérale. Des ministères clés, dont celui de l'Éducation, sont ciblés pour être supprimés. Elon Musk a été chargé de diriger le Département de l'Efficacité Gouvernementale (DOGE), qui a déjà procédé à d'importantes coupes budgétaires dans plusieurs agences, en s'appuyant sur des solutions technologiques et l'utilisation de l'IA pour identifier les fraudes et gaspillages présumés. Cette politique s'appuie sur l'idéologie libertaire des alliés de Trump dans l'industrie technologique, qui prônent une intervention minimale de l'État dans les affaires économiques.

Par ailleurs, l'administration a réduit le financement de l'USAID, une agence historiquement utilisée pour la propagande américaine et les opérations de changement de régime. Cette décision marque peut-être un abandon des stratégies de soft power au profit de la coercition économique et de la projection de la puissance militaire.

Bien que les décisions erratiques de Trump soient souvent attribuées à sa personnalité, une stratégie plus large semble sous-tendre ces actions: une partie de la bourgeoisie américaine a conclu que la domination mondiale totale des États-Unis, avec le contrôle des institutions mondiales, du commerce international et des guerres sans fin qui existent depuis la chute de l’Union soviétique, n’est plus viable.

Au lieu de cela, ils s'efforcent de raviver la puissance économique, technologique et militaire déclinante des États-Unis tout en se contentant d'une guerre froide avec la Chine. Les États-Unis ont longtemps compté sur leur suprématie technologique pour maintenir leur domination économique et militaire, mais la concurrence croissante de la Chine a remis en cause cet avantage. L'oligarchie technologique – les grands monopoles technologiques et leurs propriétaires milliardaires – est au cœur de cet effort ambitieux. Les monopoles technologiques jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie américaine et commencent maintenant à exercer leur influence politique. Le gratin de la technologie, de Jeff Bezos d'Amazon à Mark Zuckerberg de Facebook, en passant par Sundar Pichai de Google, Tim Cook d'Apple et Elon Musk de Tesla, était aux premières loges de l'investiture de Trump, démontrant ainsi son importance. Des milliardaires technologiques tels qu'Elon Musk, Peter Thiel, David Sacks et Marc Andreessen sont des personnages centraux de l'administration Trump, occupant des rôles clés et des postes de conseil.

Sous Trump et Biden, Washington a cherché à freiner l'essor technologique de la Chine par des sanctions sévères, notamment dans la fabrication de semi-conducteurs. L'administration Biden a adopté la loi CHIPS, allouant 52 milliards de dollars d'incitations pour rapatrier la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Cependant, la Chine a réalisé des progrès significatifs dans la conception et la fabrication de puces, compromettant ainsi l'impact escompté de ces politiques. Les avancées chinoises dans la production des téléphones portables Huawei équipés de puces avancées de 7 nm et de Deepseek, un modèle d'IA concurrent des principaux modèles américains, ont été des chocs – des «moments Spoutnik» – pour l'industrie technologique américaine. Parallèlement, les efforts de relocalisation de la production de puces sur le marché intérieur ont rencontré des revers.

L'administration Trump semble désormais privilégier une politique économique plus agressive, recourant aux droits de douane et à la pression des entreprises pour contraindre les entreprises étrangères – comme le taïwanais TSMC, le fabricant de puces électroniques le plus avancé au monde – à implanter des usines aux États-Unis. L'idée sous-jacente est que la coercition économique, plutôt que les subventions, restaurera la puissance industrielle américaine. Aux droits de douane s'ajoute un engagement profond en faveur de la déréglementation, notamment en matière de sécurité de l'IA et de préoccupations environnementales. L'idée est que des avancées spectaculaires en matière d'IA, soutenues par des investissements massifs dans le matériel des centres de données, une énergie bon marché et la paralysie des capacités technologiques de la Chine par des sanctions, permettraient aux États-Unis d'accroître leur avance technologique et de maintenir leur position de leader économique.

La guerre en Ukraine a également remodelé la stratégie militaire américaine. Les prévisions initiales d'un effondrement de la Russie sous l'effet des sanctions occidentales se sont révélées infondées, Moscou s'en trouvant plus résilient, tant sur le plan économique que militaire. De plus, la Russie et la Chine ont démontré une supériorité technologique militaire dans des domaines tels que les missiles hypersoniques, les systèmes de défense aérienne hautement sophistiqués, les avions de combat de sixième génération et les drones autonomes. La démonstration russe du missile Oreshnik, le plus avancé, estimé capable d'atteindre une vitesse de Mach 10 ou 12,000 km/h, et la démonstration chinoise de leurs avions de combat furtifs J36 de sixième génération ont constitué une nouvelle série de «moments Spoutnik» pour les États-Unis dans le domaine militaire. Même les rebelles houthis yéménites ont réussi à perturber la navigation en mer Rouge malgré la présence des forces navales américaines, suscitant des inquiétudes quant à l'efficacité des moyens militaires américains.

La guerre en Ukraine a montré que l'ossature de l'armée américaine, s'appuyant sur des armes coûteuses et révolutionnaires telles que les porte-avions et les cuirassés, les sous-marins nucléaires, les bombardiers B-52, les chars Abrams et les systèmes de missiles antiaériens Patriot, était largement inefficace ou peu utile. La guerre moderne a évolué vers l'utilisation d'essaims de drones bon marché, capables de surpasser des armes bien plus coûteuses. Les systèmes de nouvelle génération se sont révélés bien plus efficaces. Les systèmes Starlink d'Elon Musk ont ​​permis de maintenir les communications de commandement et de contrôle de l'armée ukrainienne malgré la destruction d'une grande partie du système de télécommunications terrestres par les Russes. Palantir, la société de Peter Thiel, a joué un rôle essentiel dans l'effort de guerre ukrainien. Le logiciel de Palantir, qui utilise l'IA pour analyser les images satellite, les données open source, les images de drones et les rapports du terrain afin de présenter aux commandants des options militaires, est responsable de la plupart des ciblages d'armes, y compris l'artillerie et les missiles antichars, en Ukraine. Par conséquent, les armées de drones automatisés utilisant une intelligence artificielle avancée occupent une place centrale dans la vision de l’avenir de la guerre de cette administration.

La création d'un fonds souverain dédié aux cryptomonnaies souligne encore davantage la tendance libérale de l'administration Trump en matière de politique économique intérieure. Plusieurs milliardaires proches de Trump, tels que Peter Thiel, Elon Musk, David Sacks et Marc Andreessen, détiennent d'importants investissements en cryptomonnaies et devraient en bénéficier. De plus, des membres de l'administration ont réclamé un audit de la Réserve fédérale, certains remettant même en question sa nécessité – une position libérale extrême qui reflète l'influence profonde de ces tendances idéologiques sur la politique économique de l'administration.

Le thème principal du second mandat de Trump semble être une tentative rapide et radicale de restaurer la puissance des États-Unis face à des défis économiques et militaires croissants. L'approche de l'administration suggère une transition d'un ordre mondial unipolaire vers une nouvelle Guerre froide, avec la Chine comme principal rival. Les initiatives de paix avec la Russie pourraient également être motivées par l'espoir de tenter de détourner la Russie de sa relation d'«amitié sans limites» avec la Chine, dans l'espoir de l'isoler.

Cependant, la politique de Trump est criblée de contradictions et d'angles morts idéologiques. Sans le renforcement préalable des capacités industrielles et du savoir-faire technique nécessaires au fonctionnement d'une industrie moderne, vidée de ses moyens par des décennies d'externalisation, le recours agressif aux droits de douane dans l'espoir de retrouver l'autosuffisance économique pourrait se retourner contre lui, tandis que l'aliénation des alliés pourrait affaiblir la position des États-Unis sur la scène internationale. En définitive, Trump 2.0 représente une expérience radicale et hautement imprévisible de remodelage de la puissance américaine, une expérience qui comporte de profonds risques et un avenir incertain pour l'empire américain.

URL de l'article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2025/0316_pd/trump-20-tech-oligarchy-driven-us-revivalism