Le régime du président Zelensky est peut-être sur le point de s'effondrer. Après sa prestation mal habillée, ingrate et pétulante à la Maison Blanche, le député ukrainien Oleksandr Dubinsky a appelé le Parlement ukrainien à entamer une procédure de destitution contre le dictateur. Beaucoup de gens en Ukraine savent qu'ils ont besoin des États-Unis pour négocier un accord de paix avec la Russie, mais Zelensky veut obstinément tout à ses conditions, ce qui n'est pas du tout la paix.

C’est vrai, Zelensky semble vouloir continuer la guerre, continuer à recevoir des milliards de dollars d’aide du contribuable américain et continuer à exiger des choses irrationnelles comme l’adhésion de son pays à l’OTAN. Il veut aussi que l’UE vienne à son secours si les États-Unis ne le font pas. Il veut que des troupes étrangères soient déployées à la frontière ukrainienne pour garantir la sécurité des frontières en cas d’accord de paix. Cela ne devrait pas se produire, surtout pas des troupes américaines. Outre le fait d’être payées en retour avec les terres rares ukrainiennes, les États-Unis ne devraient pas s’intéresser à ce pays, qui est depuis longtemps dans l’orbite russe.

Pire encore, Zelensky est apparu comme un homme autoritaire et insultant. Certains disent qu’il a même traité le vice-président JD Vance de «salope», en russe. Bien sûr, les médias de gauche traditionnels ont accusé Trump et Vance d’avoir «intimidé» le petit dirigeant agité, mais c’était bien de voir notre président lui tenir tête. Peut-être que Zelensky était trop habitué à Biden, mentalement inapte, qui se laissait immédiatement faire lorsque le dictateur lui faisait des demandes. Peut-être était-il trop habitué à se présenter en t-shirt sous les applaudissements tonitruants du Congrès et des médias de gauche qui poussent à la guerre, et qui se plaisaient à le comparer à Winston Churchill.

Cette époque est révolue. Trump l'a expulsé de la Maison Blanche et a annulé leur déjeuner et la conférence de presse. Zelensky a été déstabilisé par cette réprimande, ce qui signifie qu'il n'a rien appris. Plus il s'obstine, plus il perd en crédibilité. Même le faucon de guerre Lindsey Graham a réprimandé son ancien «meilleur ami».