40 ans depuis la mort d'Enver Hoxha

Enver Halil Hoxha est né le 16 octobre 1908 à Gjirokastër. Diplômé du lycée de Korçë en 1930, il a ensuite étudié à l'université de Montpellier, en France. Il a été professeur au lycée français de Korçë jusqu'à l'invasion italienne de l'Albanie en 1939, date à laquelle il a été renvoyé pour avoir refusé d'adhérer au Parti fasciste albanais nouvellement formé. Hoxha a ensuite ouvert un bureau de tabac à Tirana, qui est devenu par la suite le siège d'une cellule communiste.

En 1941, il contribua à la fondation du Parti communiste d'Albanie (rebaptisé Parti du travail d'Albanie en 1948). Il fut membre du Comité central du parti et en devint le secrétaire général en 1943. De 1942 à 1945, Hoxha fut membre du Présidium et président du Front de libération nationale d'Albanie (devenu Front démocratique d'Albanie en août 1945).

Hoxha commanda l'Armée de libération nationale (devenue Armée populaire albanaise en 1945) de 1944 à 1954. Il fut ministre de la Défense de 1944 à 1953. Il fut également chef du Gouvernement démocratique provisoire de 1944 à 1946, président du Conseil des ministres de 1946 à 1954 et ministre des Affaires étrangères de 1946 à 1953.

En 1948, Hoxha rompit ses relations avec la Yougoslavie et se rapprocha de l'Union soviétique et de Joseph Staline, pour lequel il voua une admiration toute sa vie. Après la mort de Staline et le «discours secret» de Nikita Khrouchtchev le dénonçant, Hoxha et l'APL rompirent avec l'Union soviétique et formèrent un bloc avec le Parti communiste chinois, dénonçant l'URSS post-stalinienne comme «révisionniste».

Hoxha fut secrétaire général du Comité central de l'APL de 1948 à 1954, date à laquelle il en devint le premier secrétaire. Il fut nommé président du Conseil général du Front démocratique d'Albanie en 1945. En 1954, il fut élu membre du Présidium de l'Assemblée du peuple. En 1976, Hoxha fut nommé commandant en chef des forces armées et président du Conseil de défense.

Enver Hoxha s'est retiré de la politique active en 1981. Les rênes du gouvernement ont été confiées au protégé de Hoxha, Ramiz Alia, qui lui a succédé à sa mort en 1985.

Sources : Grande Encyclopédie soviétique et marxists.org

