Dans une interview accordée à Fox News dimanche, Tulsi Gabbard a été interrogée sur l'échange houleux de la semaine dernière à la Maison Blanche entre le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky et Trump et son vice-président, JD Vance. La réunion tendue s'est terminée par le départ soudain de Zelensky de la Maison Blanche après avoir été accusé par Trump d'ingratitude, de «parier sur la troisième guerre mondiale» et de refus de rechercher la paix avec la Russie.

L’incident a suscité une vive réaction de la part des détracteurs de Trump, notamment de plusieurs dirigeants européens, qui l’ont accusé d’avoir «intimidé» Zelensky. Cependant, selon Gabbard, quiconque critique Trump pour son interaction avec le dirigeant ukrainien montre simplement qu’il «n’est pas engagé en faveur de la paix».

«Beaucoup de ces pays européens, et Zelensky lui-même, qui prétendent défendre et combattre la cause de la liberté et de la démocratie», agissent en réalité à l’encontre de ces valeurs, a déclaré Gabbard.

«Quand on regarde ce qui se passe dans la réalité dans ces pays, ainsi que sous le gouvernement de Zelensky en Ukraine, c'est exactement le contraire», a-t-elle ajouté. Gabbard a souligné l'absence d'élections en Ukraine, la criminalisation des partis d'opposition par Kiev, la fermeture des églises orthodoxes et le contrôle total du gouvernement sur les médias.

«Cela pose une question. Il est clair qu’ils se dressent contre [le président russe Vladimir] Poutine. Mais pour quoi se battent-ils réellement et sont-ils en phase avec les valeurs qu’ils prétendent défendre en accord avec [les États-Unis], à savoir les valeurs de liberté, de paix et de véritable sécurité», a déclaré Gabbard.

La dirigeante du DNI a également critiqué les partenaires européens de Washington, rappelant le discours de Vance à la Conférence de Munich sur la sécurité, où il avait accusé les pays européens de mettre en œuvre des politiques qui «sapent la démocratie» et montrent qu'ils «ne croient pas réellement à la voix du peuple».

«Nous le voyons au Royaume-Uni, nous le voyons en Allemagne, nous l'avons vu avec l'annulation des élections en Roumanie», a déclaré Gabbard, suggérant que cela montre une «énorme divergence» entre les valeurs américaines et celles des nations européennes qui ont soutenu Zelensky.

La Russie a également suggéré que l'affrontement de la semaine dernière entre Zelensky et Trump prouvait une fois de plus que Kiev n'était pas vraiment intéressée par la paix. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que le comportement du dirigeant ukrainien dans le Bureau ovale «démontrait combien il sera difficile de s'engager sur la voie d'un règlement autour de l'Ukraine».

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/russia/613608-tulsi-gabbard-ukraine-us-values/