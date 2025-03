«Un échec retentissant» – c’est ce qu’affirme le meilleur site d’information ukrainien. C’est ainsi que Strana.ua a résumé la visite à Washington de Vladimir Zelensky, ancien dirigeant de Kiev en proie à la guerre.

Et tous ceux qui ont assisté à la joute acharnée entre Zelensky, d’un côté, et le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance, de l’autre, ne peuvent que s’en réjouir. En fait, personne ne tente même de s’y opposer: indépendamment de tout parti pris politique, les médias grand public occidentaux s’accordent à dire qu’il s’agit d’une catastrophe historique pour Zelensky et sa version de l’Ukraine.

«Un désastre» et un «chaos amer» (The Economist); un «effondrement» qui «n’aurait pas pu être plus grave» (Financial Times); une «escalade historique» (Spiegel); un «désastre pour l’Ukraine» et une «confrontation spectaculaire» (Le Monde); une «réprimande» et une «débâcle» pour Zelensky (New York Times) et ainsi de suite… Vous avez saisi l’essentiel.

Et s'il vous plaît, ne me blâmez pas pour l'ennui que peut représenter cette analyse des médias grand public occidentaux ; ce n'est pas ma faute si la presse vantée du soi-disant «monde libre» et «jardin» des «valeurs» offre moins de diversité de points de vue que les médias soviétiques vers 1986.

L’idée de base est très rudimentaire: «C’est horrible parce que le pauvre Zelensky a été victime de harcèlement.» Certains cadres de la guerre de l’information particulièrement avides de renseignements pointent déjà du doigt JD Vance comme le coupable. The Economist, par exemple, «sait» simplement que le vice-président américain a piégé le dirigeant ukrainien. Mais le même Economist a également contribué à répandre le mensonge idiot selon lequel la Russie a fait exploser ses propres gazoducs Nord Stream.

Curieusement, le site ukrainien Strana.ua, déjà mentionné plus haut, voit les choses très différemment. Selon lui, «Zelensky lui-même a provoqué le scandale par son impolitesse» envers Vance et Trump. Ce dernier, pensent ces observateurs ukrainiens qui connaissent trop bien leur propre dirigeant vaniteux et erratique, se retenait encore, restant «assez calme et respectueux» envers Zelensky.

Pour ce que ça vaut, mon impression personnelle est que Zelensky a bel et bien provoqué la bagarre; que Vance et Trump l’ont traité durement et humiliamment en retour; et que la prima donna en chef de Kiev méritait tout cela – et même plus. Oui, après plus d’une demi-décennie où les dirigeants occidentaux et les médias grand public ont d’abord construit un culte de la personnalité insensé autour de lui, puis l’ont dorloté et choyé, ce fut un soulagement de le voir parler sérieusement. Et oui, c’était glorieux.

Car Trump a raison: oui, Zelensky a joué avec la troisième guerre mondiale. Et non, son régime n’est pas «seul». Au contraire, sans le soutien massif de l’Occident qu’il n’aurait jamais dû recevoir, il aurait cessé d’exister depuis longtemps. Vance a également raison: l’Ukraine est à court de soldats, et les hommes ukrainiens sont traqués comme des animaux pour être expédiés dans une guerre désespérée.

Finalement, les deux ont raison: Zelensky a fait preuve d’un manque de respect flagrant. Ne vous méprenez pas: en général, je suis tout à fait pour un manque de respect massif envers l’empire américain. Mais une fois que vous avez choisi d’être sa marionnette et que vous lui avez vendu votre propre nation, vous pourriez tout aussi bien arrêter de vous mettre en avant.

Bref, enfin une dose de réalité pour l'enfant gâté de l'Occident à Kiev.

Et arrêtons les comparaisons ridicules avec Churchill. En réalité, comme Staline, Churchill était un monstre – demandez aux mineurs ou aux Indiens, par exemple – qui a néanmoins joué un rôle important dans la défaite de l’Allemagne nazie. Mais il n’était pas un comique provincial prétentieux.

Mais ne nous laissons pas distraire. La Schadenfreude n’est pas importante. Et les spéculations erronées selon lesquelles Trump et sa bande «tendraient des pièges», «montaient des embuscades» ou «se vengeaient» ne le sont probablement pas non plus. Car même s’ils le faisaient, tout dirigeant digne de ce nom doit être capable de faire face à de tels appâts. D’une manière ou d’une autre, ce fut une nouvelle démonstration pénible de l’incompétence totale de Zelensky.

Les questions vraiment intéressantes concernent les conséquences de ce fiasco. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Zelensky s’abaisse encore plus – je sais, c’est difficile à imaginer, mais laissons cela à l’homme qui a fait semblant de jouer du piano avec ses parties génitales, en public – en essayant d’obtenir la clémence. Trump, pour l’instant, ne semble pas d’humeur à en offrir. Non seulement le satrape ukrainien a été littéralement mis à la porte, mais le suzerain américain en colère a également tenu à faire savoir aux médias que malgré les supplications de Zelensky, la porte ne serait pas rouverte de sitôt .

Il en résulterait, supposons-le, une profonde brouille à long terme entre Washington et le régime de Zelensky, qui pourrait bien être irréparable. C'est d'autant plus remarquable que ce qui a conduit à ce tournant des événements est la signature presque définitive d'un accord de nature essentiellement coloniale sur les matières premières, qui céderait les ressources de l'Ukraine à l'Amérique. Et pourtant, ce n'est toujours pas suffisant.

L'administration Trump ne cache pas sa volonté de chercher à obtenir un avantage matériel. Il semblerait que ce soit chose faite. Que s'est-il passé? Nous ne pouvons que spéculer, mais il est possible que l'équipe de Trump prenne au sérieux les récentes déclarations du président russe Vladimir Poutine.

Dans une importante interview accordée au journaliste Pavel Zarubin – dont la signification réelle a échappé aux médias occidentaux, comme c’est leur habitude – Poutine a expliqué que Moscou était ouvert à la coopération commerciale avec les États-Unis concernant les gisements de terres rares partout en Russie. Y compris, comme il l’a souligné, les territoires récemment conquis sur l’Ukraine. On peut également en tirer des conclusions concernant d’autres matières premières. La Russie ne se laissera évidemment pas faire à la manière de Zelensky, mais des accords équitables peuvent également rapporter beaucoup d’argent.

Zelensky a donc peut-être surestimé sa position de négociation : bien qu’il soit prêt à vendre les matières premières de l’Ukraine aux États-Unis comme il a déjà vendu son peuple, il a si peu de contrôle qu’une offre d’accès avec et via Moscou pourrait devenir suffisamment attrayante pour neutraliser son influence. Si tel est le cas, Washington a désormais encore moins intérêt qu’auparavant à aider Kiev à récupérer (ce qui est de toute façon impossible) ou même à conserver des territoires.

Une autre conséquence possible est évidente: bien avant Trump, les États-Unis ont eu un impressionnant bilan en matière d’utilisation puis d’abandon, voire de liquidation, de marionnettes, notamment, pour n’en citer que quelques-unes, Ngo Dinh Diem de l’ancien Sud-Vietnam, Manuel Noriega du Panama, Saddam Hussein d’Irak et Oussama Ben Laden, une marionnette terroriste de la Guerre froide qui a eu des effets très négatifs.

Il ne fait aucun doute que Zelensky devrait s’inquiéter du même sort. L’exil pourrait être la meilleure option qui lui reste en réalité. Il pourrait aussi être emprisonné en Ukraine. Ou même être contraint d’obéir à la constitution et d’organiser des élections, qu’il est certain de perdre, très probablement contre Valery Zaluzhny , ancien commandant en chef et ennemi juré de Zelensky . Ne vous y trompez pas: Zaluzhny est un ultra-nationaliste et un militariste borné et, pour l’instant, une marionnette de l’Occident, tout comme Zelensky. Les scénarios impliquant le remplacement de Zelensky restent difficiles à prévoir.

D’autant plus que, et cela nous amène à une troisième conséquence possible, les vassaux européens de Washington semblent choisir le pire moment possible pour finalement se rebeller: après avoir contribué à faire avancer la guerre par procuration insensée et à précipiter l’Ukraine dans l’abîme avec une soumission fanatique et autodestructrice aux dirigeants américains précédents, ce sont les Européens de l’OTAN et de l’UE qui tentent maintenant d’entraver la recherche de la paix. En cela, ils sont même prêts à diverger de Washington. C’est le sens, une fois de plus, des nombreux messages de «solidarité» bidon qu’ils adressent désormais de manière démonstrative au régime de Zelensky .

C’est aussi pervers qu’on peut l’imaginer, mais c’est bien réel: la colline sur laquelle l’Europe de l’OTAN et de l’UE a choisi de mourir est celle qui se veut encore plus belliciste et destructrice que les États-Unis. On peut dire ce qu’on veut de ces «élites» européennes, mais elles parviennent toujours à surprendre : chaque fois qu’on pense qu’elles ont fait le pire, elles se mettent en avant.

La guerre pourrait bien continuer, même sans les Etats-Unis. Ce serait insensé. Mais les «élites» de l’OTAN, de l’UE et de Kiev sont tout simplement folles. Nous pourrions même nous retrouver dans un monde où une détente russo-américaine se produira (comme nous devrions l’espérer), tandis que la guerre en Ukraine deviendrait un combat entre la Russie et les vassaux européens abandonnés des Etats-Unis.

Ce qui ne changera pas, c’est le résultat: l’Ukraine et l’Occident – ​​quelle que soit leur forme – perdront. Et plus la guerre durera, plus les deux parties en souffriront. Espérons que quelque chose va changer. Ukrainiens, un autre Maïdan peut-être pour arrêter enfin le clown sanguinaire qui vous a promis la paix et qui vous a ensuite trahi? Européens, combien de temps encore allez-vous tolérer des dirigeants obsédés par l’idée de déclencher une troisième guerre mondiale?

