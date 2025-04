Gilles de Rais était-il vraiment le premier tueur en série recensé dans l'histoire?

Parfois considéré comme l'un des premiers tueurs en série recensés, Gilles de Rais, baron de Retz, fut exécuté en octobre 1440 pour le meurtre d'au moins 140 enfants. Sa véritable culpabilité reste cependant sujette à débat. Qui était Gilles de Rais? Né vers 1404, Gilles de Rais acquit son titre alors qu'il était encore enfant, ce qui fit de lui l'un des nobles les plus puissants de Bretagne et l'un des plus riches de France. Et comme si la fortune accumulée grâce aux richesses combinées de la maison de Laval, du côté de son père, et de la maison de Croan, du côté de sa mère, ne suffisait pas, il épousa également une cousine éloignée extrêmement riche. Dans sa jeunesse, il s'engagea dans la carrière militaire et fut envoyé combattre les Anglais lors de la guerre de Cent Ans . Se forgeant une réputation, il servit aux côtés de Jeanne d'Arc, notamment lors de sa célèbre levée du siège d'Orléans en 1429. Plus tard cette année-là, alors qu'il avait encore une vingtaine d'années, Rais fut nommé maréchal de France par le roi nouvellement couronné Charles VII. L'exécution de Gilles de Rais

Après l'exécution de Jeanne d'Arc, Rais quitta l'armée et retourna dans ses terres de Bretagne. Il aurait dépensé d'importantes sommes d'argent pour entretenir sa maison et pour soutenir des musiciens et des écrivains. Craignant qu'il ne vide ses caisses, sa famille sollicita l'aide du roi, qui promulgua un décret interdisant à Rais de vendre ses terres.

Quels étaient les crimes de Gilles de Rais?

C'est également à cette époque qu'il aurait commis ses crimes atroces. Fasciné par l'occultisme, il se lia d'amitié avec un prêtre nommé Prelati, qui l'aida dans ses tentatives d'alchimie et d'invocation de démons.

Plus inquiétant encore, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet d'enfants disparus sur ses terres. Certains avaient même été aperçus s'approchant des portes de son château afin de mendier de la nourriture ou des pièces, pour ne plus jamais être revus.

Après enquête, Rais fut arrêté en septembre 1440, accusé – entre autres crimes, comme l'hérésie et la sodomie – d'enlèvement, de torture et de meurtre de dizaines d'enfants ; au moins 140, selon son procès.

Il fut traduit devant un tribunal ecclésiastique et civil, où il avoua et fut condamné à mort, aux côtés de deux de ses serviteurs qui l'avaient aidé dans son massacre. On estima que la pendaison ne suffirait pas à exécuter un homme aussi cruel ; alors que Rais était pendu à la potence à Nantes, on alluma un feu sous ses pieds.

Raïs est tombé dans l'infamie. Son nom est associé à celui d'autres tueurs odieux de l'histoire, et son histoire a peut-être inspiré le méchant meurtrier du conte populaire français, Barbe-Bleue, qui, selon une sombre légende, avait une prédilection pour le massacre de ses femmes.

Il est pourtant possible d'observer des similitudes entre le cas de Rais et la chasse aux sorcières du début de l'époque moderne, qui a coûté la vie à des centaines d'innocents. Il n'existait aucune preuve matérielle des crimes de Rais, et il n'a fait ses aveux qu'après avoir été menacé de torture.

A-t-il été victime d'un complot de ses ennemis – dont le duc de Bretagne, directement impliqué dans le procès – visant à s'emparer de ses terres et de ses richesses? Cette théorie a gagné du terrain ces dernières décennies, donnant lieu à un nouveau procès simulé organisé par l'écrivain Gilbert Prouteau en 1992, qui a déclaré Rais non coupable. (Il convient de noter qu'aucun des participants au procès n'a effectué de recherches approfondies sur les documents primaires et que les avocats de la défense ont fabriqué des preuves pour étayer les faits. Prouteau lui-même a qualifié ce procès simulé de «blague à tout casser».)

Cependant, il existe encore une croyance largement répandue parmi les médiévistes selon laquelle – même si le nombre de ses victimes était largement exagéré – Raïs était bel et bien coupable de meurtre d’enfants.

Le volume considérable de témoignages présentés contre lui était accablant, et sa réputation perdure comme celle du premier tueur en série enregistré dans l'histoire.

Jonny Wilkes est un ancien rédacteur de BBC History Revealed et continue d'écrire pour le magazine et HistoryExtra. Il est titulaire d'une licence d'histoire de l'Université de York.

URL de l'article en anglais:

https://www.historyextra.com/period/medieval/gilles-de-rais-who-guilty-serial-killer/